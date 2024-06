Articol susţinut de A10 by Artmark Vineri, 14 Iunie 2024, 11:42

Smile Media

1

​Anunțăm o expoziție-eveniment la Galeriile Artmark, însoțită de o mare licitație caritabilă. Previziunile Artmark pentru EURO 2024: jocul tricolorilor este artistic! Cei 26 de jucători selectați de Federația Română de Fotbal în lotul oficial al Naționalei pentru a ne reprezenta la campionatul care anul acesta are loc în Germania au fost imortalizați în picturi realizate artiștii Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Capitală. Lucrările vor participa la o licitație caritabilă extraordinară, intitulată chiar „EURO 2024”, care va avea loc în data de 27 iunie, a doua zi după cel de-al treilea meci din grupă al României, disputat cu Slovacia. Toate fondurile obținute vor fi donate instituției de învățământ, pentru a finanța campania acesteia de încurajare a aplicării pentru meseriile vocaționale pe care liceul le formează de timpuriu.

Naționala României Foto: Artmark

Iubitorii de frumos care apreciază și performanța în sport au posibilitatea să achiziționeze un pachet unic, format din tricoul de joc al tricolorilor, semnat olograf după primul meci de la EURO 2024, România-Ucraina (care va avea loc luni, 17 iunie, de la ora 16.00), precum și pictura dedicată.

Inițiativa a aparținut Federației Române de Fotbal, care a comandat și folosit picturile acestea pentru a realiza videoclipul oficial de anunțare a lotului, producție ce a fost filmată la Liceul „Tonitza” în chiar sala de curs în care artiștii ce au urmat liceul și-au finalizat operele. „Ne-am dorit să anunțăm într-un mod cât mai inedit lotul de jucători care merge la turneul final. Ne bucurăm că am găsit sprijinul Galeriilor Artmark și a Liceului de Arte Plastice «Nicolae Tonitza». Am avut și norocul că am avut parte de niște tineri artiști foarte talentați, care au reușit niște desene absolut superbe. Am reușit să aducem laolaltă arta și sportul. În acest videoclip emoționant, fotbalul și arta și-au dat mâna, creând un pod între două lumi aparent incongruente. Ne bucurăm împreună, pentru că România suntem toți. Iar noi ne dorim să aducem din nou bucurie românilor, așa cum s-a întâmplat și în preliminarii”, spune Cătălin Popescu, Manager Media al Federației Române de Fotbal.

„Lucrările au fost realizate în cinci zile și s-a lucrat aproape încontinuu. Entuziasmul tinerilor noștri artiști în a susține echipa Națională a fost real și copleșitor”, spune Prof. Emilia Kiss. Toate acestea se află deja în expoziția deschisă la Palatul Cesianu-Racoviță (str. C.A. Rosetti nr. 5), iar din 19 iunie li se vor alătura și tricourile semnate olograf de sportivi, un autograf special ce se va realiza imediat după primul meci al României la EURO 2024.

Se regăsesc în licitație toate tricourile de joc ale lotului Naționalei: (1) NIȚĂ, (2) RAȚIU, (3) DRĂGUȘIN, (4) RUS, (5) NEDELCEARU, (6) M. MARIN, (7) ALIBEC, (8) CICÂLDĂU, (9) PUȘCAȘ, (10) HAGI, (11) BANCU, (12) MOLDOVAN, (13) MIHĂILĂ, (14) OLARU, (15) BURCĂ, (16) TÂRNOVANU, (17) COMAN, (18) R. MARIN, (19) DRĂGUȘ, (20) MAN, (21) STANCIU, (22) MOGOȘ, (23) SORESCU, (24) RACOVIȚAN, (25) BÎRLIGEA și (26) ȘUT. Împreună cu pictura-pereche, toate acestea se vor afla în licitația caritabilă, pornind de un preț de doar 100 de euro.

Tricolorii au fost și ei foarte încântați de felul în care elevii de la „Tonitza” i-au pictat, astfel că au insistat ca fotografii ale acestor reprezentări se îi însoțească în campionatul din Germania. „Toate aceste picturi vor fi puse și în camera lor de hotel la sosirea în Würzburg, oferindu-le o sursă de inspirație și susținere”, se arată într-un comunicat transmis de Federația Română de Fotbal.

Expoziția „EURO 2024” este înconjurată de marii maeștri ai artei românești, căci în această perioadă (mai exact în data de 18 iunie) are loc la Casa A10 by Artmark și cel mai important eveniment din sezon: „Licitația de Vară”. Porțile Palatului Cesianu-Racoviță sunt larg deschise, ca de obicei, tuturor vizitatorilor, care au acces liber, în fiecare zi, de luni până duminică, între orele 10.00-20.00.

Articol susţinut de A10 by Artmark