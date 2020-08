Vergil Chițac, candidat PNL la Primăria Constanța: Ambiția mea este să facem în fiecare an două hectare de spații verzi și 10 hectare de parcuri

Articol promovat de Smile Media

Trebuie să vedem cum s-a ajuns aici, pentru că noi acum 30 de ani eram un oraș verde, absolut verde.S-a ajuns aici printr-o politică abuzivă de construire pe spațiile verzi a unor proiecte imobiliare. Constanța ultimilor 20 de ani a abundat în distrugerea de spații verzi. În defavoarea spațiilor verzi s-a lucrat cu proiecte imobiliare. Așa am ajuns, însă ce facem de acum încolo?construcțiile pe spații verzi. Acesta este primul lucru care ar trebui făcut. Registrul Spațiilor Verzi trebuie terminat de urgență, el trebuie introdus în Planul Urbanistic General și atunci, conform legii, nu se vor mai putea da autorizații de construire pe spații verzi., noi avem unde 13mp de spațiu verde pe cap de locuitor. Asta înseamnă cam 400 de hectare. Ca să ajungem la normativul european, ar trebui să avem însumate, în plus față de nivelul actual, 400 de hectare de spații verzi, incluzând aici și parcuri.Și atunci acționăm pe două direcții. Prima direcție este ca acolo unde găsim un petec de pământ de câteva sute de metri pătrați să-l introducem într-un proces de regenerare urbană, după modelul "gherila verde", adică construim acolo niște băncuțe, punem pomi, arbuști, facem spațiu verde și, dacă se poate, și un loc de joacă pentru copii.Principiul de la care plecăm este următorul: oriunde locuiești în Constanța, să poți ajunge la o zonă cu spațiu verde în maximum 10 minute.De asemenea, spațiile verzi din cartierele din jurul blocurilor le vom da în administrarea asociațiilor de proprietari, printr-un regulament în care să fie prevăzut, evident, și modul în care vom finanța lucrul acesta, pentru că nu-i vom pune pe oameni să scoată bani din buzunar ca să întrețină spațiile verzi.Însă, va trebui ca asociațiile de proprietari să se implice activ, rămânând ca proiectele mari - mă refer aici la parcuri, la pompe, aliniamente stradale - să fie proiectele de care să se ocupe primăria.Și, trebuie săzona de parcuri a Constanței.Ambiția mea este să facem în fiecare an două hectare de spații verzi și 10 hectare de parcuri. Conex, va trebui să aducem parcurile actuale într-o stare normală, pentru că ele numai parcuri nu sunt. Va trebui să creștem densitatea vegetației în aceste parcuri, va trebui să plantăm arbori de talie mare pe aliniamentele stradale și, de ce nu, să ne ocupăm sau să începem să realizăm centura verde a orașului, care era prevăzută în vechiul Plan Urbanistic General, care datează din 1999. Sunt un amar de ani, 21 de ani.Aceasta este viziunea mea legată de tot ceea ce înseamnă verde. Vrem să înverzim Constanța, așa se numește și proiectul - "Stop construcțiilor pe spațiile verzi".Noi trebuie să asistăm la o construcție a Planului Urbanistic General. Trebuie să vă spun că cel actual datează din 1999. El avea un termen de valabilitate de 10 ani, până în 2009. Iată că suntem în anul 2020 și nu s-a realizat un nou Plan Urbanistic General.Noi trebuie să facem un Plan Urbanistic General, dar în mod normal acesta trebuie să urmeze unei strategii de dezvoltare a Constanței, pe care o vizez și care să cuprindă cel puțin 10 ani din 2020 (adică 2021-2030). Evident, incluzând și exercițiul financiar 2021-2027 al Uniunii Europene.