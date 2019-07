​INTERVIU Meyer (Fondul Proprietatea): Prețurile la energie cresc pentru consumatorii industriali, produsele se scumpesc, iar fiecare va fi mai sărac. Motivul: OUG 114

Articol susținut de Fondul Proprietatea

Dacă aș fi ministru al Finanțelor în România, aș fi mai prudent cu cheltuielile, a declarat Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments şi manager de Fond, Fondul Proprietatea, într-un interviu acordat HotNews. Potrivit acestuia, percepția investitorilor asupra economiei României s-a schimbat rapid după OUG 114, iar statul "s-a împușcat singur în picior". El a vorbit în cadrul interviului despre amnistia fiscală, Ordonanța 114, percepția investitorilor, credibilitatea economică și viitoarele creșteri de prețuri la produsele pe care le cumpărăm.





Foarte pe scurt:

Distorsiunile introduse de OUG 114 vor continua să se manifeste asupra multor sectoare ale economiei

Prețurile produselor vor crește, din cauza prețului energiei la consumatorii industriali, și fiecare va fi mai sărac

Chiar dacă se abrogă, va trece ceva timp până va fi restabilită încrederea investitorilor din punct de vedere politic, legislativ sau al reglementării

Ca ministru de Finanțe trebuie să fii extrem de prudent cu cheltuielile și să te asiguri că serviciul de colectare de taxe funcționează și toată lumea este tratată egal

Dacă oamenii operează pe un mandat de 4 luni, nu sunt stimulați să dezvolte și să implementeze strategii pe termen lung. La fel e și cu pozițiile guvernamentale

Amnistia fiscală nu stimulează companiile să opereze într-un mediu obișnuit.

L-am întrebat pe Meyer dacă crede că inflația va crește, având în vedere că a urcatprețul la energie pentru consumatorii industriali, iar el a răspuns:





"Cu siguranță, pentru că prețul energiei nu se manifestă doar în prețurile la consumatorul final, pe retail. Costula energiei se reflectă, de asemenea, în prețurile mărfurilor care se produc în România. Vom vedea un impact direct la nivel individual, dar producătorii vor încerca, de asemenea, să-și ajusteze prețurile pentru a-și continua activitatea. Într-un final, prețurile la produse și servicii vor crește, ceea ce va determina o inflație mai mare", a spus Meyer.





El este de părere că distorsiunile introduse de OUG 114 vor continua să se manifeste asupra multor sectoare ale economiei.





"Având în vedere faptul că au fost introduse anumite incertitudini în piața de energie, precum plafonarea prețului la gaze, am văzut prețurile crescând (pe zona consumatorilor industriali n.red.) și, la un moment dat, se va traduce în inflație, ceea ce va face pe fiecare mai sărac", a explicat el.





Ce își dorește să facă Parlamentul cu OUG 114





"Vreau ca Parlamentul să spună că este o idee groaznică și să nu o aprobe. Este cel mai bun lucru care se poate întâmpla pentru România. A fost inițial o surpriză uriașă când a apărut OUG 114. Sectorul corporate a fost luat prin surprindere. A fost, de departe, cel mai prost act legislativ din memoria recentă, având în vedere impactul asupra unei arii așa mari a economiei. Pentru a restabili încrederea investitorilor, cel mai bun lucru care poate fi făcut este să nu fie aprobată OUG 114, având în vedere impactul pe care l-a avut asupra economiei", a arătat el.

Chiar dacă se întâmplă asta, tot va trece ceva timp până va fi restabilită încrederea investitorilor, din punct de vedere politic, legislativ, al reglementării, că este un mediu economic stabil

"Am avut întâlniri cu multe părți interesate. Am comunicat mesajul că acest act normativ are mari efecte negative și că nu sunt câștigători în această ecuație. A fost inițial propusă ca 'taxă pe lăcomie' pentru bănci. Băncile ar fi fost nevoite să să plătească taxe mai mari, profitabilitatea ar fi scăzut, consumatorii nu ar fi beneficiat. Dacă profitabilitatea scade, Guvernul nu mai colectează atât de mult din taxe. Deci Guvernul pierde, eventual plătitorii de taxe pierd, pentru că deficitul bugetar crește, iar veniturile din taxele de pe zona corporate dispar. Într-un final, vor apărea efecte pentru restul plătitorilor individuali de taxe. Pur și simplu, nu sunt câștigători în această situație", a mai arătat acesta.





