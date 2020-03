​VIDEO O sală plină cu trambuline - visul oricărui copil… adult. Jumping House, dovada că se pot face bani din trambuline

Cred că majoritatea dintre noi ne-am dorit să avem trambuline cât mai mari acasă și să sărim toată ziua. În lipsa lor, rupeam saltelele paturilor încercând să sărim cât mai sus. Neagomir Aneta, fondatoarea Jumping House în Cluj Napoca, demonstrează că poți face și un business serios dintr-o joacă.





"Plimbându-ne prin mai multe orașe am fost surprinși să vedem că există câte o sală de trambuline în fiecare. Și am văzut ce bine se simțeau copiii noștri, dar nu numai ei. În momentul în care am intrat prima dată într-o sală de genul ne-am uitat unul la altul, eu la soțul meu și soțul meu către mine: 'Facem și noi una de-asta acasă?' Dar era așa o provocare mai mult. 'Da, facem'. Și așa a pornit povestea Jumping House".





Totuși, față de anii '90, când părinții abia reușeau să îi determine pe copii să intre în casă de la joacă, astăzi, situația s-a schimbat puțin. Generațiile de după anii 2000 și-au găsit locul de joacă în spațiul virtual. Ori mișcarea este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a unui copil.





Always up. Never Down. - Motivaționalul Jumping House





"Spre surprinderea noastră, de vreo lună de zile au început să vină foarte mulți adulți ceea ce înseamnă că e o activitate foarte interesantă și pentru ei. În ziua de azi companiile încearcă să găsească tot felul de activități de retenție pentru angajații lor ceea ce mi se pare foarte normal. Iar ceea ce oferim noi pentru angajați e o oră sau două, cât aleg ei, cât sunt dispuși ei să sară, cât pot să sară, în primul rând, în care să se simtă bine.





Nu i-aș spune neapărat teambuilding, i-aș spune mai mult well-beeing. Sunt niște activități pe care ei le pot face și ce mi se pare foarte interesant e că aceștia pleacă cu un vibe foarte bun și li se pare că te descătușează tot ce se întâmplă aici și te scapă de griji".







De la o sală de nunți, la o casă plină de trambuline





"Noi am transformat o sală de nunți într-o sală de trambuline. În anii ‘90 în sala în care noi sărim acum concerta Iris. Deci e o sală cu rezonanță. Am avut un părinte care a venit și ne-a spus 'Nu pot să cred ce ați făcut cu sala asta, eu aici mi-am făcut nunta!'".





"Când am început ideea parcului și să o implementăm ne-am făcut un plan de afaceri, bineînțeles. Dar de la hârtie la momentul în care ajungi să îl pui în practică îți dai seama că lucrurile se dublează și, deși ne-am propus o sumă de bani pe care am avut-o noi, ne-am dat seama că ne lipsește totuși ceva. Și am vrut să facem rost de banii respectivi.





A fost cred o conjuctură că mă uitam la un moment dat pe rețelele sociale și am văzut acest program, factory by Raiffeisen, care ajută start-up-uri. Eu am aplicat în ultima zi a programului și în decurs de o lună lucrurile s-au finalizat cu ei. A fost foarte ușor și foarte simplu".

factory by Raiffeisen

"Copiii vin fiindcă vor ei, nu pentru că sunt împinși de la spate de către părinți. E un mod de a face sport, dar e un mod de a face sport cât mai funny. Copiii se distrează aici, noi avem intervale orare, se intră la oră fixă și se iese la oră fixă, dar în momentul în care se iese, copiii sunt foarte dezamăgiți, ar mai vrea să rămână și e, cred, primul sport pe care îl fac și li se pare că e prea puțin timpul pe care îl alocă".