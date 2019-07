Adoptarea legii vaccinării este o oportunitate unică ce confirmă rolul fundamental al imunizării în strategia de sănătate publică a României

Articol susținut de Sanofi

"Adoptarea legii vaccinării ar fi un prim pas major în definirea politicii statului în materie de prevenție prin vaccinare și un punct de plecare esențial în elaborarea viitorului program național de prevenire și control al bolilor infecțioase. Și este cu atât mai important în contextul actual al României, cu provocări multiple precum: lacunele în prevenirea unor boli infecțioase cum ar fi meningita și HPV și acoperirea eterogenă a vaccinării pe grupe de vârstă, caracterizată printr-o acoperire consistentă pe segmentul copiilor cu vârsta sub 2 ani, la una mult redusă la școlari și adolescenți și la una aproape inexistentă pentru adulți", explică oficialul Sanofi.Astăzi, în România, acoperirea vaccinală pentru diferite boli infecțioase pentru copii și adolescenți variază între 67% şi 92%, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă un nivel de 95% pentru toate categoriile. Iar dacă ne uităm la acoperirea vaccinală pentru gripă, rata scade vertiginos la 21% pentru cei cu vârste peste 65 de ani, recomandarea OMS fiind de 75%."Vaccinarea salvează vieți. Dar, pentru a-și atinge întregul potențial de protecție, vaccinarea are nevoie de o o rată de acoperire adecvată a populației", explică Pascal Robin. Pentru a câștiga lupta în obținerea țintelor de acoperire vaccinală și pentru a reduce ezitarea în fața vaccinării, este nevoie în primul rând de educarea continuă a populației și a profesioniștilor din domeniul sănătății despre beneficiile imunizării și siguranța vaccinurilor.Cu cât vaccinurile sunt mai eficiente, cu atât lumea tinde să uite că are nevoie de ele pentru a se proteja. Acesta este paradoxul vaccinării. "Poate că unii dintre noi au uitat care sunt beneficiile imunizării, pentru că astăzi un număr mare de boli care pot fi prevenite au fost eradicate sau sunt sub control, cu impact limitat asupra populației datorită utilizării eficiente a soluțiilor de imunizare. Chiar și așa, nu înseamnă că riscul este complet eliminat și că nu trebuie să continuăm să ne vaccinăm. Epidemiile recente de rujeolă din țară sunt, din păcate, o consecință elocventa a vigilenței scăzute în asigurarea protecției populației prin imunizare", a precizat Pascal Robin.Tocmai de aceea, efortul pentru educație privind valoarea vaccinării trebuie să fie unul colectiv, iar țintele naționale privind imunizarea împotriva anumitor boli trebuie să fie clare și asumate. "Pe baza unei strategii clare, transparente și predictibile, condusă de autoritățile din sănătate, toți cei implicați în lanțul de vaccinare - producători, distribuitori, farmacii, comunitate medicală ar putea contribui mult mai consistent la efortul colectiv de protecție a populației prin imunizare"."Specificul vaccinării este faptul că o decizie personală privind un act de prevenție contribuie la protecția întregii comunității. Pentru că nu este vorba doar de protecția mea, ci și de cea a familiei mele, a colegilor de muncă și chiar a tuturor celor pe care-i întâlnesc pe parcursul zilei, fără măcar să-i cunosc. Această dimensiune colectivă a vaccinării este fundamentală și trebuie abordată în toate eforturile educaționale dedicate românilor. Este o luptă ce trebuie câștigată", punctează oficialul Sanofi.Viziuneaeste o lume în care nimeni nu suferă și nu moare din cauza unei boli care poate fi prevenită prin imunizare. Compania are cel mai diversificat portofoliu de vaccinuri de pe piața locală, care contribuie la protejarea împotriva a peste 20 de boli bacteriene și virale.Imunizarea pediatrică este un segment de importanță strategică pentru Sanofi Pasteur, producând de mai bine de 40 de ani vaccinuri combinate pentru vaccinarea bebelușilor și copiilor împotriva mai multor afecțiuni: hepatita B, difterie, poliomielita, tetanos, HIB, tuse convulsivă.De asemenea, Sanofi este compania care a adus primul vaccin antigripal tetravalent în România, investind constant în dezvoltarea de soluții inovatoare împotriva gripei. În sistemul de urgență, compania furnizează vaccinurile pentru rabie și tetanos, iar pentru adolescenți și adulți pune la dispoziție un vaccin de rapel împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive. Pentru persoanele care călătoresc, compania pune la dispoziție un portofoliu vast de soluții împotriva febrei galbene, febrei tifoide și hepatitiei A."Una dintre marile descoperiri ale omenirii, vaccinarea, salvează 5 vieți în fiecare minut și se estimează că a prelungit speranța de viață a omenirii cu 15 până la 25 de ani. Tocmai de aceea investim 1 milion de euro în fiecare zi în cercetarea și dezvoltarea de noi vaccinuri care să ofere o mai bună protecție, un standard de îngrijire mai bun sau extinderea protecției pentru boli noi, cum este cazul meningitei", a concluzionat Pascal Robin.