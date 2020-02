VIDEO Vinuri surpriză alese de somelieri, direct la tine acasă. Cum funcționează primul abonament de vin din România

raiffeisenfactory.ro

, înscrie-ți proiectul până pe 16 martie și poți obține un credit de până la 50.000 euro



Pasiunea Elenei pentru vinuri și dorința ei de a învăța cât mai multe s-a concretizat într-un blog, unde învăța împreună cu cititorii ei despre tipurile de vin, diferitele gusturi, asocierea cu mâncarea și cramele de unde proveneau.În 2016, după ce a creat această comunitate în jurul pasiunii ei, a venit și ideea unui magazin de vinuri, dar care să fie diferit de tot ceea ce exista pe piața din România. Așa cum ne-a spus și Elena: “Noi nu suntem un simplu magazin de vinuri, noi avem un concept".“Pe unde mergeam în afara României găseam tot felul de accesorii drăguțe, personalizate, cu mesaje despre vin și m-am gândit că ar fi interesant să avem și noi un shop cu astfel de accesorii. Și astfel am făcut un shop foarte mic în care am introdus câteva accesorii create împreună cu designeri români, după ideile mele. Astfel am pornit magazinul. Aveam vinuri ce veneau cu ghiduri în care povesteam despre ele: recomandări de asociere cu mâncarea, notele de degustare, povestea cramei", ne-a povestit Elena.Elena este si somelier. A terminat cursuri de somelierie, dar si WSET, un curs recunoscut la nivel international. “După ce am participat la cursurile acestea de somelierie am rămas în strânsă legătură cu colegii de acolo și facem des seri de degustare în care evaluăm vinuri", spune Elena Oglinda.Wineful nu vinde vinuri și atât, ci te introduce într-o lume în care fiecare accesoriu și fiecare mesaj scris pe acesta este gândit în așa fel încât să îți inducă starea propice savurarii unui vin bun.Abonamentul la vin este potrivit și pentru cei care nu vor să mai stea în fața raftului din magazin întrebandu-se care e cea mai bună alegere, cât și pentru cei care vor să devină mici "specialiști în vin".Cei care se abonează primesc la începutul fiecărei luni vinuri atent selectate de somelieri, ce vin însoțite de ghiduri de asociere cu mâncarea și informații despre cramele de unde provin, pentru a avea o experiență cât mai plăcută.Mecanismul este simplu: alegi numărul de sticle dorite și culoarea preferată, iar în a doua săptămână a fiecărei luni primești vinurile din abonament împreună cu ghidurile lor pentru a te putea bucura cu adevărat de această experiență.“În fiecare lună selectăm 4 vinuri pe care le degustăm înainte. Nu trimitem ceva ce noi considerăm că nu ar fi bun. Trimitem doar vinuri bune. Scriem despre ele în aceste ghiduri și toate vinurile sunt surpriză. Feedback-ul e foarte bun pentru că așa descoperă vinuri pe care nu le găsesc în mod normal. Noi lucrăm doar cu crame boutique în mare parte, nu doar cramele care se găsesc în wineshopuri mari și astfel clienții descoperă crame mici care nu ajung pe piață", a explicat Elena.Persoanele care doresc să se aboneze trebuie să știe că abonamentul poate fi făcut și pentru o singură lună. Acesta poate fi anulat sau pus pe pauză în orice moment, direct din cont.Wineful oferă clienților și posibilitatea de a trimite cadou abonamentul la vin. Astfel, în funcție de ce transmiți echipei Wineful, șeful tău ar putea primi “un vin puternic, roșu, cu personalitate".Până acum feedback-ul pe care Elena l-a primit de la clienți a fost foarte bun, motiv pentru care plănuiește ca în viitor să dezvolte și un “abonament premium" la vin, unde fiecare vin trimis va fi personalizat pe gustul consumatorului.Pentru dezvoltarea pasiunii sale și pentru a oferi clienților un serviciu integrat și complet nou în România, Elena Oglindă a primit finanțare din partea Raiffeisen Bank prin intermediul programului factory.“Procesul de obținere a finanțării nu a fost complicat deloc, a fost chiar surprizător de ușor. A fost vorba de o aplicație prin care povesteam despre business-ul meu și ce vreau să fac cu banii și o proiecție a activităților pe care le aveam cu acea sumă câștigată, apoi un pitch scurt în care povesteam despre Wineful. Și interviurile de după au fost foarte plăcute. Nimic tehnic, nu m-am simțit ca la un interviu al unei bănci, mai ales de obținere al unui credit. Și procesul de după a fost foarte, foarte ușor și foarte bine pus la punct", ne-a povestit Elena.Pe Elena o găsiți în fiecare cutieatent împachetată și aranjată, dar și în barul Wineful, unde alături de colegii ei somelieri încearcă să învețe clienții ce înseamnă un vin bun și cum se face business “cu suflet".