[P] Craioviţa Paradise Craiova, dezvoltare urbanistică fără precedent

Craiovița Paradise, cel mai amplu proiect imobiliar din Craiova, va schimba, în curând, faţa oraşului. Managerul Adrian Mititelu detaliază, într-un interviu, cele mai importante investiţii care se vor realiza aici în următorii ani, pe o suprafaţă de aproximativ 50 de hectare.

Adrian Mititelu, manager: Proiectul imobiliar Craioviţa Paradise va constitui realmente un moment de cotitură în viața economică a municipiului Craiova. Este o investiție uriașă, care, per total, va depăși suma de 400 milioane euro și care va da orașului un aer cu adevărat european. Probabil va fi una din cele mai mari investiții imobiliare făcute în România. Energia verde e o prioritate, nu numai că va respecta cele mai noi exigențe din reglementările europene în domeniu, dar va fi un adevărat exemplu în proiectele viitoare.

Amplasamentul investiției este unul senzațional, aflat de-a lungul bulevardului principal Calea Severinului, care traversează orașul, și în imediata apropiere a celui mai mare cartier al orașului, Craiovița Nouă (unul din cele mai mari cartiere din țară), dar și Craiovița Veche. Va fi situat la 2,5 km față de km 0 al orașului. De asemenea, bulevardul reprezintă Poarta de Vest a orașului, cea mai importantă arteră rutieră a regiunii. Terenul este situat pe fostul teritoriu al moșiei Craiovița, ce a făcut parte din comuna suburbană Craiovița până în anii 50, când comuna a fost desființată prin extinderea teritoriului Municipiului Craiova.

A. M.: În primul rând, vreau să stiți că întreaga zonă ce va face obiectul acestui mega-proiect se întinde pe o suprafață de aproximativ 50 ha. Aici se vor construi mall, hypermarket, zonă rezidențială de aproximativ 2000 apartamente, un parc superb de 10 ha, mai multe clădiri de birouri, un stadion de fotbal, precum și alte dotări conexe.

A.M.: Nu. În ceea ce ne privește, dezvoltarea Craiovița Paradise cuprinde o suprafață de 30 ha, unde se va construi o zonă rezidențială de aproximativ 1500 apartamente în imobile ce vor avea regim de înălțime cuprins între P+5 și P+12 etaje, zonă de office, complex sportiv (stadion), spațiu de agrement și un parc de 10 ha.

R: Se vehiculează construirea unui drum prin Balta Craioviței. Ce ne puteți spune despre acesta?

Noul bulevard urmează să fie realizat de firma NEPI, concomitent cu realizarea întregii investiții care are ca termen de finalizare sfârșitul anului 2021, conform celor declarate de beneficiari. Însă, pentru realizarea acestui bulevard, este necesară implicarea municipalității. Pe o suprafață de câteva sute de metri pătraţi din terenul unde urmează să fie amplasat bulevardul există construcții ridicate ilegal de diverse persoane. Aceste construcții trebuie demolate în vederea eliberării terenului în cauză.





R: Mai există suprafaţă disponibilă şi pentru alte proiecte?

A. M.: Dezvoltarea Craioviţa Paradise va fi realizată de către Socitatea Craioviţa Paradise S.A. și înglobează 7 proiecte, acestea fiind:

2. CRAIOVIȚA LAKE &PARK RESIDENCE - va fi o zonă cu aproximativ 10 blocuri, având regim de înălțime între P+5 și P+12, și va fi amplasat în partea cu lacul a bulevardului Calea Severinului, în vecinătatea Parcului care se va construi. Zona va fi una deosebită și va cuprinde circa 1500 apartamente cu suprafețe de minim 100 mp utilă, la care se va adăuga suprafață pentru terasa, va conține toate facilitățile cum ar fi: SPA, piscină, locuri de joacă pentru copiii, grădinițe, spații comerciale, parcare.

3. CRAIOVIȚA MIRACLE PARK OFFICES - este vorba despre un imobil - clădire de birouri, cu arhitectură futuristă, care va găzdui spații de birouri clasa A, pe o suprafață de circa 26.500 mp. Clădirea va fi amplasată în vecinătatea parcului, vis-à-vis de Promenada Mall (proiectul desfășurat de NEPI).

4. CRAIOVIȚA MIRACLE EVENTS CENTER - acest proiect vizează un imobil destinat organizării de evenimente, multifuncțional și va fi amplasat în imediata apropiere a parcului și a noului stadion. Va avea o suprafață utilă de 6000 mp.

5. CRAIOVIȚA MITITELU TOWERS - este un proiect mixt, rezidențial, office și comercial, cu spațiu de birouri clasa A. Va fi amplasat pe Calea Severinului, la intersecția cu Blvd. Tineretului și noul bulevard care va traversa Balta Craioviței. Imobilul de P+12 va fi compus dintr-o zonă rezidențială de 29.000 mp și 9000 mp zonă comercială și office.

