Vergil Chițac, candidat PNL la Primăria Constanța, despre sistemul sanitar din oraș: "Toate statisticile arată că suntem pe un loc codaș"

Sistemul sanitar din Constanța este subdimensionat. Infrastructura medicală este rămasă în urmă și insuficientă, iar acest lucru se întâmplă nu de azi, de ieri, ci de mult timp.În candidatura din 2016 am vorbit despre lucrul acesta și am și introdus o butadă, amară din punctul meu de vedere, dar foarte adevărată. Spuneam atunci că cel mai bun doctor din Constanța este trenul spre București.Lucrurile, din păcate, nu s-au schimbat în sensul bun al cuvântului. Toate statisticile, nu numai cele pe care le-ați menționat, dar și cele legate de numărul de spitale, de numărul de paturi raportat la populație arată că suntem pe un loc codaș.Dacă ne comparăm cu municipii reședință de județ precum Iași sau Timișoara, vom vedea că noi avem cinci spitale în Constanța, iar ei au 12, respectiv 14 spitale.Lucrurile nu mai pot continua așa.Specialiștii pe care i-am consultat mi-au spus că avem nevoie urgentă de cel puțin patru spitale noi în Constanța:Aceasta ar fi o primă măsură.Pe de altă parte, ca să degrevăm urgența de la Spitalul Județean, cred că este nevoie să instituim un centru de cabinete, o asociație de medici de familie unde să asigurăm 24h din 24h urgențele medicale.Nu în ultimul rând, mă gândesc că prevenția prin educație sanitară în școli este foarte importantă. Trebuie să predăm copiilor cursuri de prim-ajutor, să continuăm dotarea cabinetelor medicale din școli cu echipamente medicale. Cumva, în zona aceasta a școlilor, trebuie să dezvoltăm atât educația medicală, cât și infrastructura medicală, în contextul în care suntem în apropierea deschiderii anului școlar și uitați-vă câte probleme se pun pentru că în prezența acestui virus care nu ne dă pace, lucrurile sunt complicate.Aici sunt trei tipuri de surse din care pot fi accesați. Vorbim de surse guvernamentale (adică bani de la bugetul de stat), vorbim de surse locale (adică bani de la bugetul local, de la bugetul Primăriei Constanța) și, de asemenea, vorbim de fonduri europene nerambursabile.Cred că două din aceste patru spitale despre care am vorbit se pot realiza. Cu siguranță vor începe construcțiile și cred că două se pot finaliza.Nu este greu, noi avem o Facultate de Medicină în Constanța. Evident că lucrurile acestea se vor face în colaborare cu Universitatea, cu Facultatea de Medicină, care este destul de renumită și care a produs profesioniști buni de-a lungul timpului. După cum știți, salariile sunt motivante. Eu cred că forța de muncă nu va fi o problemă.Problema esențială este să scriem proiecte, să găsim surse de finanțare și să derulăm toate procedurile specifice și să construim aceste spitale.