Mesajul Kaufland pentru actualii și viitorii săi angajați: într-o echipă performantă, fiecare rol este unul esențial

Articol susținut de Kaufland

"Atunci când ești pasionat de ceea ce faci și tratezi cu responsabilitate activitatea pe care o desfășori, fiecare pas dintr-un antrenament și fiecare rol dintr-o echipă transformă rezultatele obținute din < > în < >. Pe mine, colegele din echipă mă ridică atunci când sunt jos și mă motivează să merg mai departe, îmi dau o forță extraordinară. Și perseverența este esențială, trebuie să te antrenezi, să muncești pentru fiecare victorie. Iar la final, când spui < >, nu e niciodată la singular", declară Cristina Neagu, căpitanul echipei naționale de handbal feminin a României.Cariera Cristinei s-a dezvoltat treptat: avea 12 ani când a intrat prima dată într-o sală de handbal și a descoperit sportul care a făcut-o să spună că acesta este drumul ei. Și-a propus atunci să ajungă în top, să fie cea mai bună handbalistă din lume. Au urmat ani în care s-a antrenat intens, iar pasiunea, dedicarea și munca susținută a celebrei handbaliste nu au rămas fără rezultat: Cristina Neagu a ajuns, pentru prima oară, numărul 1 în lume în 2010.Nu au reușit să o oprească nici cele două accidentări care au ținut-o în afara terenului aproape trei ani: a revenit cu și mai multă forță și a câștigat două titluri consecutive de cea mai bună jucătoare de handbal din lume în 2015 și 2016, repetând apoi performanța în 2018 și stabilind astfel un record în istoria handbalului - este singura sportivă care a primit această distincție de patru ori în carieră.Astăzi, Cristina are noi obiective - să revină în top după a treia accidentare gravă a carierei, să câștige din nou Liga Campionilor, dar de data aceasta cu o echipă de club din România, și o medalie la Olimpiadă. Însă, visul suprem rămâne câștigarea unei medalii de aur cu echipa națională a României."Povestea Cristinei este extraordinară și ne arată că există anumite ingrediente pe care le regăsim în majoritatea poveștilor care ajung să ne inspire. Determinarea, efortul și pasiunea sunt esențiale în calea către performanță, nu doar pentru sportivii remarcabili, în timp ce cooperarea, încrederea și munca susținută sunt caracteristicile tuturor echipelor care ajung în top. Aceleași principii se aplică și în evoluția Kaufland. Datorită implicării reale a angajaților noștri în activitatea pe care o desfășoară zi de zi, am ajuns o referință pe piața de retail din România", a declarat Estera Anghelescu, Recruiting & Employer Branding Director în cadrul Kaufland.Alegerea făcută de Kaufland, de a transmite un mesaj prin vocea autentică a Cristinei Neagu, nu este una întâmplătoare, ci reconfirmă angajamentul companiei față de valorile sale. Performanța, dinamismul și corectitudinea sunt valorile pe care și marea sportivă le-a urmărit în drumul ei către succes.Ambele exemple ne demonstrează că se poate. 19 ani de muncă i-au adus Cristinei Neagu patru titluri de cea mai bună jucătoare de handbal din lume, în timp ce 14 ani de activitate i-au adus companiei Kaufland România, patru titluri consecutive ca Angajator de Top, certificare obținută în urma auditării de către institutul independent Top Employer din Olanda.Iar paralela modelelor de succes poate să continue: Cristina Neagu a câștigat, alături de echipa națională, două medalii de bronz la Campionatul Mondial și cel European, în timp ce Kaufland a fost numită, doi ani la rând, cea mai sustenabilă companie din România. În 2018 Cristina a câștigat titlul de „Cea mai bună marcatoare din istoria Campionatului European de Handbal” și, tot în 2018, compania Kaufland a fost reconfirmată pentru al optulea an consecutiv lider al pieței de retail din România.Ce au în comun cele două povești de succes? Componenta umană. De aici rezultă performanța, atât individuală, dar mai ales în echipă, performanță care se dobândește prin pași mici, dar și efort, prin dinamism, adaptabilitate și voință.