Ce am căutat și ce am găsit în 2019

​Ce fel de case au râvnit bucureștenii anul ăsta, ce fel de job-uri au căutat, ce fel de soți/soții au găsit în paginile Anunțului TelefonicMai jos găsiți, în câteva cifre, cum s-a văzut anul 2019 în Anunțul Telefonic. Statisticile se referă la două feluri de a accesa un anunț: vizualizări și accesarea numărului de telefon, adică un pas în plus către contactarea autorului anunțului. Cifrele vizează, evident, numai anunțurile de pe www.anuntul.ro , fără a lua în calcul și anunțurile publicate în ziarul Anunțul Telefonic, tipărit de trei ori pe săptămână.Deși se construiește tot mai mult, an de an, în București și mai ales în împrejurimi, la noi în ziar/pe site casele vechi continuă să fie mai multe la vânzare decât cele noi. Aici găsiți cele mai multe anunțuri imobiliare direct de la proprietari, nu numai de la agenții. În 2019 așadar am avut 55.555 de anunțuri de case mai vechi de anul 2000 versus 50.623 de locuințe construite după anul 2000. Am luat în calcul numai anunțurile în care era menționat anul construcției, dintr-un total de peste 120.000 de anunțuri.Din punct de vedere al prețurilor, anul 2019 a arătat ca o electrocardiogramă, cu suișuri și coborâri, ceea ce a făcut ca per total prețul pe metru pătrat să se situeze în medie cam la 1100-1300 de euro în funcție de zonă, de apartament/vilă și de perioada de vânzare.Cele mai multe anunțuri de vânzare au fost din zona Titan-Dristor, peste 5.700 de anunțuri imobiliare, urmată de Berceni-Giurgiului, Drumul Taberei-Ghencea și Rahova- Sebastian. Se mențin în top 10, cu peste 1000 de anunțuri cartierele: Colentina, Pantelimon, Mihai Bravu, Moșilor, Iancului. Cele mai puține anunțuri, din Vaslui. De înțeles dat fiind că suntem totuși un ziar/site de București-Ilfov.Pentru închirieri clasamentul se păstrează oarecum similar, cu mici diferențe. Pe primul loc e tot zona Titan-Dristor, cu peste 3700 de anunțuri de închirieri, urmat îndeaproape de Drumul Taberei și Berceni. În top 15, cu peste 1000 de anunțuri mai găsim: Victoriei, Moșilor, Alba Iulia, Colentina, Unirii, Vitan sau Floreasca., în clasamentul pe camere conduce detașat apartamentul cuurmat de apartamentul cu 3 camere (peste 27.000 de anunțuri) și de garsoniere (aproape 20.000), clasamentul pe camere este puțin diferit. Pe primul loc sunt apartamentele cupe locul doi garsonierele (20.000 de anunțuri) și pe locul 3 închirierile în regim hotelier a camerelor diverse (13.000 de anunțuri).din categoria imobiliare, cu peste 500 de afișări pe zi o garsonieră din Iancului, de 38 de mp care necesită renovări. Ea e urmată în top 10, cu câteva sute de afișări fiecare, tot de garsoniere, un apartament cu 4 camere pe la Vitan, o casă în Otopeni și alte apartamente și garsoniere pe la Unirii, Titan și Baicului. Semn că cititorii noștri știu să folosească harta interactivă pentru căutarea în anumite zone.Situația devine și mai clară când ne uităm la câte telefoane a primit fiecare anunț pe zi, și aici pe primul loc tot garsoniera din Iancului se situează (cu aproape 40 de telefoane), apoi alte garsoniere și câteva apartamente cu 2 camere în top 10 (în medie cu câte 25 de telefoane primite).Pe primul loc la numărul de telefoane date pentru un anunț avem tot unul de închiriere garsonieră, dar în zona Trapezului (43 de telefoane), urmată de alte câteva garsoniere prin sectorul 3 și mai multe camere de închiriat individual. Se pare că mai mulți ar vrea să stea singuri în cameră sau în garsonieră.La categoria locuri de muncă full time, cel mai văzut anunț de anul ăsta a fost unul în care, cu promisiunea unui salariu de245 de