INTERVIU: Cristian Cărămidă, Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) - "căutați produse cu marcajul CE. Aceasta înseamnă că producătorul garantează că produsul îndeplinește cerințele de siguranță stabilite de UE"

Material susținut de Uniunea Europeană

​​Cristian Cărămidă povestește într-un interviu acordat HotNews.ro despre cum previne Uniunea Europeană intrarea pe piață a produselor chimice periculoase, cum este redusă testarea inutilă pe animale și ce substanțe trebuie evitate atunci când cumpărăm jucării din plastic pentru copii. Cristian lucrează la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) de la Helsinki. El face parte dintr-o echipă care colectează date despre modul în care companii din întreaga Europă utilizează produsele chimice.







De asemenea, Cristian Cărămidă a fost ales erou local în cadrul campaniei de comunicare a Uniunii Europene, EU Protects, care vizează creșterea gradului de conștientizare cu privire la protecția pe care UE o asigură cetățenilor săi în fața amenințărilor globale și a altor pericole.







1. Cine este Cristian Cărămidă și cum a ajuns să ocupe funcția actuală în cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) din Helsinki? Ce înseamnă asta pentru tine?







Am studiat REI la Academia de Studii Economice din București, apoi am petrecut mai mult de 12 ani în vânzări, în diferite sectoare de business. Chiar dacă eforturile mele de a mă alătura unei agenții europene au început cu mulți ani înainte, abia la începutul anului 2018 am ajuns în ECHA, atunci când ei se pregăteau pentru ultimul termen de înregistrare a substanțelor chimice existente în temeiul Regulamentului REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Pentru mine, a face parte dintr-un mediu atât de competent și profesionist este o realizare remarcabilă.







2. Care sunt atribuțiile tale în cadrul funcției actuale? Cum arată programul tău într-o zi obișnuită și cum contribui la eradicarea numărului de produse periculoase?







Lucrez în Direcția de Subscrieri și Interacțiuni, Unitatea de Disponibilitate a datelor. Fac parte din echipa care gestionează procesul de verificare a înregistrărilor de substanțe transmise de companii din toată UE la ECHA. Echipa mea este responsabilă și de menținerea unui instrument IT - asistentul de validare IUCLID - care ajută companiile să își revizuiască datele înainte de a le trimite. Sarcinile mele în echipă includ, in principal, verificarea dosarelor de înregistrare pentru a ne asigura că firmele și-au îndeplinit obligațiile legale în temeiul REACH și au inclus toate elementele necesare în înregistrarea lor.













3. Având acces la informațiile din interior, cât de des aveți de-a face cu produse pe care le respingeți deoarece încalcă standardele Europene? De unde provin acestea în general?







Regulamentul REACH obligă furnizorii de articole care conțin substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) peste o anumită limită să furnizeze informații suficiente clienților lor pentru a permite utilizarea în siguranță a articolului. Producătorii și importatorii de articole trebuie, de asemenea, să notifice ECHA dacă produsul lor conține o SVHC peste o anumită limită. În Ianuarie 2021, această obligație se extinde pe măsură ce noile cerințe din Directiva-cadru pentru deșeuri (WDF) - gestionată de ECHA – vor intra in vigoare. Importatorii trebuie să știe, de asemenea, dacă produsele lor conțin substanțe chimice care au fost restricționate în Europa - de exemplu, plumbul în bijuterii, sau mercurul în instrumentele de măsură.







Autoritățile naționale pot utiliza restricții în cadrul REACH pentru a controla produsele nesigure. Acestea pot, de exemplu, să limiteze sau să interzică utilizarea unei substanțe chimice - fie ca atare, fie în produse specifice. Dacă monitorizarea indică faptul că un produs de pe piață poate fi nesigur, există sisteme care să rezolve problema și să asigure eliminarea acestuia.







Este în principal responsabilitatea autorităților naționale din statele membre să verifice dacă produsele de pe piață sunt sigure și să aplice sancțiuni atunci când este necesar. Acestea cooperează strâns cu autoritățile vamale pentru a proteja consumatorii de produsele nesigure, importate din afara UE.







