[P] Diversitate prin simplitate sau despre cum poti avea tot timpul masina dorita

Dar timpurile se schimba, si odata cu ele se schimba si dorintele si asteptarile celor de la volan atunci cand vine vorba despre scopul si utilitatea vehiculului pe care il conduc. Masina devine mai mult decat un simplu mijloc de transport, devine un instrument pentru accesarea unor noi experiente, un facilitator al mobilitatii fiecaruia dintre noi, iar acest lucru se petrece fara a mai fi nevoie sa ai in proprietate o masina.Decuplarea experientei sofatului de necesitatea detinerii unui autovehicul inseamna accesul la o lume in care tu, soferul, poti schimba, configura, modifica masina pe care o conduci oricum si oricand iti doresti. Totul pentru a te asigura ca ai flexibilitate maxima atunci cand vine vorba despre mobilitatea ta.Leasingul operational pentru persoane fizice de la Porsche Finance Group Romania iti propune exact acesta diversitate prin simplitate:- Placerea de a-ti configura viitoarea masina nu prea are egal. In general, ne gandim ca ne putem bucura de acest lucru doar atunci cand achizitionam o masina, ceea ce nu este adevarat – leasingul operational iti ofera ocazia de a-ti configura masina exact asa cum doresti, fara insa a mai avea batai de cap cu revanzarea acesteia. Gama de mașini disponibile cuprinde toate modelele mărcilor concernului Volkswagen - Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT și Porsche. Toate mărcile dispun de numeroase modele noi, de versiuni hibride sau electrice, dotate cu cele mai sigure și noi tehnologii din industrie.- La finalul perioadei contractuale returnezi maşina si iti poti alege un nou autovehicul. Serviciul presupune plata unei chirii lunare fixe, ce reflecta utilizarea. Costul lunar include si asigurarea CASCO, dar poti adauga servicii suplimentare, precum pachete de întreținere, menite să iti ușureze și mai mult utilizarea mașinii. În plus, eviti timpul pierdut și birocrația asociate achiziției și înmatriculării mașinii, dar și procesului de revânzare al acesteia.– Contractul de leasing operational se incheie pe o perioada cuprinsa intre 12 si 54 de luni. Perioada si rulajul anual pot fi ajustate si contractul recalculat dupa primele 12 luni, astfel incat acesta sa reflecte exact nevoile clientului.– Cat folosesti, atat platesti, niciun leu in plus. Noul serviciu este configurat în jurul nevoilor individuale de utilizare ale clienţilor şi asigura o transparență totală a costurilor asociate mașinii. Chiria lunară se stabilește în funcție de perioada contractuală aleasă și de rulajul anual estimat și reflectă astfel exact utilizarea.