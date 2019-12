[P] Proiectele de tip „oraș în oraș” schimbă comportamentul consumatorilor și influențează piața de retail

Piața de retail a atins un nivel mare de complexitate, odată cu expansiunea marilor lanțuri de magazine și cu implementarea proiectelor de tip mixed-use, așa cum sunt proiectele companiei IULIUS din Iași și, mai nou, din Timișoara.





În România, piața de retail a cunoscut o creștere constantă în ultimii ani. Care sunt factorii care au contribuit la acest trend ascendent?





Evident, la prima vedere, o mai bună calitate a vieții și creșterea veniturilor sunt primele două motive la care ne gândim atunci când vedem această creștere. Dar, explicația este ceva mai complexă. Pe lângă acești doi factori, care sunt fără îndoială importanți, mai sunt și alți piloni care au susținut și susțin în continuare creșterea pieței de retail. Pe de o parte, nu pot fi ignorate inovațiile în domeniul tehnologic și nici faptul că serviciile oferite sunt din ce în ce mai diverse și mai croite pe nevoile specifice ale clienților, iar personalul din acest sector și-a perfecționat abilitățile.





Nici cumpărătorii nu mai sunt pasivi. Sunt activi, reacționează, oferă feedback, interacționează cu retailerii. Iar aceștia din urmă își pot transforma și crește afacerea, dacă sunt atenți la toate aceste detalii.











Pe de altă parte, vorbim în prezent de o componentă de retail care a atins un nivel înalt de complexitate, odată cu expansiunea marilor lanțuri de magazine și cu implementarea proiectelor de tip mixed-use, așa cum sunt proiectele companiei IULIUS din Iași și din Timișoara.







Iulius Town, din Timișoara, este poate cel mai bun exemplu în acest sens. Acest ansamblu mixt, care înglobează Iulius Mall, oferă cea mai mare suprafață de retail din afara Bucureștiului: peste 120.000 mp, cu peste 450 de magazine și noi branduri internaționale. Este un concept de retail în premieră pentru această parte a țării, iar dezvoltarea a fost impusă de o cerere clară din partea pieței.





Deci, dezvoltarea proiectelor Iulius a ținut cont într-o mare măsură de tot ceea ce înseamnă retail?





Cu siguranță. Este o componentă de bază a proiectelor Iulius, care oferă un mediu de retail modern, competitiv, atractiv în toate orașele în care suntem prezenți: Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Suceava. Oamenii ne-au confirmat acest lucru, dacă ne uităm la numărul în creștere al celor care ne vizitează proiectele. Traficul înregistrat, anual, de cele cinci proiecte de retail depășeste 68 milioane de vizitatori. Sunt nuclee de atracție chiar și pentru țările învecinate. La Iulius Town Timișoara vin oameni din Serbia și Ungaria, la Palas Iași, din Republica Moldova, iar la Iulius Mall Suceava, din Ucraina.







Suntem mândri că toate proiectele IULIUS sunt lidere de piață în regiunile în care sunt lansate. În Timișoara, Iulius Town a fost conceput ca un hub de dezvoltare economică, nu doar pentru oraș, ci pentru întreaga regiune de vest a țării. Proiectul, cu al său concept inedit, este un magnet nu doar pentru timișoreni, ci și pentru clienţii din judeţele vecine şi, așa cum spuneam, din ţările din proximitate, Serbia şi Ungaria. Este un proiect de tipul „oraș în oraș”, care schimbă comportamente și care s-a bazat pe o nouă direcție în ceea ce privește așteptările consumatorilor. Aceștia își doresc din ce în ce mai mult să aibă totul într-un singur loc: biroul, săli de evenimente, locuri de parcare, magazine, spații de joacă și de distracție, cinema, restaurante, cafenele, grădiniță, centru medical și, nu în ultimul rând, parc, o ancoră care răspunde preferințelor în materie de leisure pentru un public foarte variat. Iar Iulius Town exact asta le oferă. Credem că acest concept reprezintă viitorul în domeniul imobiliar, generând creștere economică și adăugând valoare vieții comunității.