4. Cum împiedicați testarea abuzivă a produselor chimice pe animale? Cum stabiliți că acestea sunt abuzive?







Evitarea testelor inutile pe animale pentru a obține date despre utilizarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice este una dintre cerințele subliniate de Regulamentul REACH. Companiile care înregistrează aceeași substanță trebuie să lucreze împreună și să comunice datele testelor. Acest lucru înseamnă că toate studiile existente care implică teste pe animale vertebrate efectuate de o companie trebuie să fie împărtășite tuturor companiilor care înregistrează aceeași substanță. ECHA ajută companiile în schimbul de date și are o procedură în vigoare pentru soluționarea litigiilor privind schimbul de date. În plus, companiile au obligația să ia în considerare alte metode alternative adecvate înainte de testarea pe animale, de exemplu extrapolări (informații din studii deja existente asupra substanțelor chimice similare pentru a prezice proprietățile substanței lor), modele computerizate (în silico sau QSAR) sau teste care utilizează celule sau țesuturi (in vitro).











5. Există substanțe în produsele pe care le folosim zi de zi care pot deveni toxice ca urmare a unui proces de producție greșit sau al interacțiunii cu alte produse/substanțe? În ce tip de produse le identificăm si cum ar trebui să ne protejam?







Produsele chimice sunt prezente în aproape tot ceea ce ne înconjoară: alimente, haine, textile, cosmetice, electronice, mobilier, mașini. Folosim o mulțime de produse care sunt fabricate din plastic. Ecranul pe care îl folosiți acum conține probabil un tip de plastic în el, bem apă din sticle de plastic, iar copiii noștri se joacă cu jucării din plastic. Cele mai importante două substanțe de care trebuie să aveți grijă în materialele plastice sunt bisfenolul A (BPA), utilizat într-o varietate de produse de larg consum și anumiți ftalați, des întâlniți în jucării.







De asemenea, unele dintre substanțele chimice prezente în electronice pot fi toxice - substanțe precum metale grele, substanțe ignifuge, agenți antistatici sau emolienți pentru plastic. Și exemplele pot continua.







Avem câteva instrumente care ne pot ajuta să înțelegem ce produse cumpărăm și folosim și ce este sigur pentru noi. De exemplu, ar trebui să căutăm produse cu o etichetă ecologică oficială. Produsele care poartă eticheta ecologică UE, de exemplu, au fost produse cu cea mai redusă utilizare posibilă de substanțe chimice periculoase. De asemenea, căutați produse cu marcajul CE. Aceasta înseamnă că producătorul garantează că produsul îndeplinește cerințele de siguranță stabilite de UE. Ar trebui să folosim întotdeauna produsele în scopul și în modalitățile descrise în instrucțiunile producătorului.











În cele din urmă, ne putem folosi dreptul de a întreba în magazine dacă produsul conține „substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC)” peste o anumită limită. Conform legii, vânzătorul cu amănuntul sau producătorul trebuie să ne informeze dacă produsul conține oricare dintre aceste substanțe și cum să îl folosim în siguranță.







6. Ce ar trebui să analizăm pe eticheta unui produs? Care sunt substanțele de care trebuie să ne ferim în general?







Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea și Ambalarea (CLP) asigură comunicarea clară a pericolelor prezentate de substanțele chimice consumatorilor și lucrătorilor din Uniunea Europeană.







Nu este ușor de stabilit o regulă sau o listă de substanțe chimice pe care ar trebui să le evităm. Nu toată lumea are cunoștințe despre chimie sau despre ce substanțe sunt sau nu periculoase pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Cu toate acestea, așa cum am menționat anterior, ca garanție de siguranță, ar trebui să căutăm semnele mai ușor de înțeles prezente pe eticheta produsului.