vizualizări pe zi, dar numai 40 de telefoane primite.Pe următoarele locuri au fost anunțuri în care se căutau, personal pentru restaurante, ambalatori într-o fabrică de zahăr, vânzători, muncitori necalificați.par să fie cel mai greu de găsit, pentru că anunțurile date pentru aceste categorii de personal au cea mai îndelungată ședere pe site: între 30 și 90 de zile.Rubrica de locuri de muncă este totuși cea la care pare că se dau cele mai multe telefoane (în top 100 de anunțuri s-au primit de la 16 la 74 de telefoane/zi/anunț), semn că sunt destui interesați de un loc de muncă, dar probabil nu suficient de mult încât să se și angajeze. Anunțul cu cele mai multe telefoane primite (74 pe zi) a fost unul în care se căutau sortatori de piese auto la un depozit din sectorul 6, cu un salariu modest, dar cu ore suplimentare care pot dubla salariul. Următoarele cele mai accesate anunțuri din top 10: șoferi, recepționere, ospătari și, firește, lipitorii de prelate.Anunțurile cuși îngrijire la domiciliu. În medie 10 telefoane/zi la fiecare anunț. Anunțul care a stat cel mai mult pe site (46 de zile) a fost al unei pensionare din Drumul Taberei care dorea să îngrijească bătrâni la domiciliul lor.Cel mai de succes anunț matrimonial/căsătorii a fost cel postat de ardeleanca Ana, „plinuță și cu un copil de 3 ani”, care a adunat aproape 200 de vizualizări într-o zi și a primit cel puțin 54 de telefoane. Sperăm să-l fi aflat printre ele și pe cel de la „omul bun, sufletist” cu care să-și întemeieze o familie.Cel mai longeviv anunț de căutare de consoartă a fost cel postat de un pensionar (fost muncitor de 64 de ani cu locuință în București) care, de până în 64 de ani.Un avocat de divorțuri, moșteniri, revendicări, cauze civile și penale care-și oferă serviciile este cel mai vizualizat anunț de la rubrica prestări servicii – peste 300 de afișări/zi. E urmat de alți avocați și contabili, dar la mare distanță.Cele mai multe anunțuri de la categoria Locuri de muncă full time au fost în următoarele domenii de activitate:1. HoReCa – 17.738 de anunțuri (26.94% din total),2. Comerț, vânzări – 8.754 anunțuri (13.29%),3. Producție/logistică – 5.862 anunțuri (8.90%),4. Construcții – 5.576 anunțuri (8.47%) și5. Curățenie, femei de serviciu - 4.927 anunțuri (7.48%)Nu putea să lipsească din bilanțul anului 2019, în domeniul anunțurilor de tot felul, categoria cu cel mai mare succes la public: masajul de relaxare. În top trei avem anunțuri cu peste 1000 de accesări/zi și peste 200 de telefoane, depășind cu mult orice anunț de la orice altă categorie, pe www.anuntul.ro Acesta a fost bilanțul nostru pe 2019. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit aici, lună de lună, și vă urez ca în 2020 să reușiți să vă găsiți job-ul pentru care vă pregătiți, să vă cumpărați casa la care visați, să întâlniți perechea ideală și să mai dați câte o căutare și pe www.anuntul.ro . Că și dacă le-ați găsit pe toate celelalte, nu strică niciodată un masaj bun de relaxare. Sau cum spunea o duduie într-un astfel de anunț care mi-a atras atenția: „Masaj relaxare, respectul este temelia sau mai exact soclul din care se înalță statuia armoniei”.- Negustor cinstit, vinde, cumpără, intermediază, de aproape 30 de ani. Negustor cinstit, vinde, cumpără, intermediază, de aproape 30 de ani. A prins și vremurile când cele mai vii anunțuri din ziar erau la rubrica „decese" din România liberă. Așa că apreciază cum se cuvine azi diversitatea unui ziar făcut din dorințele și nevoile câtorva milioane de oameni liberi. Domnul A. Nunțu a văzut și auzit multe, și nu vrea să le țină pentru el. Îl veți mai citi pe aici.