Percepția investitorilor asupra economiei s-a schimbat





"Înainte de OUG 114, investitorii vedeau că fundamentele economice sunt puternice: rată scăzută a șomajului, creștere economică ridicată, inflație ținută sub control. Era mereu potențial, dar era și multă volatilitate din cauza succesiunilor de guverne și remanierilor guvernamentale, dar din punct de vedere investițional părea că lucrurile se mișcă în direcția bună. În decembrie 2018, după OUG 114, toate acestea s-au schimbat", a spus Johan Meyer.

Se poate vedea ce s-a întâmplat cu sentimentul investitorilor în prețurile de pe piața de capital. Nu neapărat pentru Fondul Proprietatea, dar pentru toate entitățile. A fost o schimbare rapidă, severă și a trimis un semnal puternic că ce a fost făcut a fost extrem de nefavorabil.

A fost nevoie de mult efort pentru tot mediul de afaceri să restarteze discuțiile cu Guvernul și cu cei care iau decizii politice, să ajute să explice cât de negativ ar fi impactul OUG 114 în toate ariile business-ului.

"Din discutiile noastre cu investitorii, putem spune ca amendamentele ulterioare aduse la OUG 114 au fost recepționate pozitiv pe alocuri, dar realitatea e că vor fi în continuare efecte nedorite. Cel mai bine ar fi ca OUG 114 să nu mai existe, ca decizia Parlamentului să fie: Acest act normativ este dăunător pentru România și nu îl aprobăm!", a mai arătat Johan Meyer.

Amnistia fiscală și ce ar face ca ministru de Finanțe





Managerul Fondului Proprietatea spune că nu îi place ideea de amnistie fiscală pentru că nu stimulează companiile să opereze într-un mediu obișnuit.





"Dacă știi că poți lua orice fel de decizie, orice investiție, gândești: 'Nu îmi pasă de profitabilitate, pentru că altcineva va avea grijă de datoriile pe care le fac în timpul ăsta, nu o să-mi asum nicio responsabilitate pentru deciziile pe care le iau'. Nu cred că este o idee bună amnistia, pentru că afacerile ar trebui să se susțină de la sine. Modelele de business care sunt ușor de susținut pe termen lung nu au nevoie de intervenția statului prin amnistie, discount sau subvenții pentru a opera în economia de piață. Acest tip de intervenții nu-și au locul", a explicat Meyer.





El a precizat că dacă ar fi ministru de Finanțe, cu siguranță ar fi mai prudent cu cheltuielile.

Am văzut o creștere rapidă a pensiilor şi a salariilor în ultimii ani. Asta a crescut consumul pe întreaga economie. Pentru ca acesta să fie sustenabil, ai nevoie ca salariile să crească corelat cu productivitatea.

Trebuie să fii extrem de prudent cu cheltuielile și trebuie să te asiguri că serviciul de colectare de taxe funcționează și toată lumea este tratată egal. A oferi o scutire de la plata taxelor pentru anumite companii nu cred că este în regulă.

Prin OUG 114, fiind afectată profitabilitatea companiilor, vor scădea veniturile din impozitul pe profit și dividendele vor fi mai mici. Deci, te împuști singur în picior, cu niciun beneficiu la finalul zilei.

De ce are nevoie România





"Nu aș spune că este distrusă credibilitatea economică, dar aș spune că țara are nevoie de stabilitate în anumite puncte cheie - în Guvern, de la nivelul primului ministru, la ministerele cheie. Problemele pe care le avem mereu cu privire la companiile de stat sunt legate de instabilitate: dacă oamenii operează pe un mandat de 4 luni, nu sunt stimulați să dezvolte și să implementeze strategii pe termen lung, pentru că nu știu dacă vor mai fi în următoarele luni să vadă rodul muncii lor orisă răspundă pentru propriile acțiuni", a afirmat Meyer, precizând că e la fel pentru oficialii guvernamentali sau miniștri, dintre care unii stau în funcţie numai 6 sau 4 luni.





"Este numit în funcţie câte un nou ministru, apar noi consilieri, noi strategii, noi politici etc. Am văzut de prea multe ori situaţia aceasta și avem nevoie de o perioadă de stabilitate pentru a readuce încrederea în mediul economic", a precizat el.





Johan Meyer a mai spus că mandatul Franklin Templeton a fost prelungit pentru încă doi ani, până în martie 2022, cu aprobarea unui procent mare din acționari.





"Acesta a fost un semnal că ceea ce am făcut pentru acționari a fost bun. Susținerea din partea acționarilor este foarte importantă pentru noi", conchide managerul Fondului Proprietatea.