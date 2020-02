Alexei Adăscăliță, fondatorul Virtualmind: În jocul propus de Neter ne desprindem de mouse și tastatură ca și modalități de a interacționa cu mediul virtual și ne întoarcem înapoi la mișcări ale corpului și mâinilor pentru a face o acțiune

Articol susținut de Factory by Raiffeisen Bank

Ce este Virtualmind

Ce poate să facă, de fapt, această tehnologie? La ce o folosim și în ce industrie este necesară?

Evoluția VR și domeniile în care va fi folosită în următorii ani

Univerul virtual Neter



Finanțarea

În loc de concluzie

O plantă a cărei structură organică este în continuă evoluție și dezvoltare - așa descriu Alexei Adăscăliță și Bogdan Domide, fondatorii Virtualmind, platforma de VR. “Virtualmind, sau Neter (brandul sub care este pomovată la momentul dat divizia de gaming) este mai degrabă o platformă de idei, creativitate și inovație, decât o companie definită de o singură direcție, concept sau produs”.Platforma de VR mobilă face referire la segmentul B2B destinat team bulding-ului și va fi deschis în curând, dezvoltarea acestuia presupunând o arie mai științifică."Prin arie mai științifică fac referire la faptul că la momentul dat cunoștințele de game design sunt combinate cu multiple idei și perspective rezultate din cercetarea multor articole științifice ce studiază detaliat modul în care operează echipele, structura lor, rolul individualității și multe alte aspecte ce trebuie luate în considerare pentru a putea oferi firmelor un produs de team building în VR cu adevărat unic, dar și cu efecte vizibile pe termen lung. Cât despre platforma mobilă, aceasta presupune o schelă metalică pentru suportul senzorilor, 3 unități de VR (calculator sub formă de ghiozdan, echipament VR) și o unitate centrală pentru procesarea datelor din timpul jocului", ne-a explicat Alexei.VR-ul ca și tehnologie evoluează într-un ritm extrem de alert, iar impactul său este resimțit în multiple arii, nu doar în industria gamingului."Totuși, dacă vă uitați la istoria industriei de gaming, o să observați că sunt două trasee de evoluție: unul hardware (ce constituie dezvoltarea de echipament fizic) și unul software. În VR, la momentul dat, aria de hardware a evoluat mult mai rapid decât aria de software și astfel s-a creat un vid în care toată lumea se întreabă ce poate această tehnologie să facă, la ce o folosim și în ce industrie este cel mai bine să o folosim? Și multe alte întrebări ce aștern un fel de ceață mistică asupra folosinței acestei tehnologii. La aceste întrebări răspunsurile sunt date de firme ce se concentrează pe dezvoltarea de software VR", mai spune co-fondatorul Virtualmind.Partea unică și totodată fascinantă este faptul că această tehnologie poate fi folosită în orice industrie, începând de la industria de divertisment și ajungând la medicină.Există, în prezent, vreo arie care să nu folosească un monitor sau orice fel de display de informație? Pornind de la această întrebare, Alexei ne descrie felul în care realitarea virtuală a evoluat de-a lungul timpului, dar și mai important - în ce domenii poate fi folosită."Tehnologia VR este un mod de a transmite și de a interacționa cu mediul digital mult mai avansat decât ce folosim la momentul dat (monitor, mouse și tastatură). Foarte interesant este faptul că acest progres are în sine și un regres.Spre exemplu, în jocul propus de Neter ne desprindem de mouse și tastatură ca și modalități de a interacționa cu mediul virtual și ne întoarcem înapoi la mișcări ale corpului și mâinilor, pentru a face o acțiune.Aceeași tehnologie poate fi folosită și în medicină (pentru recuperare, de exemplu) - prin executarea unor mișcări coordonate, în educație - pentru a face anumite materii mult mai interactive sau în antrenamentul forței de muncă.În prezent explorăm astfel de arii doar în stadiul de concept, întrucât presupune un model de dezvoltare bazat pe schimbul de cunoștințe dintre mai multe arii de expertiza (medicină, training, educație etc.)În era digitală, VR-ul propune un nou mod de transfer a informației și de interacțiune cu aceasta", este de parere Alexei.Jocul din sală este orientat către echipe formate din minimum 2 și maximum 3 persoane și conține mai multe provocări prin care trebuie să treci. Neter reprezintă în sine un univers virtual care propune învățare și dezvoltare prin joc."Clienții pe care i-am avut până acum au fost încântați de produs și mai ales de faptul că opiniile lor sunt ascultate și implementate în procesul de dezvoltare a acestui univers VR", povestește co-fondatorul Virtualmind.O nouă sală de VR va fi deschisă în viitor, conceptul din spate find o sală proprie în care să poată fi acomodați atât clienții B2C, cât și cei B2B. "De asemenea, am dori să avem un spațiu propriu în care să putem să ne expunem anumite idei sub formă de beta testing, în care să arătăm publicului idei și tehnologii în curs de dezvoltare și să îi ținem la curent cu progresul tehnologic și creativ. Am dori să aducem mai aproape clienții și dezvoltatorii pentru a reuși să aducem răspunsuri la intrebări la care poate nu ne-am fi gândit, dar prin expertiza noastră putem să oferim un răspuns”.Pentru Alexei, programul Factory by Raiffeisen Bank a însemnat un imens pas înainte. Așa cum ne-a povestit chiar el, pe lângă finanțarea consistentă, sesiunile de mentorat și discuțiile cu organizatorii acestui program au generat noi idei și direcții la care nu se gandiseră anterior."Primii pași pe care i-am urmat după ce am obținut finanțarea au fost să deschidem sala din Promenada Mall și să investim în dezvoltarea produsului", spune el.Virtualmind este greu de definit, întrucât obiectivele pe care și le propune sunt multiple, unul dintre acestea fiind banca de idei - idei care sunt supuse creativității, inovației și unui proces atent de dezvoltare, pentru a ajunge în final produse stabile și funcționale."Sincer, la început am făcut o greșeală specifică dezvoltatorilor: ne-am îndrăgostit de produsul nostru și am dezvoltat un produs pentru noi. În timp, am realizat că această direcție de dezvoltare nu este sănătoasă și am început să evoluăm. În prezent, Virtualmind își bazează dezvoltarea nu doar pe diversitatea și multitudinea ideilor noi, dar și pe cercetare și articole științifice din multe arii. Astfel, îmbinăm multiple idei de dezvoltare cu informații din arii precum psihologie, team building, soft skills development, personal development, human behaviour pentru a aduce soluții fiabile pentru multiple industrii. La momentul dat activăm în ariile de gaming și team building”, conchide Alexei.