​INTERVIU Ciprian Mirea - Director of Ecosystem și Head of Trade Marketing, - Huawei: Acum suntem la aproximativ 30% cotă de piață, practic 1 din 3 români aleg să cumpere un smartphone HUAWEI

Articol susținut de Huawei





Chiar și în acest context plin de provocări, am reușit să ne menținem calendarul de lansări și să ne adaptăm strategia de business pentru a continua să oferim publicului larg produse noi, de care să se bucure în această perioadă și care să îi ajute să rămână în contact cu cei dragi. Situația deosebită în care ne aflam la momentul lansării, dar care continuă și în prezent, a pus și pune o presiune mai mare pe tot ceea ce planificăm și vrem să punem în aplicare. Cu toate acestea, deținem know-how-ul necesar pentru a ne adapta situației, lucru care se vede și în parcursul nostru din acest an.

Seria Huawei P40 lansată recent în România a fost primită cu căldură de către utilizatori, chiar și în acest context complicat al pieței, de unde înțelegem că apetitul consumatorilor pentru tehnologiile de ultimă oră s-a menținut sau poate chiar s-a intensificat în această perioadă. Ne bucură să vedem acest interes crescut pentru segmentul premium, dar și pentru categoria mid-range, Huawei P40 lite fiind și el foarte bine primit pe piața locală, înregistrând vânzări foarte bune în perioada de precomandă și, chiar și după încheierea acesteia. Spre exemplu, Huawei P40 lite a performat cu aproape 60% mai bine după lansare în comparație cu Huawei P30 lite, modelul lansat anul trecut.

În ceea ce privește dezvoltarea ecosistemului HUAWEI, am depus eforturi pentru a ne adapta rapid situației și astfel am reușit să lucrăm în continuare eficient și să nu fim afectați de noile provocări impuse. Desigur, am fost nevoiți să găsim noi soluții pentru a avansa cu proiectele pe care le avem în plan și pentru a eficientiza munca de la distanță, iar efortul depus se vede în evoluția Huawei AppGallery, care este una extraordinară. Numărul aplicațiilor locale au ajuns deja la un număr de peste 600, în condițiile în care, acum aproximativ 6 luni, numărul total de aplicații românești era egal cu 0. Avem aplicații importante și utile din toate categoriile, atât pe plan local, cât și internațional. În plus, organizăm permanent concursuri și lansăm oferte speciale, prin care utilizatorii pot obține extra beneficii în magazinul Huawei AppGallery, iar acest lucru se vede direct în creșterea utilizatorilor și în faptul că aceștia rămân fideli platformei.





