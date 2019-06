INTERVIU Iulia Roșian, director divizia CHC Sanofi Romania & Moldova: Automedicația e benefică, dar vine la pachet cu responsabilitatea!

Articol susținut de Sanofi

Automedicația este practica prin care consumatorul își gestionează singur starea de sănătate și simptomele afecțiunilor precum răceală, alergii, dureri de cap, constipație, durerea de stomac ș.a. cu ajutorul produselor care se eliberează fără prescripție medicală, utilizate conform indicațiilor, și este întâlnită oriunde în lume, aducând beneficii importante sistemelor de sănătate.

"Uneori termenul de automedicație este greșit înțeles ca administrarea de antibiotice cumpărate fără prescripție medicală din farmacie; aceasta este contraindicată și nu poate fi calificată ca automedicație responsabilă. Automedicația, sau aș spune mai degrabă îngrijirea personală înseamnă să fii capabil să faci diferența, pe baza noțiunilor pe care le ai, când trebuie să te duci la doctor și când poți trata singur simptomele unor afecțiuni minore cu ajutorul produselor care se eliberează fără prescripție medicală", spune Iulia Roșian.

Conform IQVIA, în România, consumul de medicamente fără prescripție per capita este încă mic, comparativ cu media europeană. Pe acest fond, dinamica pieței este de așteptat să își continue creșterea, în linie și cu trendurile generale cum ar fi îmbătrânirea populației și preocuparea pentru menținerea stării de sănătate.

Portofoliul CHC Sanofi cuprinde peste 20 de branduri, într-un mix aparte cu mărci locale de tradiție, ca Antinevralgic și Dicarbocalm, dar și branduri globale precum NoSpa, Essentiale, Magne B6 sau MagneVie.

Ce urmează? Zona de lansări de produse noi este strategică pentru Sanofi. "Ne propunem cel puțin 2 – 3 lansări pe an, atât în ariile terapeutice consacrate, unde avem expertiza cea mai mare, dar și în segmente noi. Vorbim atât de extensii de gamă ale brandurilor actuale, cât și de lansări de noi branduri", explică Iulia Roșian. "În Sanofi, considerăm că este responsabilitatea noastră să-i oferim consumatorului român nu doar soluții de autoîngrijire individualizate și eficiente, ci și acces la informații care să-l ajute să ia decizii responsabile pentru sănătatea sa, transformându-l astfel dintr-un destinatar, într-un manager al propriei sănătăți", conchide Iulia Roșian.

"În lipsa automedicației responsabile, sistemele de sănătate ar fi probabil paralizate. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă toți am merge la medic pentru orice afecțiune minoră?", spune Dr. Iulia Roșian, Director General Divizia Consumer Health Care (CHC) Sanofi, Romania & Moldova. "Automedicația presupune însă un consumator informat, educat și responsabil, care își preia informația medicală din surse credibile și autorizate și care are capacitatea să distingă între situațiile în care își poate autogestiona starea de sănătate și cele în care este necesară recomandarea unui medic sau farmacist".În sensul educării, maturizării și responsabilizării cetățeanului în privința gestionării propriei sănătăți acționează companiile farmaceutice, societățile profesionale ale medicilor, asociațiile de pacienți și statul. Un exemplu relevant în acest sens îl constituie campania pe termen lungderulată de Asociația Română a Producătorilor de medicamente fără prescripție, suplimente alimentare și dispozitive medicale (RASCI), unde "vorbim despre sursele credibile de informații, cum se poate acționa de la primul semn, când și cu ce te tratezi și cum să faci diferența între opțiunile pe care le ai în piață", punctează reprezentantul Sanofi."Segmentul suplimentelor alimentare este de asemenea unul foarte efervescent în ultimii ani în România, aici însă miza educației și a responsabilității asupra propriei sănătăți devine esențială, întrucât consumatorii trebuie să știe faptul că suplimentele alimentare nu pot vindeca boli, rolul lor fiind acela de a aduce un plus necesar funcționării normale a organismului, echilibrând dieta. În momentul în care există boli care au la bază dezechilibre nutriționale pe termen lung, organismul încearcă să compenseze acest lucru din resurse proprii, dar la un moment dat nu mai reușește. Acela este momentul în care suplimentele intervin ajutând la restabilirea echilibrului, însă ele nu vindecă", explică diferența Iulia Roșian. Suplimentele alimentare nu pot înlocui tratamentul medicamentos pentru majoritatea bolilor, ci sunt un plus necesar pentru balansarea unor dezechilibre din dietă. Este esențial pentru consumator să facă diferența atunci când își administrează un supliment alimentar cu rolul de a menține starea de sănătate și când trebuie să trateze una din afecțiunile menționate anterior, atunci fiind nevoie de un medicament fără prescripție medicală (OTC).CHC (Consumer Health Care) este divizia companiei Sanofi care include produsele destinate consumatorului pentru îngrijirea sănătății sale (atât medicamente eliberate fără prescripție, așa-numitele OTC-uri - over the counter, cât și suplimente alimentare și dispozitive medicale).Vorbim de o îmbinare armonioasă între branduri autentice, tradiționale românești cu mare notorietate, și branduri globale, toate fabricate la cele mai înalte standarde de calitate, a căror eficiență și siguranță au fost demonstrate în timp și care sunt apreciate de consumatori. Modul în care Antinevralgic - un brand cu peste cinci decenii de istorie - ține pasul cu trecerea timpului, prin inovație în zona substanței active, a formelor farmaceutice sau a ambalajului, ne arată de fapt că, atunci când construiești un brand, dacă faci lucrurile bine, îl poți avea pentru totdeauna!", spune Iulia Roșian.