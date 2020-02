[P] Peste 600 de IT-iști din toată lumea se adună în martie la Iași, la DevExperience 2020

Atât de mult așteptată de IT-iști, Conferința DevExperience ajunge anul acesta la ediția cu numărul 5. Pasionați de tehnologie și specialiști în domeniu, de pretutindeni, se întâlnesc între 26 și 28 martie, la Iași. Ediția din acest an aduce în fața publicului 14 speakeri internaționali și discuții pe baza a 3 direcții atractive: Architecture, Security & Cloud Native.

Conferința DevExperience este un eveniment anual, orientat către oamenii din industria IT și gândit ca un eveniment de tip training, la care profesioniștii în domeniu împărtășesc exemple de bune practici, sfaturi, idei și noutăți din industrie. Cele 3 zile de eveniment cuprind speech-uri, discuții și workshop-uri actuale și relevante pentru IT-iștii din Iași și aduc la un loc profesioniști de top, internaționali (precum Mathias Verraes - Independent Software Consultant, Nicky Wrightson - Principal Software Engineer @ Skyscanner sau Cezar Romaniuc - Technical Lead @ Mambu), recunoscuți pentru experiența lor în domeniu. Este o oportunitate ideală pentru comunitatea IT ieșeană de a-și da un refresh la început de an, într-un context care îndeamnă la evoluție și impact pozitiv asupra societății. Companiile partenere participă activ, trimițând în fiecare an specialiști care să susțină partea practică a conferinței - evenimentele pentru comunitate.







Program DevExperience 2020

26 martie - Workshop-uri, la Wantsome (Clădire Centris, str. Colonel Langa 17):

- DDD Modelling vs Implementation cu Mathias Verraes (Independent Software Consultant)

- Advanced Kubernetes Production Debugging cu Andrew Martin (Co-Founder @ Control Plane)

- A builder's guide to API security cu Philippe De Ryck (Founder @ Pragmatic Web Security)

27 martie - Conferință , la Hotel Internațional Iași: 14 speakeri, 2 keynotes, 3 trackuri: Architecture, Security & Cloud-Native.

, la Hotel Internațional Iași: 14 speakeri, 2 keynotes, 3 trackuri: Architecture, Security & Cloud-Native. 28 martie - Community Events: evenimente gratuite structurate în format workshop destinate membrilor comunității IT pentru a-și îmbunătăți skill-urile și experiența.

O nouă ediție aduce și





O nouă ediție aduce șiîn jurul căruia este dezvoltat întregul eveniment. Tema de anul acesta este, care are la bază ideea de sens al rolului fiecăruia în dezvoltarea tehnologiei. DevExperience 2020 își propune scopul activist de a dezbate modalitățile prin care programarea poate avea un impact pozitiv asupra comunității locale, a mediului înconjurător și asupra oamenilor în general.Conceptul înglobează 3 idei de actualitate:șipe care le solicităm atât de des. Astfel, întrebări precum Ce lucruri faine pot face companiile IT pentru comunitate sau mediu? sau Cum ar putea tehnologia să lucreze în favoarea binelul comun? sunt întrebări la care DevExperience 2020 încearcă să răspundă."Partea dea prins foarte bine și a primit un feedback pozitiv, de aceea am dezvoltat-o la ultimele două ediții. Acțiunea funcționează datorită partenerilor care au fost foarte receptivi, fiind atrași de oportunitatea absolut naturală de a putea face un bine comunității", declară Iuliana Anton, co-organizator DevExperience.