National Geographic, în parteneriat cu P&G, lansează documentarul "activist" Activate: The Global Citizen Movement

Articol recomandat de P&G

, rezultatul unui parteneriat multiplatformă de storytelling, constă într-o serie de documentare în șase părți, susținută de conținut personalizat distribuit pe inegalabilele canale pe care National Geographic le dezvoltă în social media, în mediul digital și în format tipărit. Prin poveștile surprinse, aceasta îi va informa locuitorii planetei cu privire la sărăcia extremă, inegalitate și sustenabilitate, pentru a-i mobiliza să contribuie la schimbări semnificative și durabile pe platforma Global Citizens.Fiecare episod abordează o problemă diferită legată de cauzele fundamentale ale sărăciei extreme, pornind pe urmele unei campanii umanitare globale și ale organizatorilor, promotorilor, activiștilor și persoanelor ale căror vieți sunt schimbate de aceasta. Subiectele episoadelor includ eradicarea sărăciei extreme, renunțarea la cauțiunile în numerar, eliminarea barierelor din educația fetelor, finanțarea educației pentru copiii strămutați, încetarea poluării cu materiale plastice și contribuția la rezolvarea crizei de apă.îi va purta pe telespectatori de la evenimentul Global Citizen Festival până la promotorii schimbării în întreaga lume și le va arăta eforturile făcute în timp real pentru abordarea problemelor legate de sărăcia extremă. Prin ochii activiștilor și prin obiectivul emblematic al National Geographic, spectatorii vor auzi povești, vor întâlni oameni și vor fi martorii direcți ai eforturilor făcute pentru combaterea sărăciei extreme și pentru a inspira o mișcare globală. Serialul a fost filmat la nivel internațional în Mexic, Nigeria, Peru, Filipine și Africa de Sud și, la nivelul Statelor Unite, în California, New York, Tennessee și Washington, D.C.Parteneriatuleste rezultatul unui angajament comun pe care National Geographic, P&G și Global Citizen l-au făcut pentru a-și amplifica influența colectivă, audiența și amploarea, pentru a sensibiliza și a inspira comunitatea globală să ia măsuri.De peste 10 ani, Global Citizen lucrează pentru a învinge sărăcia extremă prin advocacy și implicarea cetățenilor, motivând companiile, organizațiile și guvernele să își asume angajamente financiare și schimbări de politici pentru a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU și pentru a eradica sărăcia extremă până în 2030. În același timp, P&G are o istorie bogată în folosirea mărcilor sale și a oamenilor săi, ca o forță a binelui, pentru a face lumea un loc mai bun, ajutând la rezolvarea problemelor critice legate de educația fetelor, apa potabilă, gestionarea dezastrelor, sustenabilitate și inegalitate. De peste 130 de ani, National Geographic și-a folosit imaginile puternice și relatările de impact pentru a ajuta audiențele de pe tot globul să înțeleagă lumea din jurul lor, astfel încât, la rândul lor, să le pese mai mult de aceasta.Parteneriatul multiplatformă de storytellingse va extinde dincolo de seria documentară, printr-o secțiune personalizată de 10 pagini dedicatăîn numărul din septembrie al revistei National Geographic, precum și prin povești personalizate aliniate cu fiecare episod, articole digitale personalizate și intervenții în social media ce vor evidenția diverse aspecte din cadrul. Parteneriatul va include și hub-uri digitale pe NatGeo.com și GlobalCitizen.org, pentru telespectatorii care vor dori să aprofundeze cele șase probleme critice evidențiate în serial. Aceștia se vor putea implica în campaniile Global Citizen, vor câștiga recompense și vor afla mai multe despre eforturile de impact ale brandurilor P&G, în frunte cu Tide, Always, Head and Shoulders, Charmin și multe altele. Seria va experimenta cu noi modele de conținut și distribuție și noi modalități de mobilizare a telespectatorilor din întreaga lume.Hugh Jackman, Priyanka Chopra Jonas și Becky G se alătură Global Citizen în campanii menite să îi determine pe liderii mondiali să adopte schimbări de politici care ar putea pune capăt sărăciei extreme de pe glob. În timp ce Jackman se pregătește pentru amplul festival al organizației din Central Park, Becky G călătorește în Mexic pentru a promova campania Global Citizen pentru a convinge companiile să sprijine afacerile deținute de femei. Experții descriu starea sărăciei extreme în întreaga lume, progresele enorme realizate în ultimii 20 de ani și soluțiile inovatoare implementate pe tot globul, care includ P&G și eforturile lanțului de aprovizionare al brandului său Charmin.Common și Usher, artiști și activiști, fac echipă cu Global Citizen și organizatori de bază ai campaniei ce își propune să realizeze o reformă istorică în justiția penală, punând capăt folosirii cauțiunii în numerar în statul New York.Actorul Rachel Brosnahan, câștigător al premiului Emmy, face echipă cu Global Citizen și se deplasează la granița cu Peru pentru a vedea ce se întâmplă cu educația copiilor în timpul conflictelor și al dezastrelor naturale. După o experiență emoțională cu familiile strămutate, Brosnahan și Global Citizen se întorc în SUA, unde solicită Irlandei, Regatului Unit și S.U.A. să aloce milioane de euro pentru Education Cannot Wait, un fond global pentru educație în timpul crizelor. Experții descriu impactul disproporționat pe care îl au catastrofele naturale și conflictele asupra țărilor în curs de dezvoltare și modul în care oamenii și brandurile din întreaga lume, precum Tide, oferă un ajutor eficient în timpul situațiilor de urgență.Priyanka Chopra Jonas se alătură