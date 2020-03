Ceramic Cafe - cafeneaua alternativă din care pleci cu obiecte ceramice pictate de tine

Asociem de multe ori relaxarea cu weekend-ul. Așteptăm sfârșitul de săptămână pentru a face ceva pentru noi, dar de multe ori, după o săptămână aglomerată, fără momente de pauză, oboseala acumulată se transformă în mai multe ore de dormit și mai puțin timp pentru activitățile preferate. Nu mai încape discuția de a încerca ceva nou.

Dar dacă am putea îmbina o banală ieșire la o cafenea cu ceva mai interesant? Să îți iei prietenii, persoanele dragi sau doar pe tine însuți și să mergi într-o cafenea nouă din București, în care faci și altceva. O cafenea alternativă în care poți să îți creezi cea mai frumoasă cană din care să îți bei cafeaua, spre exemplu. Acel obiect ar însemna mai mult pentru tine pentru că îți vor rămâne amintirile din locul în care ai creat-o, persoanele cu care erai și emoțiile pe care le-ai simțit.

"E o idee care s-a dezvoltat în foarte mult timp, cu foarte multe ore de discuție și cred că a apărut dintr-o nevoie foarte umană, foarte simplă, pornind de la noi, de la ceea ce avem noi nevoie și ne-am gândit că e drumul cel mai direct spre ceilalți" - Corina Ilea, Administrator Ceramic Cafe.

Acum sunt la modă cafenelele alternative, dar conceptul Ceramic Cafe despre care am vorbit cu Corina Ilea, și Adrian Tușa, este puțin mai diferit. Ceramic Cafe este o cafenea din care pleci nu doar cu momente de relaxare și bună-dispoziție ci și cu un obiect care să îți amintească de toate acestea.

"E un concept vestic, cafenea alternativă, adică este un spațiu gândit ca amenajare în spiritul unei cafenele, dar în care vii și faci o activitate de tip craft și de aici și termenul de alternativ" - Adrian Tușa, Manager dezvoltare.





"Oamenii vin, iși aleg un obiect într-un stadiu intermediar, se numește biscuit. E o ceramică arsă o dată. La noi urmează să picteze cu aceste glazuri, care se vor activa abia la 1000 de grade. După ce ei pictează aici, noi mai facem o glazurare transparentă, urmând ca uletrior să ducem obiectele într-un cuptor la 1000 - 1040 de grade iar ei pot să și le recupereze în maxim 15 zile" - Corina Ilea.





---------INSERT VIDEO--------







Prima lor Cafenea s-a deschis la Cluj, acum 3 ani, iar de la începutul acestui an, au adus acest concept și în București. Adrian Tușa spune că "3 luni de zile a durat să amenajăm spațiul. Conceptul a fost furnizat de același arhitect designer cu care am lucrat și la Cluj. Am încercat din nou să găsim formula potrivită dintre ceea ce înseamnă un spațiu de atelier, un spațiu de lucru și un spațiu de cafenea".





"După multe căutari, am vrut neapărat să fie într-un perimetru din zona centrală și lângă un nod de transport public. Suntem foarte aproape de Piața Romană, care este un loc traficat, dar în același timp suntem la 3-4 min de o zonă de liniște. E exact zona care îți permite să te gândești la un spațiu în care vii și cauți un moment de relaxare, inclusiv tot ceea ce-i în jur te predispune" - Adrian Tușa.













Despre tipurile de clienți care le trec pragul, Corina spune că "nu e o categorie anume care are nevoie de așa ceva. Trec studenți, de exemplu. Știm foarte bine când încep examenele și când se termină. Trec părinți cu copii, trec tineri îndrăgostiți. Nu e o categorie anume. Pentru cei care vin dintr-o corporație, ce se întâmplă aici e atât de relaxant încat de multe ori ne spun asta 'au trecut poate șase luni de zile de când nu m-am mai simțit atât de bine și atât de relaxat'. E o formă de terapie, de relaxare, realmente ăsta este cuvântul care revine mereu: relaxare. Atelierele noastre, noi le facem pentru cei care vin prima dată, tocmai din nevoia de a se simți confortabil cu conceptul pe care îl avem, cu ideea de pictură".













În ceea ce privește finanțarea, "programul acesta Factory este foarte bine gândit și aplicat celor care sunt fie într-o fază de proiect, de demaraj, fie într-o fază de dezvoltare. Aici vorbim de companii mici, vorbim de startupuri și a fost foarte bine gândit și e un program care vine în întâmpinarea acestui tip de business. Dacă nu era acest program nu am fi avut resursele și nu am fi avut incitativul financiar să aducem businessul ăsta, conceptul ăsta și în București".





*Sursa foto: Facebook Ceramic Cafe București