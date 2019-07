Studenții români formează comunități importante în universitățile internaționale

Articol susținut de Educativa

Conform datelor provenite din informațiile UNESCO și din alte surse internaționale, anul trecut erau peste 37.000 de tineri români ce studiau în străinătate. Anual, peste 8.000 de tineri din România aleg să își înceapă studiile în cadrul unei universități din străinătate, o mare parte din ei, peste 6.000, plecând din Romania iar restul începându-și viața de student în țara în care se află, cel mai probabil alături de familia cu care au emigrat acolo în anii anteriori.





În topul destinațiilor se află în mod tradițional Marea Britanie, datorită sistemului său educațional de calitate recunoscut în toată lumea, aceasta găzduind aproape un sfert din totalul studenților români în străinătate. Următoarele patru destinații preferate de tinerii români sunt Italia, Franța, Danemarca și Olanda, țări cu comunități importante de români, cu limbi asemănătoare, cum sunt Italia și Franța, sau cu sisteme educaționale foarte bune și ușor accesibile pentru tinerii din România, cum sunt Olanda, unde taxele educaționale sunt foarte mici, sau Danemarca, unde educația este chiar gratuită.





Dintre tinerii consiliați gratuit de către EDMUNDO pentru a studia în străinătate, mai mult de jumătate aleg ca destinație Marea Britanie, în ciuda Brexit-ului și a nesiguranței generată de acesta. Următoarele destinații favorite ale acestor tineri sunt Olanda, Danemarca și Suedia, țări cu programe educaționale de calitate la costuri accesibile.





Unul dintre multele motive ce îi fac pe tinerii din România să aleagă să studieze în străinătate este faptul că universitățile internaționale fac eforturi deosebite pentru a atrage studenți de calitate și pentru a le facilita acestora integrarea în comunitățile lor ce adesea includ tineri din toate colțurile lumii.





Cum ajută universitățile studenții internaționali să se adapteze în campus





Una dintre primele provocări pe care trebuie să le depășească tinerii din România care urmează cursurile universităților din străinătate este cea a adaptării. Vorbim despre tineri care provin din medii diverse, din mai multe țări din lume și care trebuie să conviețuiască într-o societate nouă timp de câțiva ani. Universitățile internaționale au dezvoltat multe modalități de a-i ajuta pe aceștia și acest lucru a dus la coagularea unor comunități importante de studenți români aflați la studii în străinătate.





Majoritatea universităților oferă suport studenților străini atunci când aceștia sosesc la studii, scurtând astfel perioada de adaptare a tinerilor. Pentru mai multe detalii, am luat cazurile concrete a trei universități din străinătate și am analizat ce facilități au tinerii români pentru a se integra in noile comunități din care vor face parte.





Coventry University





Coventry University se laudă cu cea mai mare comunitate de studenți români nu doar din Europa ci din întreaga lume, un statut pe care îl păstrează de mai mult de 5 ani deja. Dintre cei aproape 8.000 de studenți români aflați la studii în Marea Britanie, aproape 10% se află într-un singur campus, cel al universității din Coventry. Acest lucru se datorează atât faptului că universitatea este o universitate de top, atractivă educațional pentru studenții internaționali cât și faptului că le oferă acestora condiții excelente pentru a studia și a interacționa cu colegii lor.





Universitatea din Coventry are, pe site-ul propriu , o secțiune întreagă dedicată studenților din străinătate, aceștia putând afla de aici toate informațiile de care au nevoie. Există inclusiv un serviciu denumit Meet and Greet prin care este asigurat transferul de la aeroport către locul de cazare. În ceea ce privește comunitatea, în cadrul universității există un International Office care stabilește diferite sarcini, oferă oportunități de participare la workshop-uri și la alte activități, totul pentru a-i ajuta pe noii studenți să își cunoască viitorii colegi și să se acomodeze cu stilul de viață din Marea Britanie.





Tot la Coventry există Fresher’s week, dedicată studenților din primul an, care are loc în prima săptămâna de școala. Pe durata ei au loc o serie de evenimente, de la târguri ale cluburilor și asociaților pana la târguri ale voluntarilor, unde studenții pot întâlni colegi de universitate ce au interese asemănătoare și se pot implica în activitățile acestor cluburi.





De asemenea, în cadrul Coventry University funcționează un club românesc, denumit Romanian Society, care oferă sprijin și reprezentare pentru studenții români, ajută la integrarea lor în comunitatea internațională a universității. Clubul, care are și o pagina de Facebook dedicată, este alcătuit din actuali studenți la universitate, ajutându-i pe cei implicați să se adapteze mai repede și să treacă mai ușor peste dorul de casă. De exemplu, de 1 martie, comunitățile românești și bulgărești au vândut mărțișoare în cadrul facultății, cu sprijinul acesteia. În prezent, în Coventry există o comunitate de peste 500 de români.





