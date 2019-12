6.000 de copii și peste 600 de învățători utilizează kiturile pentru dezvoltarea gândirii critice

Articol susținut de Microsoft

Asociația Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step are peste 20 de ani de experiență în implementarea de programe inovatoare pentru domeniul educației, centrate pe egalitatea de șanse, respectarea diversității, dar și aprecierea pentru individualitatea copilului. Proiectul New Kids of the Code: Fun, Creativity, Applicability Sustainability, parte a programului Alt Viitor lansat în 2018 de Microsoft România, propune o abordare inovatoare de a răspunde provocărilor generate de nevoia dezvoltării competențelor digitale. Proiectul are scopul de a contribui la dezvoltarea gândirii critice și logice a copiilor din învățământul primar și răspunde programei școlare naționale, propunând un Ghid de gândire critică și un Curs opțional integrat, bazat pe tehnologia informației, pentru învățământul secundar inferior.

Ghidul "Să gândim logic împreună cu copiii" a ajuns în școlile din România și este dedicat copiilor din clasele a III-a și a IV-a. Parte a unei inițiative mai ample de susținere a dezvoltării gândirii critice în rândul copiilor, New Kids of The Code (NKOTC) - proiectul finanțat de Microsoft România prin programul Alt Viitor - a ajuns în faza de implemetare, trecând prin mai multe etape până să ajungă în școli.





"Materialele sunt pe placul elevilor, sunt incitante, ajută copiii să învețe analogiile, acceptabile sau inacceptabile, și îi ajută cum să verifice dacă o știre e reală sau nu. Scopul folosirii acestor materiale este să dezvolte gândirea logică și creativă. Ele ajută elevii să ia decizii bune și rapide, contribuind la exersarea unor operații de gândire, precum: analiza, construirea ipotezelor, comparaţia, formularea criteriilor, analogia, stabilirea adevărului unor afirmații.", declară Crețu Lăcrămioara, profesor înv. primar Școala Gimnazială "Constantin Parfene", Vaslui.





Pe tot parcursul verii, inclusiv în primele luni ale anului școlar, formatorii centrului Step by Step au desfășurat mai multe sesiuni de formare a cadrelor didactice. Peste 600 de învățători din 113 școli au participat la aceste cursuri pentru a-și dezvolta abilitățile de înțelegere, în vederea practicării unor elemente de logică informală pentru predarea unor cursuri calitative de gândire logică.









În luna noiembrie a acestui an, cele 6.000 de kituri au ajuns în școli, fiind primite cu mare interes atât de către învățători, cât și de elevi - ei reprezentând, de fapt, beneficiarii finali care vor fi îndrumați cum pot aspira la excelență prin dezvoltarea gândirii critice.





"Copiii sunt puși în situația de a aduce argumente pentru diferite situații care le sunt relatate în ghid - de exemplu, cum ar reacționa dacă un coleg le-ar lua mărul din ghiozdan și l-ar mânca fără să întrebe. Ei învață să sesizeze valoarea de adevăr a propozițiilor și să formuleze corect argumente în anumite situații. Fetițele mele s-au arătat foarte interesate de cartonașele cu jocurile Adevărat sau fals, Ba da/ Ba nu, Analogie, exerciții care le-au determinat să gândească mai mult pe baza jocurilor de acolo. Atunci când una din ele face o deosebire, cealaltă reacționează imediat și o întreabă ce criteriu a folosit." - Ana-Maria B., părinte al unui elev de la Liceul Pedagogic "Nicolae Iorga", Botoșani.





Programul de formare continuă "Să gândim logic împreună cu copiii" este format dintr-un singur modul care cuprinde mai multe domenii de interes. Cursul se particularizează prin faptul că oferă explicații pentru aspecte mai puțin vizibile pentru o persoană nepregătită în acest domeniu, referitoare la structuri logice argumentative.

"Alt Viitor" este un proiect educațional finanțat de Microsoft România cu 1 milion de dolari, lansat în anul 2018, care sprijină domeniul educației prin dezvoltarea competențelor digitale în rândul copiilor și formarea profesorilor prin cursuri de specialitate.În etapa inițială, specialiștii Step by Step, sub coordonarea conf. dr. Doina Olga Ștefănescu - autorul cursului "Să gândim logic împreună cu copiii", au construit pentru cei mici un kit de instrumente utile pentru a-i sprijini în dezvoltarea gândirii crititce, dar și un suport de curs de fomare pentru cadrele didactice - profesori de învățământ primar."Am observat la copii, cu mare plăcere, mai multă independenţă în abordarea sarcinilor şcolare, mai puţină reţinere în exprimarea opiniilor şi în manifestarea creativităţii. De asemenea, am observat că tot mai des se întâmplă ca ei să își justifice cu argumente o opinie exprimată, chiar dacă nu li se cere acest lucru. Ei acceptă opinia celorlalţi cu mai multă detaşare, fără a trăi sau genera conflicte.", spune, profesor înv. primar Şcoala Gimnazială "Alexandru Vaida-Voevod", Cluj-Napoca.