De exemplu, avem posibilitatea să verificăm pictogramele prezente pe etichete. Un semn de exclamație într-un pătrat roșu, de exemplu, se traduce prin „Pericol pentru sănătate / Periculos pentru stratul de ozon”. Aceasta înseamnă că produsul „poate provoca reacții alergice ale pielii și iritații grave ale ochilor; dăunător dacă este înghițit sau inhalat; dăunător pentru mediu. ”





Pe pagina ECHA Chemicals in our lives , puteți găsi un infografic ce explică pictogramele utilizate în Uniunea Europeană.







7. Care sunt produsele sau segmentul de produse pe care le consideri periculoase prin prisma faptului că sunt greu de monitorizat? Cum ajuți Uniunea Europeană și cetățenii săi în acest sens?







Legislația UE privind substanțele chimice are standarde de siguranță foarte ridicate. Aceasta urmărește să se asigure că numai produsele sigure sunt vândute în UE. Companiile ar trebui să importe și să vândă produse sigure și ar trebui să informeze consumatorii despre orice riscuri ale produselor lor. De asemenea, trebuie să se asigure că produsele periculoase pot fi urmărite, astfel încât să poată fi eliminate pentru a evita astfel riscurile pentru consumatori. Prin urmare, dacă cumpărați produse care nu sunt fabricate în UE, dar importate din altă parte, ele trebuie să respecte în continuare aceleași standarde de siguranță. Importatorul produselor respective în UE este responsabil pentru acest lucru.





Atunci când autoritățile dintr-un stat membru identifică un produs periculos, produsul poate fi retras, iar autoritatea națională va informa Comisia Europeană. Comisia va informa apoi restul statelor UE și va publica un avertisment pentru consumatori dacă produsul este deja pe piață. Dacă produsul este detectat la graniță, importul va fi oprit. Dacă produsul este importat din afara UE, de exemplu din China, autoritățile chineze vor fi informate.





Oricine poate urmări raportul săptămânal al Comisiei Europene cu privire la produsele retrase în oricare dintre țările UE, deoarece s-a găsit a fi nesigure.











8. Cum va arăta viitorul în industria securității chimice din Europa? Ce proiecte aveți în desfășurare?







Se fac multe lucruri în ceea ce privește siguranța substanțelor chimice în UE. Industria chimică joacă un rol major în nivelul de calitate a vieții prin produsele de bază sau sofisticate pe care le oferă sau le face posibile. Produsele sunt proiectate, dezvoltate sau modificate atât pentru a satisface nevoile clienților, cât și pentru a se asigura că sunt sigure în timpul producției și utilizării prevăzute.





Atunci când dezvoltă produse noi, companiile identifică probleme potențiale în diferite etape ale producției, utilizării și eliminării substanțelor sau formulărilor. Produsele de pe piață sunt testate în mod constant, nu numai de către producători, ci și, de exemplu, de oameni de știință independenți, autorități și asociații de consumatori. Când devin disponibile informații noi semnificative despre pericol sau risc, companiile o evaluează, adaptând recomandările de siguranță în consecință sau înlocuind produsul.





Un proiect mai recent pentru noi se referă la Directiva-cadru privind deșeurile. ECHA a primit din partea Comisiei sarcina de a dezvolta o bază de date cu informații despre articole care conțin substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) din. Baza de date va conține informații transmise de către companii care produc, importă sau furnizează articole care conțin SVHC. Aceste articole pot fi produse în UE sau importate din țări din afara UE.







ECHA a fost, de asemenea, recent implicată în Regulamentul POP (substanțe organice care persistă în mediu, se acumulează în organismele vii și prezintă un risc pentru sănătatea noastră și pentru mediu). Ele pot fi transportate prin aer, apă sau specii migratoare peste granițele internaționale, ajungând în regiuni în care nu au fost niciodată produse sau utilizate. În conformitate cu Regulamentul POP, ECHA ajută la identificarea și propunerea de noi substanțe POP din UE. Informațiile din statele membre care pun în aplicare regulamentul sunt primite și prelucrate de agenție, apoi transpuse într-o imagine de ansamblu la nivel UE.