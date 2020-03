INTERVIU Smiley: În momentele grele, cu cuvinte ne ajutăm sufletele să se exprime și să se aline

Articol susținut de Julius Meinl

Sunt exprimări haioase și rapide ale emoțiilor pentru a crea emoții. Se pot purta dialoguri întregi doar din emoticoane în ziua de azi, mai ales că exista și gîf-uri și o grămadă de ilustrări personalizate ale unor reacții. E un joc haios de comunicare, mai ales pentru copii. Eu sunt Smiley de pe vremea când nici nu existau emoticoanele și nici dialogurile astea haioase pe mobil☺.Oricând aleg experiențele de viață, gifurile sunt doar pentru a povesti haios ceea ce simți, trăiești sau crezi, însă daca nu trăiești, nu ai ce povesti.Sunt foarte puternice cuvintele, iar ele în combinație cu muzica reprezintă cel mai puternic generator de emoții, după părerea mea, mai ales că ele vin tot din emoții. Ce le da forță? Sufletul celui care le asculta cu tot ce ascunde el, trăiri, experiențe personale, suferințe, bucurii, amintiri de tot felul care și-au lașat amprenta și care generează emoții de tot felul atunci când sunt “descuiate” prin cuvinte, muzica sau arta, în general.Muzica presupune mix de sunete, emoticoanele se joaca mai mult vizual intre ele sau cu cei care le trimit și le primesc. Îmi pot imagina un clip din emoticoane pe o piesa sau povestea unei piese spusa prin emoticoane, dar cântecul are nevoie de mai mult decât atât pentru a exista și a emoționă.Îmi plac toate cuvintele din cântecele mele, pentru că stiu când și de ce le-am ales, îmi amintesc ce simțeam atunci și cât de nimerite mi s-au părut ele pentru a exprima cel mai puternic ce e în mine. Dincolo de vizualizări, pentru care sunt recunoscător, cea mai mare bucurie o simt când oamenii cântă cu mine în concerte piesele mele, când îi simt emoționați, transpuși în povestea muzicii. Mă simt norocos că pot compune, că pot canta, că pot transmite mesaje prin muzica și că pot primi înapoi din ce simt cei care o asculta. De mic mi-am dorit să fac muzica, nu văd cum aș putea trai mai frumos decât atât.Viața este surprinzătoare în toate sensurile. Nu putem prevedea nimic din ce ajungem să trăim, oricât am încercă să fim pregătiți de toate, ne ia prin surprindere viață și felul în care ajungem fiecare să o trăim și să o simțim. Nu putem ști cât de răniți vom fi în anumite situații, cât de mare va fi bucuria în altele, cât de multă iubire putem simți pentru anumiți oameni atunci când îi simțim departe sau când ajungem să-i pierdem, cât de multă frică ni se strecoară în suflet uneori sau cât de furioși vom fi în anumite contexte. Fiecare zi, fiecare experiență lasă ceva în noi și ne schimba, niciodată nu vom mai fi cei care am fost ieri și cel mai bine este să exprimăm cumva, în cazul meu, prin muzica, tot ce simțim. Asta poate fi vindecător și pentru noi, și pentru cei care primesc exprimările noastre artistice.Nu cred asta, cred că digitalizarea aduce culoare și diversitate cuvintelor pentru a le ajuta să ajungă și la cei mai “jucăuși” dintre noi. Nu cred că trebuie să ne punem împotrivă curentului, să judecam trendurile, ci cred că cel mai bine este să luam partea lor buna și să o adaugăm metodelor clasice de comunicare despre care cred că atunci când au apărut, și ele au produs o revoluție.A fost odată că niciodată...☺ Comunic mult și în multe feluri, am șansă să lucrez de aproape 20 de ani într-o industrie creativa care intra în prima linie în contact cu digitalizarea, muzica noastră, a celor de la HaHaHa Production, este ascultata de toate categoriile de public, iar canalele prin care ea ajunge la oameni sunt diverse și atât de diferite de cele de acum 10 ani. În ziua de azi exista radio și tv, dar exista și mult online, exista youtube, exista platforme de muzica, aplicații, streaming-uri, tot felul de cai prin care muzica ajunge la oameni. Cred că trebuie să ne bucuram de aceasta diversitate de canale, pentru că la capătul lor sunt tot urechi și suflete care se bucura de muzica.Forța mesajelor nu cred că e data neapărat de felul în care sunt transmise. Mă poate lovi foarte puternic și o privire, și o îmbrățișare, și un zâmbet, dar și o poezie sau un mesaj primit. Muzica rămâne însă pentru mine canalul cel mai puternic de transmis și primit sentimente.Proverbele, jocurile de cuvinte, sunt multe pentru care nu s-au inventat încă emoticoane, gifuri sau mixuri potrivite. Încă☺. Nu cred că e drept să ți se dea un singur canal de transmitere a emoțiilor. E bine să le ai pe toate la îndemăna și să le alegi pe cele mai potrivite pentru ceea ce vrei să transmiți. Cred că sunt momente când emoticoanele transmit ce trebuie, însă cred că sunt multe momente când simți să spui altfel ce simți, poate prin reacții, prin vorbe, prin cuvinte, prin arta, prin povesti.Orice poate fi o sursa de inspirație, viață, oamenii, natura, transformarea noastră, a mediului, o reacție, o privire, o senzație, orice poate fi sursa de inspirație. Eu sunt înnebunit să stau la studio și să compun, este unul dintre momentele mele preferate, simt că acolo mă eliberez, mă exprim, mă vindec. Abia m-am întors din America unde doua luni și jumătate am stat doar în studio cu colegii de aici și de acolo. M-am întors și am ales să stau doua săptămâni acasă, în autoizolare, pentru siguranță mea și a celor din jur, alaturi de Șerban și Lucian cu care am fost acolo în ultima perioada.Am fost foarte liniștiți să facem asta, chiar daca ne era dor de o grămadă de oameni dragi, pentru că aveam cu noi, în casa, toate sculele de făcut muzica și în a doua zi de stat acasă, am fost cu toții foarte fericiți că ne-a ieșit o piesa, ne surprindeam unii pe alții cântând-o și răzând. Ăștia suntem noi, niste copii care și-au găsit jucăriile preferate. Mi se întâmplă după vreun turneu sau după perioade mai încărcate în care mă ocup de artiștii de la HaHaHa Production, să intru în studioul de înregistrări singur sau cu producătorii de acolo și să mă simt acasă, în locul de care îmi era dor făcând ceea ce îmi era dor să fac. Obișnuiesc să spun că pe parcursul unui an, jumătate din timp compun muzica pe care o cant în cealaltă jumătate. Să fim sănătoși și să ne revedem la concerte și evenimente la care să cântam cu dor și bucurie tot ce compunem în perioada aceasta de introspecție generala.Când simt mult și trebuie să găsească modalitatea de a transmite ceea ce simt. Cu acest exercițiu de comunicare, fiecare folosind canalul cel mai potrivit lui, ne apropiem unii de alții, ne regăsim unii în poveștile celorlalți și ne ajutam sufletele și să se exprime, dar și să se aline.