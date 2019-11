webPR - Verogia: Marochinărie de calitate "Made în România"

Iniţial, cu resurse proprii, au reuşit să echipeze atelierul cu utilaje second hand. Doi ani mai târziu, în 2017, s-au înscris în programul Start-up Nation şi au primit 200.000 lei. Suma a fost folosită pentru a achiziţiona echipamente de ultimă generaţie, de la brandurile de top din domeniu. Acum, în atelierul din Bucureşti, realizează manual genţi, accesorii din piele și o parte din încălțăminte, restul fiind realizat in colaborare cu fabrici locale, pentru modelele de încălțăminte care presupun procedee de producție mai complexe.Colecţiile sunt în continuă dezvoltare. Modele se schimbă în funcţie de sezon, însă ceea ce rămâne constantă este calitatea materiei prime, la fel de înaltă ca şi în cazul marilor case de modă din Italia sau Franța, și confortul. Pielea şi accesoriile sunt importate din Italia, iar îmbinările sunt făcute cu atenţie pentru detalii. Produsele au un stil clasic-modern, cu accente din ultimele tendințe în modă, dar primează mereu siluetele atemporale, ce pot fi purtate mai mult de un sezon."Ceea ce ne diferenţiază este calitatea şi durabilitatea. Clienţii ne percep ca pe un brand cu produse în care merită să investeşti, pentru că sunt rezistente, versatile şi pot transforma o ţinută aparent simplă într-un look rafinat şi cool. Esenţa este să te simţi bine atunci când le porţi şi cred că am reuşit să transmitem acest lucru", spune Gianina Pănătău, fondatoarea business-ului Verogia.Atuul în faţa producătorilor externi este preţul: unul pe care consumatorul român şi-l poate permite, prin comparaţie cu un produs de aceeaşi calitate, prezent în alte pieţe europene: "Ne adresăm femeilor care sunt în căutarea produselor lucrate cu atenţie şi în acelaşi timp celor care apreciază valoarea fără să simtă nevoia să plătească extra pentru un brand internațional", adaugă Gianina Pănătau.Următorul obiectiv este să ajungă la o cifră de afaceri de 180.000 Euro pe an şi, de ce nu, să se extindă şi pe piaţa externă.Întreaga colecţie Verogia este disponibilă pe www.verogia.ro