6. CRAIOVIȚA MIRACLE PARK - reprezintă un parc care va fi construit la cele mai înalte standarde, va avea o suprafață de aproximativ 10 ha, dintre care 8,4 ha spațiu verde, aproximativ 1 ha de luciu de apă și 3000 mp spațiu de agrement. Va fi o amenajare de vis care va influența pozitiv toate investițiile din zonă și care va îmbunăți viața comunității. Toți cei care locuiesc în zonă vor avea acces nelimitat, conviețuind astfel într-un mediu extrem de sănătos.





R: S-au stabilit constructorii care vor realiza aceste lucrări?

Arhitectura avută în vedere pentru acest proiect este corelată la noua viziune mondială privind energia verde. Craioviţa Paradise va fi o oază de verdeață care va ridica nivelul de trai al craiovenilor.Celelalte investiții, respectiv Promenada Craiova Mall, hipermarketurile Carrefour și Dedeman ce urmează a fi construite, sunt investiții independente de Craiovița Paradise, însă se vor situa în același perimetru, de 50 ha, al terenului cunoscut ca Balta Craiovița. Toate aceste investiții alcătuiesc un cadru arhitectural de vis, ce va conferi zonei un loc de frunte în dezvoltările imobiliare de acest gen în România. Craiova, după o lungă perioadă în care a fost la coada investițiilor post-decembriste, va urca semnificativ în vârful piramidei.A. M.: Da, se va construi un bulevard de aproximativ 1300 mp lungime. Va fi impresionant, va avea 3 benzi pe sens, un scuar destul de mare, și va uni Calea Severinului de Bulevardul Râului, creându-se, astfel, premisele deblocării substanțiale a circulației în partea de Sud-Vest a orașului. Acest drum face parte din vechiul plan al municipalității, lansat încă din anul 2013, pe vremea fostului primar al Craiovei, Lia Olguta Vasilescu.A. M.: Da, mai există o suprafață de aproximativ 60.000 mp, situată chiar de-a lungul bulevardului care se va construi și care are o destinație urbanistică multifuncțională, cu un grad de ocupare de 40%. În prezent, sunt discuții cu diverse persoane interesate de acest teren.- este un proiect amplasat în partea dreapta a bulevardului Calea Severinului (vis-à-vis de Hotel Craiovița) și este compus din 3 blocuri unite între ele, cu regim de înălțime de P+10, care vor conține în total 120 apartamente, cu suprafață utilă de minim 170mp. În această suprafață intră și o terasă de aproximativ 70mp. Apartamentele vor fi construite la o calitate și dotări de tip occidental, iar posesorii acestor locuințe vor avea acces la cele mai bune facilități (parcare subterană, curățătorie, SPA, piscine, gradiniță pentru copii, acces la parcul de 10 ha din imediata apropiere, restaurant, supermarket, etc). La parterul acestor blocuri va exista o zonă comercială de aproximativ 4000 mp.Lucrările de execuție vor începe cel mai târziu în luna martie 2020 și se vor finaliza cel mai târziu în decembrie 2021.Lucrările de execuție vor începe cel mai târziu în luna martie 2022 și se vor finaliza cel mai târziu la sfârșitul anului 2025.Lucrările de execuție vor începe cel mai târziu în martie 2021 și se vor finaliza cel mai târziu la sfârșitul anului 2023.Lucrările de execuție vor începe cel mai târziu în martie 2021 și se vor finaliza cel mai târziu la sfârșitul anului 2022.Lucrările de execuție vor începe cel mai târziu în martie 2021 și se vor finaliza cel mai târziu la sfârșitul anului 2023.Lucrările de execuție vor începe cel mai târziu în martie 2020 și se vor finaliza la sfârșitul lunii octombrie 2021.- un stadion construit pe o suprafață de 39.000 mp, conform standardelor FIFA, UEFA și va avea o capacitate de 12.000 locuri. Va fi noua casă a echipei de fotbal FC UNIVERSITATEA CRAIOVA 1948. Lucrările de execuție vor începe cel mai târziu în Martie 2020 și se vor finaliza în septembrie 2021.A. M.: Suntem în discuții cu mai multe firme de construcții, însă în paralel am pus bazele unei societăți de construcții, respectiv Cetatea Banilor Construct. În prezent, efectuăm recrutări pentru ca începând cu martie 2020 firma să fie functională. Suntem conștienți, totuşi, că pentru ducerea la bun sfârșit a proiectului va trebui să apelăm la mai multe firme de construcții.Mai multe detalii aflați aici.