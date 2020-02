[P] Noi cursuri IT acreditate & sesiuni demonstrative gratuite, la Wantsome București

​Noi serii de cursanți vor începe din martie, la Wantsome București, cursuri de Testare Manuală, Programare Front-End, Programare Java, Programare Python și Testare Automată. Wantsome organizează și 2 sesiuni demonstrative cu participare gratuită, la Impact Hub – Universitate (strada Tudor Arghezi, nr. 8-10): pe 22 februarie (14:00 - 17:00) pentru cursul de Testare Manuală, alături de trainerii Daniela Burghelea și Roxana Poraicu, și pe 23 februarie (14:00 - 17:00) pentru cursul de Programare Front-End, alături de trainerii Robert Diaconeasa și Andrei Soporean.







Cursurile Academiei Prietenoase de IT sunt cursuri acreditate, susținute de traineri cu experiență în domeniu, într-un cadru modern și cu o atmosferă prietenoasă. Wantsome se deosebește de alte școli de IT prin accentul pus pe practica pe bune și susținerea pe care o primesc cursanții până în momentul în care aceștia ajung pe piața muncii. Săptămâna de HR este unul dintre motivele pentru care se spune despre Wantsome că este mai mult decât o simplă școală de IT.



Această etapă presupune simularea interviurilor de recrutare, feedback și tips & tricks care să-i ajute pe cursanți să se prezinte încrezători la primul interviu de angajare în IT. Astfel, întregul proces prin care trece un cursant la Wantsome este o rețetă completă a unei reconversii cu succes în domeniul IT. Uneori, efectele Wantsome se cunosc chiar și mai devreme de încheierea celor 4 luni de curs – de exemplu, este posibilă obţinerea unui loc de muncă înainte de absolvirea cursului, așa cum a fost cazul unui participant la Testare Manuală, la București, după numai 4 săptămâni.





Sesiunile demonstrative sunt organizate pentru a face cunoștință cu Wantsome și a înțelege modul în care Academia Prietenoasă de IT îi poate ajuta pe cei care își doresc să-și schimbe profesia, orientându-se spre domeniul IT. Reprezintă contextul ideal pentru cei care vor să afle ce li se potrivește, care sunt oportunitățile reale de angajare și care va fi modul de lucru pe parcursul perioadei de curs. Astfel că, după ce trec printr-o sesiune demonstrativă, participanții la demo pot lua o decizie mult mai bine informată și asumată.





www.wantsome.ro.

Pentru a-și rezerva locul, doritorii trebuie să completeze un formular de înscriere, care poate fi găsit pe paginile de eveniment de pe Facebook. Înscrierile la cursuri se pot face direct pe site:













Despre Wantsome



Wantsome este mai mult decât o școală de IT. Este Academia Prietenoasă de IT din Iași cu practică pe bune, informații de la zero și programe adaptate continuu la cerințele reale și actuale ale angajatorilor din IT. Funcționează ca un liant între companiile de IT și oamenii care urmăresc o reconversie profesională în domeniu, consolidând astfel comunitatea de learning și specialiști în domeniu. Cu o activitate de peste 2 ani, peste 500 de absolvenți și o rată de angajare de peste 70%, Wantsome a prins curajul de a se extinde și în capitală în luna septembrie, 2019.