INTERVIU Cum te protejezi de hackeri când lucrezi pe calculator de acasă. Sfaturi de la Liviu Arsene, Bitdefender, în dialog #deladistanță

Internetul e, în aceste zile, lovit din toate părțile. Pe de o parte, stau online mai mulți oameni ca niciodată. Unii o fac în scop profesional, alții ca să uite de izolare. Pe fondul acestei cereri imense a crescut și numărul de pericole. Am vorbit cu un specialist ca să văd ce măsuri de siguranță îți poți lua ca să nu regreți mai târziu.

În ziua în care i-am cerut lui Liviu Arsene, senior cybersecurity analyst la Bitdefender, sfaturi despre cum putem fi mai în siguranță online, mi-am dat seama că și eu mi-am luat o țeapă pe internet. În ciuda lecțiilor pe care le-am tot adunat în ultimii 10 ani, tot m-am primit. E vorba de declarația pe răspundere proprie pe care trebuie s-o avem cu toții la noi când ieșim din casă.

În prima zi de când a fost activă, am descoperit un site care îmi promitea că îmi bag datele online și mi-o dă direct într-un document PDF. Doar că mi-a scăpat din vedere un lucru: site-ul respectiv are intenții bune? Am aflat de la CERT-RO , apoi de la Bitdefender că am fost un naiv care nu s-a gândit la datele lui.