Tendințele pe piața de retail se vor plia pe acest nou fomat de tip mixed-use?





Un lucru este sigur: proiectele devin din ce în ce mai complexe și oferă o gamă variată de funcțiuni, fie că vorbim de real estate sau de retail. Clienții caută experiențe noi, inedite, dincolo de furnizarea unor produse sau servicii. Și, cel mai important, caută să-și eficientizeze puținul timp liber pe care oamenii activi îl au astăzi. De aceea, proiectele mixte – precum Iulius Town Timișoara sau Palas Iași – sunt marii câștigători în acest sector. Pentru că doar aceste proiecte oferă totul într-un singur loc și, în plus, regenerează zone urbane, uneori, insuficient dezvoltate.





În materie de retail, un astfel de proiect maximizează mixul de shopping și relaxare și oferă acele experiențe căutate de consumator. Cheia este să fii creativ, ca dezvoltator, în privința noilor funcțiuni pe care le adaugi proiectelor, pentru a atrage publicul care devine din ce în ce mai exigent.











Ce aduce nou Iulius Town și cum se conturează finalul de an pentru acest proiect?





Spuneam că proiectul Iulius Town pune la dispoziție cea mai mare suprafață de retail din afara Capitalei și, fără îndoială, acest lucru a fost un magnet pentru retaileri. Dar, nu a fost singurul argument pentru care aceștia au ales să-și deschidă magazine în Iulius Town. Faptul că ansamblul este un „oraș în oraș”, care oferă toate facilitățile în materie de business, cumpărături și timp liber, i-a convins de la bun început pe retaileri că aici este locul în care oamenii vor veni și vor petrece ore bune.





Astfel, am făcut tot posibilul pentru a le oferi cea mai frumoasă experiență de shopping. Avem o listă lungă de new entries pentru regiune, branduri mari din retailul internațional, cum sunt Zara Home, Oysho, Intimissimi, Calzedonia, Marks&Spencer, C-House Cafè Milano, Manufaktura, V-generation, Superdry, New Era, Next (Kids), Liu Jo, Grid, Sizeer, Primigi, Vagabond, Beautik Haute Parfumerie, Taco Bell, Ted’s Coffee, Tucano Coffee, El Unico și multe altele.





În plus, încurajăm afacerile locale cu potențial, care pot fi oricând un rival pentru marile nume din piață. În Iulius Town sunt numeroase cafenele și restaurante tematice ale unor antreprenori timișoreni sau din regiune, cum sunt Daily, Sova’s, Lexico, Select Bistro Café, Ana Lugojana, care au realizat concepte de Food & Beverages unice.





Dacă e să tragem linie, la doar trei luni de la inaugurarea Iulius Town, putem spune că se conturează un final de an bun, cu previziuni mai mult decât optimiste. Cifrele indică o creștere semnificativă, atât în ceea ce privește rezultatele retailerilor, cât și numărul vizitatorilor. Cele mai însemnate creșteri sunt pe segmentele family fashion, Food & Beverages și cosmetică.











În ceea ce privește traficul, creșterea este de aproximativ 15% față de aceeași perioadă din 2018, fără să includem zona de cafenele și restaurante cu acces direct din parc și nici spațiile de retail de la parterul celor trei clădiri de birouri operaționale. Anual, traficul înregistrat de Iulius Mall Timișoara depășea 16 milioane de persoane și ne așteptăm să ajungă la 20 de milioane de vizitatori, odată cu integrarea sa în proiectul mixt Iulius Town.





Am pariat pe o rețetă care s-a dovedit a fi de succes: cumulul de experiențe. Oamenii nu mai vin la mall doar pentru cumpărături. Vor să se întâlnească cu prietenii, să mănânce, să se distreze, să se relaxeze, să le ofere copiilor timp de calitate, să poată participa la evenimente și la acțiuni interesante. Poiectele IULIUS au fost gândite să răspundă tuturor acestor provocări.