[P] Ai ÎNCREDERE TOTALĂ în perifericele WIRELESS de la Logitech!

Ergonomia ține și de sunet, sau mai bine zis...de lipsa lui. De multe ori ai nevoie să lucrezi într-un mediu în care să nu fii în permanență asaltat de tot felul de sunete, nici măcar de cele ale perifericelor care te ajută cu taskurile zilnice. Iar cei din jur sigur apreciază liniștea și produsele silențioase.Primul cu care îți facem cunoștință este mouse-ul wireless Logitech. A fost proiectat ca să se plieze perfect pe mâna utilizatorului, pentru confort din plin mai ales în zilele de folosire îndelungată. Cei ambidextri îl pot folosi fără efort, iar funcțiile butoanelor pot fi programate cu ușurință. Ai mai multă libertate de lucru datorită conexiunii wireless puternice, care îți permite să utilizezi mouse-ul de la o distanță de 10 metri de receiver! Ia-ți ADIO de la firele încâlcite care îți invadează biroul și fii gata de o experiență de lucru în perfectă ordine! Mouse-ul Logitech M171 înseamnă mai mult spațiu, pentru un birou ca la carte! Un mare plus al lui M171 este „atitudinea silențioasă”, așa că nu vei deranja pe nimeni...de la prea multe click-uri!Dacă ai apreciat silențiozitatea lui M171,te va impresiona, pentru că produce cu până la 90% mai puțin zgomot. Până și rotița de scroll e silențioasă. Totodată, te bucuri de același tip de „click” ca al unui mouse obișnuit, însă fără să auzi aproape niciun sunet. Fie că vorbim de colegi sau familie, cei din jur vor aprecia mai mult liniștea în timp ce lucrezi! M220 vine la pachet cu un USB receiver și funcționează cu o singură baterie AA, cu o durată de viață de 18 luni. Unul dintre lucrurile pentru care nu trebuie să îți faci griji este spațiul: M220 are o formă super compactă, ca să-l iei cu tine oriunde ai nevoie!Kit-ul format din tastatură și mouse Logitecheste perfect pentru tine mai ales dacă ești mereu în mișcare și lucrezi din mai multe locuri în fiecare zi. Și mai mult decât atât, dacă ești în clubul celor care vor să evite aglomerarea de cabluri de pe birou...ți-ai găsit jumătatea...în care poți să ai încredere totală! Cu o rază de acțiune wireless mare, de până la 10 metri, și o conexiune rapidă Logitech Advanced 2.4GHz (fără nicio întrerupere sau cădere a semnalului), atât tastatura, cât și mouse-ul asigură o sesiune de muncă fără întreruperi sau pierderea semnalului.Mouse-ul este compact și ușor de transportat (încape chiar și în buzunar), iar tastatura este prevăzută cu canale de scurgere, astfel că nu trebuie să îți faci griji dacă se întâmplă să verși din greșeală vreun lichid. În plus, tastele multimedia îți oferă acces rapid la muzică, filme, Internet, email, volum, ca să te bucuri mai ușor de ceea ce contează pentru tine. Bateria tastaturii durează 36 de luni, în timp ce a mouse-ului 12, dar se poate prelungi odată cu folosirea butonului de on/off.