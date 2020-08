Vergil Chițac, candidat PNL la Primăria Constanța: Vom face un ghișeu unic de autorizări pentru investitorii privați, unde oamenii să vină într-un singur loc, să depună documentația și primăria să alerge la instituțiile statului pentru toate avizele necesare

Articol promovat de Smile Media

Un primar trebuie să aibă ca primă prioritate economia, respectiv un sector economic privat, dinamic. Fără un sector economic privat, dinamic, oricâte tone de bitum am turna pe străzi, orașul nu se va dezvolta.

În ciuda acestei infrastructuri de transport, Constanța nu s-a putut dezvolta din punct de vedere economic.

Dacă privim structura economică a Constanței, o să vedem că ea produce bunuri și servicii cu valoare adăugată mică. Asta este problema Constanței și de aceea salariul mediu în oraș este atât de scăzut. Suntem pe locul 19 în țară, după ce în 2016 eram pe locul 11.

Vom face un ghișeu unic de autorizări pentru investitorii privați. Adică oamenii să vină într-un singur loc, să depună documentația și primăria să alerge la instituțiile statului pentru toate avizele de care oamenii ăștia au nevoie.

Dacă vom face investiții publice, dacă vom crea mediul de atragere a investițiilor private printr-un parc industrial, printr-un regim de facilități fiscale atractiv și printr-un ghișeu unic în care ei să-și depună actele și să obțină toate avizele necesare, să nu-i mai purtăm de colo-colo, dacă vom avea grijă ca în Constanța siguranța să fie maximă (că uitați-vă, suntem pe locul 2 la infracționalitate după Iași), eu cred că toate astea la un loc vor face ca banii privați să ne caute ei pe noi, adică să vină ei în Constanța.

