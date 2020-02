Mobexpert - Suntem cu toții diferiți. Din fericire.

Articol recomandat de Superbrands

Mobexpert a deschis primul magazin în 1993, într-un spațiu de 150 de metri pătrați, în București. Grupul Mobexpert are in prezent o rețea de 26 magazine, opt fabrici concentrate în patru centre de producție, trei platforme logistice și clienți externi în cele mai importante piețe europene.Pe parcursul a peste 26 de ani, compania și-a construit succesul împreună cu mai mult de un milion de clienți, astfel încât unul din patru cămine din România este astăzi mobilat și decorat cu produse Mobexpert.Misiunea de a aduce valoare și a îmbunătăți viața clienților a rămas o constantă de-a lungul celor peste două decenii de existență, timp în care Mobexpert a devenit unul dintre cele mai iubite branduri românești. La baza acestei misiuni stă convingerea fermă că fiecare dintre cei peste 100.000 de oameni care vizitează în fiecare lună magazinele este mai mult decât un posibil client, este o ființă umană cu nevoi, aspirații și gusturi diferite. “Suntem cu toții diferiți. Din fericire.” Este mai mult decât un slogan comercial, este filozofia care stă la baza întregii activități și organizări a grupului. Companiile care formează Mobexpert lucrează într-un sistem integrat, astfel încât să poată livra, de-a lungul întregului lanț, valoare pentru clienți la un preț rezonabil. De-a lungul ultimilor ani, Mobexpert s-a concentrat către înnoirea și diversificarea continuă a colecțiilor, fie că vorbim despre produse create și fabricate în România, sau despre produse alese cu grijă de la furnizori din întreaga lume.În toată activitatea, de la import și producție, la logistică și retail, grupul Mobexpert păstrează spiritul antreprenorial și orientarea către client pe care Dan Șucu, fondatorul și președintele companiei, le-a așezat încă de la început la bază.Încă din primii ani de la fondarea companiei, Dan Șucu a crezut că Mobexpert trebuie să fie mai mult decât un vânzător de mobilă. Produsele, în viziunea lui, trebuie nu doar să fie frumoase, dar și să își dovedească valoarea în viața clienților. Dorința de a oferi produse dezirabile la un preț corect a dus la o soluție care a creat apoi coloana vertebrală a grupului Mobexpert – nevoia de a concepe și fabrica local o mare parte din colecțiile prezente în magazine. Fiecare pas din drumul de la concept la produsul finit urmărește să elimine orice cost care nu este absolut necesar și să folosească cât se poate de inteligent resursele. Nu doar pentru a obține un produs de calitate la un preț corect, dar și din respect față de mediu și resursele naturale.Astăzi, integrarea activităților de design, proiectare, import, logistică și retail permite grupului să își păstreze promisiunea inițială și, în același timp, să prezinte clienților o diversitate foarte mare de soluții și produse, cu un grad mare de personalizare. În plus, sistemul integrat de producție și retail are ca avantaj faptul că reacțiile clienților, preferințele și nevoile sunt “captate” în magazine și transmise mai departe, în design și achiziție de produse noi.Colecțiile Mobexpert reflectă stilurile de viață diferite ale clienților, de la industrial, la clasic, contemporan sau young living și sunt alcătuite astfel încât să ofere soluții complete de mobilare și decorare pentru nevoile oricărui cămin: de la spațiu de lucru, la servirea mesei, de la viața în aer liber, la zona de odihnă și de la bucătării la spații pentru musafiri și familie. Cele mai noi tendințe în design, materiale și stil de viață se regăsesc în magazinele grupului în același timp cu apariția lor în marile rețele de retail globale. Totodată, nevoia clienților de a găsi oportunități de preț redus pentru produse de bună calitate a dus la redesenarea completă a conceptelor de oferte speciale și la dezvoltarea Mobexpert Outlet.Pentru a-și onora promisiunea, de a crea noi linii de mobilier pe baza nevoilor și cerințelor exprimate de clienți, Mobexpert a dezvoltat recent o nouă colecție de mobilier, "Mobexpert pentru Apartament". Destinată celor care care decid să locuiască la bloc, noua linie de mobilier se bazează pe un design flexibil, funcțional, cu dimeniuni potrivite acestor spații de locuit. Colecția oferă soluții inteligente de depozitare și piese de mobilier multifuncționale, care eficientizează spațiul şi sunt uşor de integrat în orice amenajare. Stilul şi calitatea rămân însă neschimbate și sunt o garanție oferită de Mobexpert, clienților săi de-a lungul timpului, promisiune onorată și apreciată ani la rând cu distincția Superbrands.