Contorul inteligent - te ajută, printre altele, să scapi de comunicarea indexului

Articol susținut de Enel

Trăim într-o eră a tehnologiei, iar asta nu mai este o noutate pentru nimeni. Cine își putea imagina acum 20-30 de ani că o să poți controla lumina din casă, televizorul, jaluzele, termostatul etc, cu ajutorul comenzilor vocale? Iată că acum discutăm de aceste lucruri ca ceva normal, ca niște banalități. IoT-ul a deschis noi orizonturi și abia așteptăm să vedem ce ne rezervă viitorul.





Vă mai amintiți de contorul de electricitate cu disc? Da, ăla care se rotea agale, iar când băgai fierul de călcat în priză sau mașina semi automată de spălat, se rotea așa de tare și zgomotos de ziceai că își ia zborul. Ei, acest contor o să devină istorie în curând. Deja procesul de înlocuire a vechilor contoare a început, iar companiile de distribuție din Grupul Enel au anunțat că până la finalul anului 2019 peste 671.000 de clienți vor beneficia de contoare inteligente.





Dar ce este un contor inteligent?





Pe site-ul E-Distribuție găsim următoarea explicație: "Contorul inteligent este un element care funcționează la adevărata capacitate doar când este integrat într-un sistem de măsurare inteligentă – împreună cu alte contoare, transmite informații către un concentrator de date, care le comunică în mod securizat sistemului central. Datele transmise sunt consumul de energie electrică, curba de sarcină și alte valori ale parametrilor energiei electrice, prin sistemul de comunicații PLC (power-line communication) - cablurile de alimentare cu energie. Nu utilizează şi nu generează semnale WiFi".





Mai pe înțelesul tuturor: este un contor în care citirea consumului și aflarea eventualelor defecțiuni se face de la distanță, fără a mai fi nevoie ca un angajat să se deplaseze la adresele de consum.





Bun, dar care sunt avantajele contorului inteligent și ce face el pentru mine?





Cartofi prăjiți încă nu face, dar are alte avantaje certe care vă vor ajuta să știți în permanență cât consumați, și în final, de ce nu, să optimizați puțin costurile. De departe, cea mai faină funcție e aia că nu o să mai fiți nevoiți să trimiteți indexul lunar, ci acesta o să fie citit automat. Nu era prea confortabil când apăreau acele facturi neanunțate, așa numitele "regularizări".







indexul poate fi citit de la distanță, fără să mai fie nevoie de citirea de pe teren și de estimările de consum;

sunt eliminate erorile umane în privința citirii sau facturării consumului;

clienții pot monitoriza mult mai ușor consumul de energie, pot verifica cât consumă echipamentele și sursele de lumină din gospodărie și pot face economii în urma acestei analize;

într-un viitor nu foarte îndepărtat, clienții din România vor putea opta pentru tarife flexibile în funcție de lună, zi sau interval orar;

pe viitor, consumatorii vor putea monitoriza consumul prin aplicații Internet of Things și vor putea alege, în cazul în care vor beneficia de tarife orare flexibile, când este cel mai avantajos să programeze mașina de spălat sau să își încarce mașina electrică;

informațiile despre consumul normal sau detaliat sunt afișate rapid şi pot fi vizualizate atât pe calculator, cât și pe tabletă sau telefon; acest lucru le permite clienților să își poată ajusta comportamentul de consum ca să economisească energie;

contoarele inteligente permit transmiterea de informații către dispeceratul distribuitorului de energie electrică, astfel că defecțiunile de rețea pot fi identificate mult mai ușor, iar intervențiile în caz de avarii pot fi realizate mai rapid și mai eficient;

clienții sunt protejați de supratensiuni și au șanse la o reconectare mai rapidă în cazul în care deconectarea a fost cauzată de incidente din reţeaua de energie electrică;

clienții economisesc timp; schimbarea furnizorului, conectările, deconectările, închiderea sau transferul de contract vor fi realizate de la distanță;

funcția de măsurare bidirecțională a contorului inteligent permite integrarea unităților de generare distribuită, a producătorilor și a prosumatorilor. Pentru cei care produc energie cu turbine eoliene sau panouri solare, contorul va măsura separat energia pe care o livrează în rețea și pe cea pe care o primesc din rețea.







Vom discuta mai multe despre revoluția adusă de digitalizarea rețelelor electrice într-un material viitor.

Să vedem, așadar, punctual ce beneficii aduce un contor inteligent:E clar, digitalizarea este aici, IoT-ul, robotizarea, automatizarea, astea sunt elementele prezentului și viitorului. Și chiar dacă aceste lucruri pot genera unele ingrijorarări pentru unele persoane, mai ales când discutăm despre intimitate, trebuie să înțelegem că în curând, toată lumea o să fie conectată. Deja se întâmplă acest lucru de la apariția internetului, iar astăzi, deja nu mai există limite, granițe, distanțe între oameni. Gândiți-vă la un viitor în care toate aparaturile din casă or să fie controloate cu puterea gândului. O să vă "șoptească" direct în ureche expresorul când este gata cafeaua, spre exemplu. Dacă acesta va fi un lucru bun sau rău, încă nu știm, însă asta înseamnă progres. Iar traiul "off the grid" nu este o soluție, cel puțin nu una viabilă pentru majoritate.