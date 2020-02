Consultații și rețete în cloud - viitorul medicinei în cod binar. Discuție cu Mihai Drăghici, fondatorul MedicPad

Articol susținut de Factory by Raiffeisen Bank

Sistemul medical românesc a rămas destul de în urmă față de tările din vest. Lipsa de medicamente, aparatură, exodul medicilor, condiții precare de internare a pacienților, toate aceste lucruri contribuie la imaginea și așa șubredă a serviciilor publice medicale. În ultimii ani, clinicile private au început să câștige din ce în mai mult teren, iar românii au început să caute altenative la sistemul public de sănătate. În aceste condiții, Mihai Drăghici, fondatorul MedicPad, a găsit terenul perfect pentru a își implementa o idee mai veche: o platformă integrată de e-sănătate, care să ajute la îmbunătățirea calității serviciilor medicale.





Utopie sau realitate?





Ideea MedicPad a încolțit acum vreo șapte ani, în Texas, dar a văzut cu adevărat lumina zilelor acum vreo doi ani de zile, atunci când Mihai Drăghici s-a decis să se mute în București și să dezvolte aplicația mai mult.





"MedicPad a fost o idee pe care am avut-o acum 7 ani de zile, lucrând la concept în Texas, SUA. În acel moment, nu era un produs finalizat, matur. Acum 2 ani de zile m-am mutat în București și am observat că pe partea de soft medical, România este un pic cam în urmă în ceea ce privește inovația. Așa că m-am decis să relansez compania și să reconstruiesc aplicațiile cu un design modern, un upgrade pe partea de tehnologie.





Avem acum 3 aplicații principale sub umbrela MedicPad. Prima, MedicPad Clinic, se adresează spitalelor și clinicilor și este folosită în zona de triere/așteptare. Pacienții au oportunitatea de a își introduce simptomele sau istoricul medical, astfel, doctorii vor avea șansa de a cunoaște toate informațiile necesare pentru triere înainte de a se vedea cu pacientul. În felul acesta, medicii vor ști cu ce problemă s-a prezentat pacientul și vor grăbi procedurile de analiză și preluare în cazul în care este o urgență.





MedicPad Pacient, este aplicația care se adresează pacienților și îi ajută să urmărească medicamentația proprie și să raporteze dacă există reacții adverse la tratamente. Ultima aplicație este MedicPad Activity Tracker și îi ajută pe managerii de spital să întocmească diverse rapoarte mult mai rapid, iar în cazul asistentelor și infirmierelor, le ajută să își urmărească activitățile zilnice pentru a ușura munca de zi cu zi".







Viitor





Așadar, platforma MedicPad ar trebui să ajute la îmbunătățirea calității îngrijirii medicale și experienței pacientului, să grăbească anumite proceduri, cum ar fi programarea la medic sau triajul pacienților. Tehnologia există, însă mai durează până când digitalizarea se va întâmpla la scară largă în sistemul medical românesc.





"Am testat printr-un program pilot de 4 luni aplicația MedicPad Clinic într-un spital. Feedback-ul a fost în general unul pozitiv și am învățat câteva lucruri interne despre funcționarea spitalului, lucruri pe care nu le intuiam la început. Am utilizat aceste informații pentru a îmbunătăți procesul de gestionare a fluxului de pacienți.





MedicPad a fost selecționat pentru a participa la acceleratorul HealthInc din Amsterdam în primele 10 start-up-uri. Odată cu acest parteneriat, credem că MedicPad se va lansa în 2020 în Olanda, urmând o scalare rapidă în Europa cu toate cele 3 aplicații pe care le avem" - Mihai Drăghici.





Despre finanțarea prin factory by Raiffeisen





"factory by Raiffeisen a fost o oportunitate fantastică de finanțare, care ne-a dat șansa să susținem operațiunile în 2019 suficient de mult timp pentru a termina programul pilot desfășurat în București și de a intra în acceleratorul din Amsterdam. Nu am fi reușit fără programul factory by Raiffeisen să ajungem unde suntem acum și suntem recunoscători pentru acest lucru".





O să mai dureze până când vizitele la medic or să fie, de fapt, consultații date în cloud și rețetele eliberate direct pe telefonul mobil. Tehnologia există, avansează, lipsește numai deschiderea pentru nou. Poate că o să renunțăm și noi cândva la dosarul cu șină. Poate.

