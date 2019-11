Produse în România, rețete din inima Greciei

Articol recomandat de Superbrands

Rețetă grecească pentru gusturi fine

Bucură-te de gustul însorit al Greciei, direct la tine în pahar!

Ceaiul de la munte, o infuzie ușoară, din ingrediente 100% naturale



Acum și bio!

2018 a fost un an care a adus multe schimbări în oferta Olympus: procentajul de grăsime a laptelui de consum a fost mărit cu 0.2 procente, iar în anul 2019 a fost introdusă gama Fresh Cheese, pentru care a fost deschisă și o nouă linie de producție. Gama de brânză proaspată include brânză de vaci 6%, cottage cheese 5,5%, brânză de vaci ușoară 0.5% și cottage cheese light 2%.După ce a introdus pe piața din România categoria iaurtului cu specific grecesc devenit, ulterior, produsul emblematic din portofoliu, Olympus a lansat cel mai bun iaurt cu specific grecesc de pe piață. Stragghisto te invită într-o călătorie în inima Greciei, dezvăluind secretele unei rețete tradiționale de iaurt pe teritoriul Greciei, al cărei nume îl poartă. Este un produs premium, cu un conținut scăzut de lactoză și cel mai mare nivel de proteine față de produsele din aceeași categorie de pe piață. Consistența este pusă pe primul loc, iar pentru o textură densă, cremoasă și fină, ca a unui mousse, ambalajul unic al produsului este prevăzut cu o hârtie subțire de orez, care absoarbe umiditatea.Disponibil în trei variante: 0%, 2% și 10%, Stragghisto te va cuceri de la prima linguriță. Textura catifelată și plină a iaurtului Stragghisto 0% redefinește toate așteptările în materie de lactate fără grăsimi, ideal pentru sportivii de cursă lungă și atleții de zi cu zi. Echilibrul între textură, gust și sănătate al iaurtului Stragghisto 2% este ideal pentru toți perfecționiștii și iubitorii de echilibru. Stragghisto 10% grăsime, 100% răsfăț, este un iaurt bogat și voluptuos, cu o textură cremoasă, creat pentru amatorii de bunătăți și iubitorii de răsfăț.La final de 2018, în prag de sărbători, Olympus a adus pe mesele românilor gustul dulce și aroma unică a semințelor grecești, în forma lor cea mai nutritivă, într-o băutură 100% vegetală. Inspirat de natură, cultivat de oameni, Carpos susține o alternativă nutritivă a laptelui și este destinat consumatorilor aflați în căutarea unor produse vegetale cu un conținut nutrițional ridicat.Băuturile Carpos au o textură cremoasă, ușoară și un gust plăcut de nuci, migdale sau fistic, în funcție de sortimentul ales. Băuturile vegetale sunt destinate și persoanelor cu intoleranță alimentară, întrucât nu conțin lactoză sau gluten și au un nivel scăzut de calorii și grăsimi saturate.Băuturile vegetale sunt inspirate de dragostea Olympus pentru natură și au la bază ingrediente cultivate pe tărâmurile Greciei. Disponibil în frigiderele cu produse proaspete, Carpos conține un mix de minerale și vitamine, precum B2, B12, D2, E sau calciu, care să asigure energia pentru întreaga dimineață. În plus, Carpos este disponibil și fără zahăr adăugat, în variantele pe bază de migdale și pe bază de nuci grecești.2019 a venit cu alte două noi lansări importante pentru Olympus - ceaiul rece, în cinci sortimente, și primul iaurt bio cu specific grecesc de pe piață.Grecia este mai aproape de tine cu fiecare aromă discretă a noului produs, ce te poartă în universul grecesc și te îndeamnă să redescoperi frumusețea naturaleții și gustul răcoritor. Ceaiul rece reprezintă o alternativă ușoară și delicioasă a răcoritoarelor, fiind perfect în orice moment al zilei. Ingredientele naturale îmbogățesc întreaga experiență a gustului și fac ca fiecare moment de consum să fie desăvârșit.Creat din plante de ceai culese din munții Greciei, noul produs, Olympus Ceai de la munte, este singurul ceai rece cu ingrediente 100% naturale de pe piața locală, realizat din plante de ceai Sideritis, fără zahăr adăugat, fără aditivi și fără cafeină. Fie că alegi aromele clasice răcoritoare, precum menta sau lămâia, sau vrei să experimentezi ceva nou, cum ar fi rodia dulce-acrișoară, piersica bogat aromată sau gustul unic al fructului aronia, cele cinci arome ale noului produs Olympus te vor cuceri pe loc.Iaurtul cu specific grecesc are acum și varianta bio. Noul iaurt este disponibil în două variante, Olympus bio cu specific grecesc 2% și Olympus bio cu specific grecesc 10%, ambele disponibile în ambalaje de 150 g. Acesta completează atât categoria produselor bio, cât și pe cea a iaurtului cu specific grecesc din portofoliul propriu.Iaurtul Olympus bio cu specific grecesc este certificat de către asociația Bio Austria și recomandat de către Bio România. Materia primă utilizată provine de la ferme eco-certificate din România, la fel ca în cazul tuturor lactatelor ecologice produse la fabrica de la Hălchiu.Gama de lactate bio Olympus, care cuprinde iaurt 3,5%, iaurt de băut 1,5%, kefir, sana, lapte de consum 1,7% și 3,7%, unt bio de vacă și de capră acoperă aproape toate gusturile și preferințele consumatorilor. Totodată, portofoliul include și gama de lactate 1Bio3, cu iaurt și lapte îmbogățite cu vitamine și minerale importante pentru o dezvoltare echilibrată a celor mici.