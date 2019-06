[P] P&G își unește forțele cu Penny Market pentru a transforma o sală de clasă în a doua casă

P&G, compania care are în portofoliu mărci precum Ariel, Pampers, Gillette și Fairy, în parteneriat cu Penny Market, a transformat a doua sală de clasă într-un spațiu complet nou. Cu implicarea arhitectului Omid Ghannadi, locul a fost complet renovat și redecorat pentru a primi copiii aflați la prima lor experiență cu școala primară într-o sală de clasă care să-i facă să se simtă ca acasă.

"Brandurile noastre au întotdeauna misiunea de a fi o forță a BINELUI și a CREŞTERII. Campania #OSalădeClasăcaAcasă este unul dintre proiectele prin care ne propunem să îmbunătățim viața românilor, oferind elevilor condiții mai bune în școli. Sperăm că acest lucru va contribui la optimizarea învățământului în comunitățile cu care lucrăm", a spus George Carpov, Company Communications Manager P&G.





Programul O Sală de Clasă ca Acasă a fost lansat anul trecut, odată cu renovarea unei săli de clasă din cadrul școlii generale Rași, județul Ialomița. Această inițiativă își propune să îmbunătățească viața românilor transformând sălile de clasă în spații sigure, prietenoase și inspiraţionale, oferind celor mici un mediu adecvat pentru învățare. Selectarea școlilor beneficiare este realizată cu ajutorul ONG-urilor active în aceste zone - pentru cea de-a doua ediție, școala din Sohatu a fost aleasă împreună cu Teach for Romania.





