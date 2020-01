Spunem la revedere "timpurilor trecute" și salutăm "lumea oportunităților"/ Cum va contribui următoarea generație la renașterea Europei

Corespondență de la Davos - rubrică susținută de Procter & Gamble

Pentru mine, Europa este o regiune vastă şi frumoasă. Un continent cu 750 de milioane de locuitori, tărâm plin de istorie şi cultură, un loc unde s-a dezvoltat umanitatea, unde a fost inventată democraţia, au apărut afacerile moderne şi care găzduieşte mai mult de jumătate dinmondial UNESCO. Europa este bogată şi îi poate oferi unui om tot ceea ce şi-ar putea dori. Cu toate acestea, Europa, ca regiune, este percepută adesea ca fiind complexă. Eu nu o văd aşa. În calitate de lider de business european, mi-am propus permanent să schimb mentalitatea oamenilor din compania mea – să dezvolt un business mai puternic, condus de cetăţeni mândri şi încrezători. Acum, vă invit pe toţi, să schimbăm povestea pentru întreaga Europă.Când citeşti ştirile despre Europa, observi că cele mai multe sunt negative. Discuţii aprinse despre o societate îmbătrânită, dinamici în scădere, comunităţi care se ceartă cu privire la egalitate, sustenabilitate, migraţie, identitate, Brexit - toate acestea fac să pară că Europa este un jucător slab. Apogeul este divizarea generaţiilor, în care tinerii şi cei în vârstă au pierdut aparent legătura unii cu alţii.Eu contrazic ferm această idee. Văd întotdeauna „partea plină a paharului”. Europa contează - mai mult decât cred oamenii. În ceea ce priveşte PIB-ul, economia europeană este a doua cea mai mare din lume (18,7 trilioane de dolari în 2018), fiind semnificativ mai mare decât cea a Chinei (13,6 trilioane de dolari în 2018), ajungând din urmă Statele Unite ale Americii (20,5 trilioane de dolari în 2018). În 2019, pentru prima dată în istorie, UE a fost maidecât SUA. Recunoscând faptul că SUA şi China sunt lideri în cercetarea inteligenţei artificiale (IA), Europa a investit 1,5 miliarde de euro până în 2020 pentru a obţine o poziţie de lider în acest domeniu. Europenii privesc în mod pozitiv Europa: în 2018, 60% dintre cetăţeni au considerat că aderarea la UE este un lucru bun. Acesta este cel mai mare scor înregistrat vreodată, din 1983.Nu spun că nu există şi provocări. Dar cele mai multe pot fi rezolvate printr-un parteneriat consolidat. Ceea ce trebuie să schimbe este povestea: de la „Europa complexă, dar veche” la "Europa frumoasă şi vibrantă".La sediul nostru P&G din Geneva vedem o colaborare productivă între persoane din peste 60 de naţiuni, cu vârste cuprinse între 16 şi 66 de ani şi nu numai – în mare parte fără divergenţe. Ceea ce îi uneşte este respectul, un set comun de valori, pe care l-am adoptat cu toţii, şi o perspectivă globală pozitivă. UE este foarte asemănătoare, dar mult mai mare. Oricât de divizat ar putea părea astăzi, Uniunea Europeană este, de fapt, cel mai mare proiect de pace din lume. Iar parteneriatele public-private între companii, actorii politici şi societatea civilă au dus la creionarea unor valori care au creat comunitatea europeană de astăzi. Prin parteneriatele dintre instituţiile consacrate şi noii jucători, Europa poate redeveni, în curând, o oportunitate pentru toţi.Creativitatea, inovarea şi antreprenoriatul sunt inspirate de către tineri. Lumea s-a schimbat odată cu apariţia reţelelor de socializare conduse de tineri, nu de instituţii, iar următoarea generaţie de utilizatori europeni foloseşte aceste reţele online pentru a face o schimbare importantă. Exemple în acest sens sunt Friday for Future Movement sau Global Citizens. Tinerii care schimbă lumea utilizează reţelele sociale pentru a-şi mobiliza colegii la scară largă, ceea ce înseamnă că nu au nevoie de instituţii pentru a se face auziţi. Eu consider că trebuie să creăm parteneriate trans-generaţionale pentru a depăşi dezacordurile existente. Deci nu încercaţi să le opriţi – acceptaţi- le şi câştigaţi împreună.La P&G, a lucra cu tinerii pentru a obţine soluţii pentru viitor, reprezintă o necesitate. Avem un principiu pe care îl numim "Creştere din interior", avem nevoie de oameni talentaţi. În orice caz, acest lucru nu împiedică dezbaterile. Ele există și în P&G:Generaţia viitoare cere liderilor de astăzi soluţii pentru a ne proteja planeta.Este prima generaţie care pune în discuţie conceptul de avansare socială prin muncă.cer companiilor să creeze valoare într-o lume digitalizată.Cred ca trebuie să ne apropiem cât mai mult de tânăra generaţie. În trecut au existat răzvrătiri ale tinerilor, dar cei care doreau să aibă succes trebuiau să treacă prin instituţii. Această nouă generaţie este diferită. Ei au creat mijloacele şi încrederea pentru a-şi putea construi propria realitate. Eu, împreună cu echipa mea, am început să dezvoltăm modalităţi de a ne partneria în cadrul organizaţiei noastre: am creat un consiliu al tinerilor. Un grup de tineri, cu vârsta de sub 30 de ani cu care mă întâlnesc regulat, aşa cum fac şi cu liderii mei de afaceri. Îi ascult – ei mă consultă în legătură cu subiecte legate de tehnologie, mediul digital, diversitate şi incluziune sau sustenabilitate. Aceste dezbateri ne ajută să depăşim diferenţa dintre generaţii şi să accelerăm creşterea, dar într- un mod sustenabil şi responsabil, pentru ca viitoarea generaţie poate să dezvolte la maximum ceea ce este posibil. Ceea ce este foarte bine.Sunt un om de afaceri, nu psiholog, dar consider că rezolvarea provocărilor cu care se confruntă Europa se poate realiza prin schimbarea poveştii şi stoparea decalajului dintre generaţii. Mă consider un european convins. Haideţi să creăm o nouă eră a parteneriatului trans-generaţional, pentru a transforma Europa în cel mai bun loc în care să poţi trăi şi lucra.Articol semnat de Loic Tassel - Preşedintele P&G Europa