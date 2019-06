[P] Clinica Gynera București se alătură grupului FutureLife, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de fertilizare in vitro la nivel global

Piața serviciilor medicale din domeniul reproducerii asistate este în continuă expansiune la nivel național și internațional, pe fondul schimbărilor sociale și al reducerii fertilității. În România domeniul s-a dezvoltat rapid, caracterizându-se în prezent printr-un nivel înalt de utilizare a tehnologiilor avansate și performanță. Urmare a provocărilor demografice și unor acțiuni civice extrem de active, fertilitatea a devenit un subiect de interes în ultimii ani, cu câteva inițiative de sprijin lansate de autoritățile guvernamentale și locale.

FutureLife, companie din topul furnizorilor europeni de servicii reproductive, pătrunde pe piața din România, prin intrarea în procesul de achiziție a Clinicii Gynera din București.Preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către FutureLife va însemna pentru Gynera includerea într-un grup internațional de clinici specializate în reproducere asistată, caracterizate prin calitatea și complexitatea serviciilor. Clinica Gynera devine astfel prima companie românească din domeniu ce atrage o importantă investiție internațională, iar România a cincea piață europeană în care FutureLife va fi prezentă. Tranzacția se va finaliza în cursul lunii iunie, după parcurgerea tuturor cerințelor legale."Prospectăm de ceva vreme intrarea pe piețe noi cum este România. Suntem la curent cu dezvoltarea semnificativă a sectorului medical în România, precum și cu nivelul deosebit de înalt al medicinei reproductive în țară. Gynera reprezintă oportunitatea ideală pentru o astfel de intrare, având o lungă istorie de povești de succes și pionierat în fertilizarea in vitro din România", a declarat Matěj Stejskal, CEO FutureLife.Clinica Gynera, fondată și coordonată de Dr. Laura Dracea, a introdus în premieră în România tehnologii inovatoare și a fost recompensată cu numeroase premii naționale și internaționale.Cu o rată de succes mult peste media europeană, Gynera a contribuit la nașterea a peste 2000 de copii concepuți prin fertilizare in vitro (FIV). Din păcate, pentru anumite proceduri precum FIV cu ovocite sau embrioni donați, precum și testarea genetică a embrionilor in vitro, oferta a fost limitată din cauza unor restricții de ordin legislativ sau financiar."Ne bucurăm că, prin parteneriatul cu FutureLife, pacienții Gynera vor beneficia de accesibilitate, expertiză și costuri mai avantajoase la programele de donare sau testare genetică a embrionilor. În fiecare clinică din cadrul grupului există particularități tehnologice, legislative sau culturale. FutureLife deschide accesul către expertiza comună, precum și ocazia de a rezolva situații speciale, atunci când restricțiile legislative nu permit soluționarea în clinica de origine. Vedem parteneriatul cu FutureLife ca pe o importantă ocazie să valorificăm și dezvoltăm potențialul clinicii la un nou nivel", precizează Claudia Frîncu, director executiv al Clinicii Gynera."După mai multe întâlniri cu reprezentanții FutureLife a devenit evident că împărtășim aceeași viziune și abordare orientate spre calitatea tratamentului și grija pentru pacienți. Apartenența la un grup european puternic, specializat în aspecte complexe ale medicinei reproductive, ne conferă flexibilitate, dinamism și posibilitatea de a oferi pacienților noștri acces rapid la toate tehnologiile momentului. La rândul său, Gynera poate furniza servicii specializate pentru clinici din Londra, Praga sau alte centre FutureLife, în situații particulare sau cazuri cu limitări legislative în alte țări, cum este, de exemplu, cazul pacientelor singure, fără partener", a comentat Dr. Laura Dracea.După tranzacție, Dr. Dracea va rămâne acționar al companiei și va continua ca director medical și CEO la Gynera."Expansiunea geografică este una dintre strategiile cheie pentru creșterea valorii FutureLife. Prin parteneriatul cu o clinică de vârf din România, cu Gynera, punem bazele unei platforme pentru noi achiziții în piață. Scopul nostru final este de a deveni lider de piață în viitorul apropiat și de a furniza cel mai bun tratament de fertilitate, cu accent pe calitatea serviciilor pentru pacienți. Urăm bun venit Clinicii Gynera în familia FutureLife", a completat Jozef Janov, managing partner Hartenberg Holding, acționar majoritar FutureLife.Gynera a fost înființată în 2007 de Dr. Laura Dracea, medic cu peste 20 de ani de experiență în domeniul reproducerii asistate în România și străinătate. Prima clinică specializată și dedicată integral medicinei reproductive, Gynera a tratat cu succes peste 20.000 de pacienți cu probleme de fertilitate, dar a derulat, în paralel, și numeroase programe educative, academice, de cercetare sau sociale. Cu o creștere anuală susținută, peste 800 de cicluri FIV anual și cel mai mare număr de copii concepuți prin fertilizare in vitro în ultimii 10 ani în România, Gynera și-a consolidat poziția de lider pe piața serviciilor de reproducere asistată din țară.FutureLife se situează în Top 3 cei mai mari și dinamici furnizori de servicii de reproducere umană asistată din Europa cu activitate în Irlanda, Marea Britanie, România, Republica Cehă și Slovacia. Grupul este, de asemenea, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de fertilitate la nivel global, cu peste 25.000 cicluri FIV efectuate anual. Acționarul majoritar al FutureLife este Hartenberg Holding, companie cu investiții de peste 200 de milioane de euro în active concentrate cu prioritate în Europa Centrală.