Luiza Gheorghiu, studentă la Master în Diplomație, Drept și Schimbări Globale, spune despre experiența ei la University of Coventry:





„Îmi place foarte mult faptul că mi-am făcut prieteni din diferite colțuri ale lumii. Datorită lor am reușit să îmi formez anumite păreri și să acord mai multă atenție diversității. Mai mult decât atât, am reușit să obțin și un job care îmi permite să văd asemănările și diferențele dintre țări și culturi. Sunt foarte bucuroasă că am făcut pasul de a veni aici și de a investi în mine ca persoană!”





University of Essex





La fel ca în cazul celor de la Coventry și University of Essex are pe site-ul universității o secțiune dedicată studenților din străinătate din care aceștia pot afla multe dintre detaliile ce le pot folosi pentru acomodare. De aici aflăm ca există International Student’s Association (ISA), care este deschis tuturor studenților din cadrul Universității și care susține multiculturalismul.





Sub umbrela ISA funcționează mai multe cluburi culturale naționale, printre care și Clubul Român. Acesta are o pagina proprie pe site-ul studenților din Essex și este deschis tuturor studenților români, precum și studenților internaționali interesați de cultura românească. Clubul oferă sprijin studenților români ce studiază la University of Essex prin oferirea de informații cu privire la orice nelămuriri referitoare la experiența universitară. De asemenea, promovează cultura română prin evenimente de socializare, excursii și întâlniri de comunitate.





Pentru acest an, clubul român are in planuri o seară a filmului românesc, o seară de jocuri, dar și organizarea de grătare sau dansuri folclorice. În plus, se implică regulat in strângeri de fonduri și sprijină acțiunile de voluntariat pentru cauzele locale.





Tot pentru a contribui la integrarea rapidă a studenților internaționali, University of Essex a implementat un test de limbă engleză, English Language Assessment, pe care trebuie să îl susțină toți cei care sunt pentru prima dată la această școală. În urma analizei rezultatelor, care nu au impact asupra studiilor, cei care nu stăpânesc limba destul de bine pot urma cursuri suplimentare de engleză, existând și consilieri ce îi pot ajuta de fiecare dată când este cazul.





Pe lângă workshop-uri, întâlniri și alte activități, sindicatul studenților de la Essex, ISA, organizează Fresher’s programme, care include evenimente pe timp de zi, dar și pe tip de noapte ce facilitează interacțiunea.





Majoritatea universităților din Marea Britanie au grupuri de suport pentru viitorii studenți. De exemplu, University of Northampton, are un grup de Facebook pentru aplicanți , unde cei interesați pot pune întrebări la care primesc răspunsuri de la studenți și reprezentanții universității. La universitatea din Leeds există de asemenea o comunitate importantă de studenți români activă și ea pe pagina lor de Facebook.





HAN University of Applied Sciences





Nu doar în Marea Britanie există implicare din partea universităților pentru a ajuta acomodarea studenților internaționali. Universitate de Științe Aplicate HAN, din Olanda, se mândrește cu aproximativ 3.000 de studenți din peste 150 de țări, astfel că misiunea de a-i ajuta să se integreze cât mai repede este luată în serios.





HAN a înființat un International Office al cărui obiectiv este să vină în întâmpinarea oricăror probleme ar putea apărea cu studenții veniți din străinătate. Anual este organizată o Săptămână a Studentului Internațional în cadrul căreia se desfășoară mai multe activități, toate încurajând interacțiunea dintre cursanți.





În străinătate, studentul este pe primul loc





Universitățile internaționale înțeleg că acomodarea într-o țară nouă poate fi mai greu la început, așa că studenții care vor să urmeze cursurile acestora sunt ajutați pe toate planurile pentru a se obișnui cât se poate de repede cu noua lor viață și a se concentra pe cursurile alese.





Iar dincolo de programele universitare de integrare, cea mai importantă mână de ajutor vine de la colegii mai experimentați. La mai toate universitățile din Europa există comunități de diferite mărimi de studenți români, iar aceștia sunt întotdeauna dispuși să ajute, fie că vorbim despre sfaturi sau de indicații practice cu privire la program, locuri de muncă și de cazare.





Studiul în străinătate este o experiență completă, care depășește cu mult granița aprofundării unui domeniu. Acesta te învață să interacționezi cu oameni ce provin din medii diferite, te încurajează să experimentezi și îți arată ce înseamnă o societate nouă, dezvoltând astfel noi abilități și o deschidere mai mare la nou.





Pentru tinerii care doresc să studieze în străinătate însă nu au aplicat încă există oportunitatea de a se înscrie gratuit online la Spot Admissions care va avea loc pe 16 și 17 iulie în București. 15 universități din Marea Britanie și două universități din Olanda vor susține interviuri de admitere cu tinerii înscriși și le vor oferi acestora răspuns pe loc dacă au fost admiși sau nu și dacă vor beneficia de burse de studiu. Tinerii ce vor să aplice dar nu pot fi în București în zilele respective pot susține interviul de acasă, pe Skype.