[P] Environ și SNRB lansează un nou proiect educațional prin care îi învață pe copii să protejeze mediul: Serialul "2 minute cu AMY"

Pornind de la premisa că schimbarea începe de la cei mici și că tehnologia poate deveni un aliat în lupta pentru protejarea mediului, Environ și SNRB, organizatorii campaniei naționale de educație ecologică "Baterel și Lumea Non-E", lansează un proiect educațional inovator - serialul pentru copii "2 minute cu Amy".

La fiecare două săptămâni, Amy (cunoscută de copii și profesori datorită lecțiilor deschise și atelierelor pe care le susține în școli) explică în episoade de 2 minute noțiuni despre ecologie și protejarea mediului.

O nouă ediție a proiectului "Baterel și Lumea Non-E" va reîncepe din septembrie 2019, iar înscrierile se pot face pe www.magazinbaterel.ro





Serialul continuă promovarea mesajului ecologic în rândul copiilor prin mini-lecții despre protecția mediului și reciclare, având drept obiectiv dezvoltarea unei comunități de tineri responsabili, cu un puternic simț civic."Ideea de a face cât mai accesibile informațiile pe care le ofeream în lecțiile deschise din școli și grădinițe, s-a născut odată cu venirea vacanței. Pe timpul verii cei mici petrec oricum foarte mult timp în fața calculatorului - urmăresc vloggeri și vizionează videoclipuri pe Youtube pentru că 'vorbesc' pe limba lor și sunt interactive. Așa că de ce să nu învețe și ceva util și plăcut cu beneficii mari pe termen lung? În plus, copiii sunt fascinați de statutul de eroi sau salvatori ai Planetei, iar dacă sunt îndrumați acționează ca atare - colectează selectiv, strâng gunoaiele, îngrijesc natura.Încurajăm dascălii și părinții să urmărească episoadele alături de copii, dar mai ales să le vorbească acestora despre poluare și grija față de mediul înconjurător! Serialul va continua și după vacanță, iar pentru că sunt dinamice și practice, episodele "2minute cu Amy" pot deveni cu ușurință un material didactic pentru educatori și învățători." - Ana Maria Rădulescu (Amy), responsabil proiect "Baterel și Lumea Non-E"."2 minute cu Amy" este un serial dedicat tuturor celor care vor să învețe sau să-și reamintească cum se face colectarea selectivă, care sunt factorii poluanți și mai ales cum pot să-și reducă impactul asupra mediului. Primele 3 episoade sunt disponibile pe canalul "Baterel Eroul Reciclării" sau la o simplă căutare pe youtube "2 minute cu Amy", iar episodul cu numărul 4 va fi lansat pe 31 iulie.Proiectul vine ca o continuare firească a demersurilor Environ și SNRB de a face educația ecologică accesibilă, atât direct în unitățile de învățământ, cât și în mediul online - în ultimii 8 ani programul„ Baterel și Lumea Non-E” a ajuns în 1500 de școli, iar www.magazinbaterel.ro este primul magazin online dezvoltat în cadrul unei campanii de educație ecologică care îi recompensează pe elevii implicați.Și în acest an, în ediția a 8-a a programului "Baterel și Lumea Non-E", elevii și profesorii s-au implicat în activități eco-creative și concursuri de colectare selectivă a echipamentelor electrice și a bateriilor uzate. În total, 25 de tone de deșeuri electrice și 5 tone de baterii au fost ridicate de la grădinițele, școlile și liceele participante. În topul școlilor care au colectat cele mai multe baterii se află Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu (locul 1), Liceul Teoretic Nichita Stănescu București (locul 2), Școala Gimnazială Ioan Ciurea Fălticeni (locul 3). În ceea ce privește cantitatea de deșeuri de echipamente electrice colectată, pe primul lor se află Liceul Tehnologic Crisan Criscior (Hunedoara), urmat de Școala Gimnazială Nr. 5 Galați, Grădinița cu Program Normal Calacea (Timiș). Clasele câștigătoare vor fi premiate cu table interactive, tabere și produse din colecția Baterel.Până acum, peste 40.000 de elevi și liceeni au învățat despre protecția mediului, colectare selectivă și reciclare, devenind parte din comunitatea #EroiiReciclării. În cadrul proiectului, întreaga comunitate de elevi și profesori se implică în cursuri de protecție a mediului, acțiuni de voluntariat, concursuri de colectare selectivă a echipamentelor electrice și a bateriilor uzate, dar și activități eco-creative.