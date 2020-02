Un arhitect și un antreprenor au creat un loc cu totul special pentru copii: Este educația de care ne-ar fi plăcut să avem parte când eram copii

Articol susținut de Factory by Reiffeisen Bank

3-6 ani: cursul I Can Be, tabere de construcții, atelier pentru copii și părinți, fieldtrip-uri și opționalul I Can Be care se desfășoară în grădinițe din București

7-12 ani: cursul Inginericum, opținalul Maker Exploratorium în școli, tabere de construcții, atelier pentru copii și părinți, fieldrip-uri

cursul Inginericum, opținalul Maker Exploratorium în școli, tabere de construcții, atelier pentru copii și părinți, fieldrip-uri 18-99 ani: evenimente corporate și teambuilding-uri pentru adulți

La baza eematico stau, de fapt, dorința oricărui copil și visul din copilărie al fondatorilor: să existe un loc în care copiii pot face ceva interesant, în timp ce învață lucruri noi într-un mod diferit față de tot ceea ce au vazut până acum.- pe scurt, eematico.eematico este o organizație care deschide drumul spre inovație în ceea ce privește educa ția, având o abordare care urmărește dezvoltarea abilităților de viață atât de necesare secolului în care trăim - învățarea experiențială, bazată atât pe joacă, cât și pe construire."Pentru noi, co-fondatorii, este educația de care ne-ar fi plăcut să avem parte când eram copii, este totodată contribuția noastră adusă societății și gura noastră de aer într-o lume în care tot mai puțini oameni își urmează pasiunile și își iubesc profesia.Pentru copii, eematico este locul în care ideile lor prind formă, curiozitatea le este încurajată și mânuțele nu le stau deloc. eematico nu înlocuiește școala, dar este locul care le întregește experiența din școală. Este locul unde informațiile se sedimentează și unde au mult mai mult timp pentru a explora.Pentru părinți, eematico reprezintă locul în care copiii lor vor să revină", spune Ion Neculai, co-fondator eematico.Ce iese cand un arhitect și un antreprenor stau la aceeași masă? O idee. Totul a pornit de la ideea de a concepe o căsuță modulară la scară mare, pe care copiii să o asambleze și să experimenteze astfel construcția a ceva palpabil - să treacă de la construcția folosind piese Lego la construcția la o scară mult mai mare, o căsuță pe care s-o creeze cu mâna lor și apoi să-și petreacă timpul liber în ea.Așa au luat naștere programele educaționale, prin care copiii experimentează materiale didactice din domenii vaste - arhitectură, matematică, fizică sau artă."Suntem o echipă pluridisciplinară, formată din arhitecți, psihologi, ingineri, filologi, designeri și oameni de comunicare și marketing. Împreună, de mai bine de 5 ani, ne folosim pasiunea, ideile și priceperea pentru a dezvolta programe necesare pentru o educație completă și adecvată nevoilor copilului și adultului în secolul XXI", povestește Ion Neculai.Pe scurt, eematico creează și implementează produse, programe și activități educaționale inovative bazându-se pe învățare experiențială prin joacă - proces fundamental de învățare - și prin construire, cu ajutorul materialelor didactice proprii.Părinții care își doresc o educație "altfel" pentru copiii lor încă de la vârste fragede, îi pot înscrie la eematico cu ajutorul formularului de înscriere de pe site pentru fiecare activitate în parte. Dacă nu ești hotărât sau nu știi exact ce i se potrivește copilului tău, poți cere consultanță pe pagina de Facebook Eematico și primești tot ajutorul necesar pentru a lua cea mai bună decizie pentru tine și copilul tău.Cursurile sunt împărțite pe 3 categorii de vârstă:Ce ar fi lumea copiilor fără jucării? Cu această întrebare în minte, dintre materialele didactice folosite la cursuri au fost selectate cele cu potential de a deveni jucării relevante, au fost făcute prototipuri, care ulterior au fost testate de copii și astfel au fost create eematico toys.Lemnul din care sunt concepute piesele este material reciclabil, deci sustenabil. Piesele sunt simple și incolore, copiii având astfel oportunitatea de a-și personaliza jucăria așa cum doresc: pictată, desenată, cu păr, haine sau pene."Ideea a pornit de la clienții noștri, de la părinții care ne întrebau tot mai des dacă pot cumpăra și materialele didactice de la curs, deoarece și-ar dori ca joaca să continue și acasă. Am lansat astfel prima serie de jucării dezvoltate prin cercetare educațională în România. Au fost concepute cu multă pasiune și convingerea că putem construi - la propriu - o lume mai bună pentru copiii noștri", spune Ion.Dintre proiectele sociale în care au fost implicați cei de la eematico amintim Bulding Blocks, Campania de strângere de fonduri Bursa Binelui 2016-2017, Engage for Discovery 2017-2018 și SOS Satele Copiilor&Bosch 2019."Educația eematico este menită să dea sens lucrurilor pe care copiii le învață în școală sau le descoperă în viață. Ne dorim să facem acest lucru pentru cât mai mulți copii, indiferent de mijloace sau proveniență, astfel încât copilăria lor să fie cât mai bine fructificată. Astfel că, proiectele sociale au fost unul dintre principalele noastre obiective de când s-a format eematico. Emoția, satisfacția și bucuria pe care o resimțim în astfel de proiecte nu se compară cu nimic altceva", povestesc fondatorii eematico."Despre Factory știam atât din mediul online, cât și de la cunoștinte care reușiseră să câștige o astfel de finanțare. Ediția din 2019 inițial a trecut pe sub radarul nostru și prin noroc am aflat cu două zile înainte de încheierea perioadei depunerii proiectelor. Nu ne- am descurajat, am făcut un efort important, am depus proiectul și am fost selectați să participăm la interviu. Natura inovatoare și benefică social a inițiativei noastre, dedicația pe care am demonstrat că o avem și calitatea proiectului nostru ne-au ajutat să convingem juriul și să fim selectați pentru a primi finanțarea.Am reușit să semnăm contractul și ne pregătim să facem investițiile care ne vor ajuta să dezvoltăm un produs nou și să creștem atât capacitatea noastră locală, cât și cea de a ne extinde către alte regiuni, astfel încât să creștem impactul produselor educaționale eematico", mai spune Ion Neculai.