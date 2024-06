Articol susţinut de A10 by Artmark Marți, 11 Iunie 2024, 09:49

Smile Media

0

Eleganță atemporală, istorie și stil, iată cuvintele-cheie care descriu noul eveniment al Casei A10 by Artmark: Licitația de Ceasuri și Accesorii de Colecție programată pentru data de 25 iunie.

Ceas rusesc Poljot Foto: Artmark

O formidabilă colecție de 112 ceasuri, între care figurează, în mod inedit, pentru prima dată într-o licitație publică, unul dintre ceasurile personale ale lui Nicolae Ceaușescu: un ceas rusesc Poljot, model Vimpel Luxury Ultra Slim, de mână, care a fost purtat de fostul președinte, însoțit de certificatul de autenticitate emis de R.A.P.P.S. în anii 1990, cu prilejul vânzării acestuia. Acest ceas, cotat drept elegant în vremea lui de glorie – varianta de lux, produs de fabrica de ceasuri cu care sovieticii se mândreau, înființată în 1930 la Moscova de către Stalin, a început să fie produs în 1964. Raportat la această dată de începere a fabricației, când marca Poljot a fost în vogă, am putea aprecia că, probabil, ceasul a fost făcut cadou lui Nicolae Ceaușescu de către Leonid Brejnev, secretarul general al partidului comunist al URSS, în anii 1970. Poljot a fost și primul ceas “spațial”, fiind marca purtată de primul om care a călătorit în spațiu, Yuri Gagarin (de altminteri, poljot înseamnă, în limba rusă, “zbor”). Prețul de pornire pentru acestă piesă este de 500 de euro.

Din aceeași perioadă provine și un rar ceas Universal Geneve Aero Compax, de mână, tot bărbătesc, pe care îl cotăm din motive asemănătoare: ediția a fost creată special pentru aviație și a aparținut, demult, când devenise deja piesă de colecție, pilotului personal de aviație al lui Nicolae Ceaușescu (Tiberiu Podoleanu). Are un mecanism cu armare manuală cu funcție de chronograph și GMT, un cadran de culoare argintiu, cu indici numerale arabe și baghete, curea din piele, neagră, și sistem de închidere de tip classic, cu cataramă. Piesa, rară și de colecție, un vintage rânvint de piața internațională, intră în licitație cu un preț de pornire de 6.500 de euro (raportat la un preț de listă/valoare de piață de 15.000-20.000 de euro, în funcție de starea de conservare).

La capitolul cel mai valoros ceas – cel puțin în ceea ce privește prețul de pornire – câștigă detașat un Rolex Daytona, din aur roz, de mână, bărbătesc, însoțit de cutia originală și card de garanție, pentru care ofertele încep de la 32.000 de euro. Are mecanism automatic, calibrul 4130, cu funcție de chronograph, cadran de culoare negru, indici baghetă, brățară originală și sistem de închidere de tip deployant. Rolex-urile Daytona au știut să facă senzație de-a lungul istoriei. Recordul Daytona la o licitație publică este deținut de un model marcat cu numele celebruluI actor Paul Newman, care s-a vândut, în 2017, cu peste 14 milioane de euro.

Galeriile Artmark prezintă în cadrul acestei licitații și câteva automobile, care se află deja în curtea Palatului Cesianu-Racoviță și pot fi admirate, la liber, de toți cei care vin să viziteze expozițiile. Printre acestea: automobilul Austin Seven Ruby Coupe, în starea originală, din 1935, foarte bine întreținut, complet funcțional, cu un interior din piele de culoare verde, în stare foarte bună de funcționare. Mașina deține și atestat de vehicul istoric și are în licitația Casei A10 by Artmark un preț de pornire de 5.000 de euro. Este vorba despre un model care a fost „piatră de temelie” pentru multe mărci auto – spre exemplu: primul automobil BMW fabricat vreodată a fost construit sub licență Austin model Seven, iar primul automobil de curse McLaren l-a avut ca punct de plecare.

Licitația de Ceasuri și Accesorii de Colecție va avea loc atât cu prezență fizică, la Galeriile Artmark, precum și online, pe platforma Artmark Live, în data de 25 iunie, de la ora 19.00. Dar expoziția dedicată acestui eveniment este deja deschisă și poate fi vizitată, ca toate celelalte, gratuit, la Palatul Cesianu-Racoviță (str. C.A. Rosetti nr. 5), în fiecare zi, de luni până duminică, în intervalul 10.00-20.00. În același spațiu sunt expuse obiecte de artă excepționale, care provin din colecții private și „ies”, deci, rareori la „întâlnirea” cu publicul.

Articol susţinut de A10 by Artmark