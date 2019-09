[P] "Modelează viitorul! Printează-l 3D!" Elevii români pot învăța de acum la liceu modelarea și imprimarea 3D

Dezvoltarea modelării și imprimării 3D a dat naștere, la nivel global, unor meserii și oportunități de business, pe care, în urmă cu un deceniu, cu greu ni le-am fi putut închipui.În următorii ani, modelarea 3D va deveni o meserie la fel de răspândită ca web design-ul. Atunci când elevii aflați astăzi la liceu vor termina școala vor găsi, de pildă, în anunțurile de angajare postate online oferte de job-uri pentru tehnicieni imprimare 3D. Sintagma în sine, imprimare 3D, pe care au întâlnit-o de atâtea ori, nu le va suna straniu. Însă, cum expunerea la tehnologie nu poate fi echivalată cu abilitatea de a o folosi, nu mulți vor putea da curs unui astfel de anunț.Pentru a le dezvolta elevilor abilitatea de a folosi inteligent tehnologia, Asociația Oamenilor de Afaceri din România a inițiat în liceele românești un proiect - "Meseriașii viitorului vor lucra cu imprimanta 3D". Implementat cu sprijinul ECDL ROMANIA (autoritate de certificare a competențelor digitale în România, membră a Coaliției pentru locuri de muncă digitale Skills 4 IT România - care activează în cadrul The Grand Coalition for Digital Jobs; operatorul național al licenței ECDL în România), al Dedeman și în acord cu Ministerul Educației, proiectul își propune să reducă decalajul dintre felul în care este făcută educația în școli și cerințele de pe piața muncii și să îi formeze pe profesori, astfel încât să înțeleagă importanța noilor tehnologii și necesitatea de a orienta predarea către aceste procese inovative.Începând cu 2017, Asociația Oamenilor de Afaceri din România în parteneriat cu ECDL ROMANIA şi Dedeman, a demarat campania EDUTECH - Modelează viitorul, printează-l 3D!, care promovează proiectul "Meseriașii viitorului vor lucra cu imprimanta 3D".Prin intermediul acestuia, mai multe școli din România au devenit hub-uri de imprimare 3D, fiind dotate gratuit cu imprimante 3D, iar zeci de profesori şi sute de elevi beneficiază gratuit în fiecare an școlar de instruire și certificare ECDL 3D Printing. După ce profesorii sunt instruiți, testați și certificați de specialiștii ECDL 3D Printing, aceștia își instruiesc și testează, la rândul lor, ECDL 3D Printing elevii.Proiectul a fost premiat în cadrul Galei CSR Awards 2019, la categoria Inovare digitală în CSR."Prin EDUTECH, ECDL îşi propune să dezvolte competenţe digitale de actualitate, astfel încât profesorii şi elevii să înţeleagă faptul că tehnologia îi poate ajuta în mod real", explică Irinuca Văduva, General Manager al ECDL România.Participanții la proiect au spus că au avut parte de o experiență "unică"."De ce unică? Pentru că tehnologia 3D Printing este una nouă, iar a avea opțiunea de a învăța despre ea la școală, de a face un curs, este ceva extraordinar. Abia aștept să văd cum vor evolua lucrurile în următorii ani și sper ca pe viitor să nu fie doar o tehnologie ce schimbă vieți, ci chiar să le salveze", povestește unul dintre beneficiari. "Pentru mine cursurile de proiectare au fost o experiență deosebită, care mi-a arătat un nou domeniu al informaticii ce nu se învață la școală și care, în realitate, este unul foarte important și căutat", mărturisește un altul.Pe parcursul ultimilor doi ani școlari, elevi și profesori din 20 de licee aflate în București, Bacău, Oradea, Timișoara, Cluj, Arad, Satu Mare, Bârlad, Suceava, Brașov, Râmnicu Vâlcea, Tulcea, Constanța, Onești, Botoșani, Miercurea Ciuc și Pitești au beneficiat de instruire și certificare ECDL 3D Printing, unitățile de învățământ devenind centre de imprimare 3D.În cadrul EDUTECH, sunt organizate concursuri care stimulează și premiază spiritul antreprenorial al elevilor, inventivitatea lor, dar și predarea inovativă folosind tehnologii noi. Elevii se pot înscrie la concursurile Antreprenor 3D și 3D for life, în timp ce profesorii au la dispoziție concursul Teach for Future, în care pot veni cu idei de proiecte care să integreze imprimantele 3D în procesul de învățare al diverselor materii sau în activitățile desfășurate în școală. În cadrul concursului Antreprenor 3D, copiii dezvoltă idei antreprenoriale, pornind de la integrarea imprimantelor 3D în mici afaceri, în timp ce în timpul concursului 3D for life aceștia realizează obiecte funcționale prin modelare și imprimare 3D. Până acum, au fost organizate deja câte două ediții ale fiecărui concurs, premiile, în valoare totală de 600 de euro pentru elevi și 1000 de euro pentru profesori, fiind acordate de AOAR cu sprijinul Dedeman."Lumea voastră (n.r. a liceenilor) va fi o lume a reţelelor de producţie care comunică între ele. Va fi important ca fiecare dintre voi să-şi găsească un loc cât mai sus în reţelele de producere a valorii. Această campanie pentru meseriaşii viitorului este menită tocmai să vă dea încrederea în voi şi să vă înveţe să folosiţi un prim instrument de producţie al industriilor viitorului, imprimanta 3D", le-a transmis elevilor Florin Pogonaru, preşedintele Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România."Inovațiile in tehnologie ne aduc tot mai aproape de concepte care în urmă cu doar câțiva ani păreau de domeniul fantasticului. Pentru a valorifica la maximum potențialul acestor noi tehnologii trebuie să înțelegem valoarea lor dincolo de aspectul recreativ. Ne-am alăturat acestei campanii pentru a încuraja și a sprijini educarea noilor generații în spiritul dezvoltării de competențe relevante pentru meseriile viitorului", - Dragoș Pavăl, Președintele companiei Dedeman.Inițial, in acord cu Ministerul Educației, a fost derulat un proiect pilot „pro bono” de instruire a liceenilor în utilizarea imprimantelor 3D, în cadrul căruia s-au realizat trei grupe în București - la Colegiul Tehnic Mecanic Grivița, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu și la Colegiul de Arhitectură şi Lucrări Publice I.N. Socolescu. Toate aceste cursuri au generat interes ridicat în rândul participanților, care au fost încântați să descopere în liceul lor tehnologii la care nu aveau acces. Programul a fost dezvoltat într-un mod care a permis învățarea indiferent de nivelul de pregătire al elevilor și de profilul colegiului.Ulterior, cu susținerea Ministerului Educației, ECDL ROMANIA a derulat un studiu de impact al tehnologiei 3D Printing în rândul a aprox. 30.000 de elevi și peste 1.100 de cadre didactice de specialitate Informatică și TIC din învățământul preuniversitar din România. Concluziile au relevat faptul că, atât profesorii cât și elevii manifestă un interes sporit pentru dezvoltarea competențelor de bază în domeniul tehnologiilor de imprimare 3D, urmărind și obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională. Ca urmare, ECDL ROMANIA a făcut demersuri pentru introducerea în programa pentru clasele IX-XII a unui opțional național ce cuprinde noțiuni și competente despre tehnologia 3D Printing pentru elevii și profesorii din învățământul preuniversitar. Opționalul național privind “Utilizarea unor tehnologii de modelare si imprimare 3D” a fost aprobat anul acesta de Ministerul Educaţiei şi poate fi accesat de liceeni şi profesorii lor începând cu anul şcolar 2019-2020.