[P] O zi în cadrul London Stock Exchange Group

​Numele meu este Camelia şi am absolvit cursurile programului de master ‘’Doctoral School of Finance and Banking’’ din cadrul ASE, iar în primii ani am ales să lucrez în domeniul financiar-bancar pe poziţii ce mi-au permis să înţeleg cum funcţionează pieţele financiare, gestionarea unui portofoliu de active şi a riscurilor aferente.







Ulterior, am decis că o modalitate bună de a fructifica experienţa din Finance ar fi să mă alătur industriei FinTech ca Business Consultant, unde am avut şansa să lucrez cu echipe globale, inclusiv în afara ţării.







În prezent, sunt Product Owner în cadrul echipei LSEG Technology din London Stock Exchange Group România. Echipa se ocupă de dezvoltarea platformei de tranzacţionare, iar poziția mea este una care implică dinamism şi o relaţionare strânsă cu clientul pentru găsirea celei mai bune soluţii de business. Pentru că lucrăm Agile, o zi obişnuită începe cu Daily Scrum, o scurtă reuniune a echipei în care discutăm despre activităţile din ziua respectivă şi încercăm să soluţionam diverse ‘blocking issues’ ce ne-ar putea împiedica să rezolvăm taskurile planificate.







Ca PO, sunt responsabilă de backlog şi lucrez în mare parte la planificarea activităţilor din următoarea perioadă, deoarece implementările tehnice şi îmbunătăţirile aduse platformei de trading sunt discutate şi agreate cu clientul, înainte ca echipa de programatori să înceapă efectiv implementarea.







Mai pot apărea situaţii în care este nevoie să ajut echipa tehnică pe partea funcţională, de business, dar nicio zi nu este la fel, iar începutul într-o echipă nou formată este, în general, o provocare. Însă fiecare provocare este un efort comun al întregii echipe să ne familiarizăm cu procesele, cu platforma de trading şi să începem dezvoltarea acesteia.







Pentru cei interesaţi să facă parte din London Stock Exchnage Group, le pot spune că cel mai mult apreciez diversitatea din cadrul companiei și faptul că suntem o echipă globală.







Ca abilităţi, mizăm pe cunoaşterea instrumentelor financiare şi a pieţei de capital, dar şi o experienţă în Fintech este un mix potrivit pentru poziţia de Product Owner, cât şi cunoaşterea metodologiei de lucru Agile şi neapărat o atitudine pozitivă, proactivă şi o deschidere pentru lucrul în echipă.





click aici. Pentru mai multe informații despre LSEG în România și despre oportunitățile disponibile





*****



Despre London Stock Exchange Group





London Stock Exchange Group este o companie cu o vastă experiență internațională, eterogenă, ce stă la baza comunității financiare mondiale, oferind servicii de infrastructură hardware, dar și software piețelor de capital.







În mai 2018, am stabilit centrul R&D din București ca fiind unul de excelență, de cercetare și dezvoltare, unde lucrăm cu tehnologii de vârf.







Hub-ul local îţi oferă oportunitatea de a lucra cu echipe globale și de a te implica direct în designul și implementarea de proiecte inovatoare.







Îți poți începe cariera susţinut de programe de training personalizate și te vei implica în proiecte pentru dezvoltarea skill-urilor, prin colaborarea cu profesioniști și experţi în domenii de interes, prin implicarea directă în programe de CSR sau prin colaborarea cu ONG-uri. Suntem mândri să ne luăm angajamentul de a asigura o cultură prietenoasă, bazată pe diversitate și incluziune, ce are la centru inovația și creativitatea.