Global Citizen și activiștilor de pe tot globul, în cadrul unei campanii derulate pentru a dărâma barierele în educația fetelor. Între timp, Gayle King și Bonang Matheba adună zeci de mii de oameni pentru a solicita guvernului sud-african să aloce 58 de milioane de dolari pentru a pune capăt „sărăciei cauzate de menstruație” și pentru a le oferi fetelor educație menstruală și resursele de care au nevoie pentru a rămâne la școală și a avea încredere în ele. Experții descriu gama largă de probleme care le împiedică pe fete să obțină o educație în țările în curs de dezvoltare și progresul enorm făcut în întreaga lume, așa cum este cel generat de activitatea brandului de produse de îngrijire feminină Always pentru a oferi resurse educaționale gratuite.Pharrell Williams se alătură efortului Global Citizen pentru a convinge guvernele, companiile și persoanele fizice să rezolve criza de poluare cu plastic a oceanelor. Între timp, Darren Criss călătorește în Filipine pentru a asista la impactul plasticului asupra persoanelor care trăiesc în sărăcie extremă și face un apel la cetățenii din întreaga lume să-i îndemne pe primarii lor să-și alinieze orașele la obiectivul de a avea un viitor cu deșeuri zero. Experții descriu impactul disproporționat al poluării cu plastic asupra locuitorilor țărilor în curs de dezvoltare și modul în care oamenii și brandurile, precum Head & Shoulders, rezolvă problema din întreaga lume.Uzo Aduba, vedeta din „Orange Is the New Black”, se alătură Global Citizen în efortul de a aduna milioane de oameni din întreaga lume pentru a le oferi celor mai vulnerabili cetățeni apă potabilă și canalizare corespunzătoare. Aceștia călătoresc în Nigeria, țara natală a părinților lui Aduba, unde le solicită guvernanților să aloce fonduri de stat pentru eradicarea apei contaminate și a defecării în spații deschise. Experții descriu efectele apei de băut contaminate asupra locuitorilor țărilor aflate în curs de dezvoltare și soluțiile care sunt implementate în întreaga lume, din care face parte Children’s Safe Drinking Water Program, derulat de P&G.National Geographic Partners LLC (NGP), un joint venture între National Geographic Society și Disney, se angajează să aducă lumii un conținut premium în domeniul științelor, aventurii și explorării, într-un portofoliu inegalabil de active media. NGP combină canalele de televiziune ale National Geographic la nivel global (National Geographic Channel, Nat Geo WILD, Nat Geo MUNDO, Nat Geo PEOPLE) cu mijloacele media ale National Geographic și activele orientate către consumator, incluzând revistele National Geographic; studiourile National Geographic; platforme de media digitale si sociale conexe; cărți; hărți; media pentru copii; activități auxiliare care includ călătorii, experiențe și evenimente globale, vânzări de arhivă, licențe și afaceri de comerț electronic. Aprofundarea cunoașterii și a înțelegerii lumii noastre este de 131 de ani scopul principal al National Geographic și acum ne-am angajat să împingem limitele, să mergem mai în profunzime pentru consumatorii noștri... și să ajungem la milioane de oameni din întreaga lume, în 172 de țări și 43 limbi în fiecare lună, în timp ce facem acest lucru. NGP returnează 27% din venituri către organizația non-profit National Geographic Society, pentru a finanța munca în domeniul științei, al explorării, conservării și educației. Pentru mai multe informații, vizitați natgeotv.com sau nationalgeographic.com sau găsiți-ne pe Facebook LinkedIn și Pinterest P&G servește consumatorii din întreaga lume cu unul dintre cele mai puternice portofolii de branduri de încredere, de calitate, aflate în topul preferințelor consumatorilor, incluzând Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze ®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® și Whisper®. Comunitatea P&G include operațiuni în aproximativ 70 de țări din întreaga lume. Vă rugăm să vizitați http://www.pg.com pentru cele mai recente știri și informații despre P&G și brandurile sale.De la primul Global Citizen Festival din New York, în 2012, Global Citizen a devenit una dintre cele mai mari și mai vizibile platforme pentru tinerii din întreaga lume, care îi cheamă pe liderii mondiali să-și onoreze responsabilitățile în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU și să eradicheze sărăcia extremă până în 2030. Global Citizens a generat angajamente și anunțuri de politici din partea liderilor evaluate la peste 37,9 miliarde de dolari, care urmează să aibă un impact asupra vieții a peste 2,25 miliarde de oameni. Organizația a ajuns cu modelul său bazat pe acțiune în Africa de Sud, Australia, India, Regatul Unit, Germania, Belgia și Canada și a creat o platformă unde activiștii pot afla despre problemele de care le pasă cel mai mult, pot să ia măsuri și să obțină recompense făcând acest lucru.RadicalMedia produce conținut premium pe toate platformele media. Cu birouri în New York, Los Angeles, Londra, Berlin și Shanghai, RadicalMedia este o companie globală intradisciplinară de media care creează și produce film, televiziune, programe de muzică, reclame, parteneriate de brand, design interactiv și experiențe digitale și imersive pentru toate platformele de distribuție. RadicalMedia este fluentă în fiecare disciplină a storytelling-ului, cu premii care includ trofee Oscar, Emmy, Peabody și Grammy. Îmbrățișând viitorul și impulsionând inovația, RadicalMedia este descrisă pe bună dreptate ca Niciodată Convențională. Vezi cele mai recente lucrări ale sale pe Instagram și pe www.radicalmedia.com