Gerovital, unul dintre cele mai iubite branduri românești

Istoria Gerovital începe odată cu descoperirea primei formule anti-age din lume, denumită Gerovital H3, de către Prof. Dr. Ana Aslan. În anul 1967, a fost realizată prima cremă Gerovital H3 în laboratoarele Farmec. Încă de la început, specialiștii Gerovital și- au dedicat întreaga experiență în scopul creării unui brand de încredere, cu produse eficiente și inovatoare, actualizate în pas cu schimbările din domeniul cosmeticii, unul dintre cele mai dinamice sectoare de producție. An de an, brandul s-a reinventat printr- o strategie atent gândită, bazată pe cercetare și inovație, păstrând și valorificând în același timp tradiția și rețetele 100% românești. Echipe de specialiști din diverse domenii analizează cerințele și nevoile consumatorilor, ingrediente și formule noi, lucrând interdisciplinar, alături de laboratoare internaționale, la dezvoltarea produselor Gerovital. Adresându-se tuturor categoriilor de consumatori și acoperind o paletă largă de nevoi de îngrijire, brandul Gerovital este astăzi apreciat de generații întregi de români.În prezent, brandul Gerovital reuneşte 18 game destinate îngrijirii tenului, părului şi corpului, care se adresează tuturor tipurilor de consumatori. În ultimii ani, brandul s-a modernizat continuu și s-a extins cu numeroase game, precum Gerovital H3 Equilibrium, Gerovital H3 Hyaluron C, Gerovital Luxury și Gerovital Beauty.Pentru a fi mai aproape de consumatori, în 2016 a fost deschis primul magazin Gerovital în București, iar succesul de care s-a bucurat a determinat inaugurarea altor 19 magazine pe întreg teritoriul țării până la finele anului 2019: București, Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara, Craiova, Ploiești, Suceava, Iași, Piatra Neamț, Galați, Oradea şi Râmnicu Vâlcea. Produsele brandului sunt, însă, disponibile și pe site-ul www.farmec.ro , precum și în hypermarketuri, supermarketuri, magazine de profil și farmacii.O altă etapă importantă este reprezentată de lansarea sistemul de franciză pentru magazinele Gerovital, primul magazin deschis în în luna iunie 2019, la Bacău, bucurându-se deja de succes. Franciza reprezintă o nouă oportunitate de business pentru antreprenori, investiţia totală a celui francizat fiind de aproximativ 50.000 de euro.Produsele Gerovital sunt prezente în aproximativ 30 de țări de pe glob, bucurându-se de faimă la nivel internațional. 8 din 10 produse din portofoliul companiei care merg la export sunt produse Gerovital.Diversitatea gamelor și eficiența incontestabilă a produselor au adus în palmaresul brandului numeroase premii și distincții în cadrul unor competiții şi topuri care premiază nu numai inovaţia, dar şi nivelul de satisfacție pe care îl oferă produsele mărcii Gerovital.În cadrul evaluării Superbrands România, dintr-un total de 1560 de branduri analizate, Gerovital a obţinut titlul de Superbrand 2019, deținut, de altfel, și în 2015 și în 2017. De asemenea, Gerovital a obținut titlul de cel mai puternic brand românesc în 2019, conform topului BrandRO.Cu o istorie impresionantă și planuri puternice de dezvoltare, Gerovital se află într-o continuă ascensiune. Emblemă a valorilor românești transpuse în produse eficiente, Gerovital reprezintă, totodată, un model de business 100% românesc de succes, construit prin pasiune, inovație și transparență.