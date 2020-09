[P] AIK Energy a devenit în doar doi ani unul dintre cei mai importanți actori ai pieței de energie românești

Dacă analizăm piața de furnizare gaze naturale din ultimul an, nu este deloc greu să constatăm că jucătorul cel mai activ, care a surprins prin oferta sa transparentă și eficientă, apropiindu-se de cerințele consumatorilor, este AIK Energy. În această perioadă provocatoare pentru noi toți, propunerea unui parteneriat corect pentru livrarea de gaze către utilizatorul final, ce aduce eficiență în bugetele consumatorului final a reprezentat o acțiune bine primită de piață, consumatorul resimțind de multă vreme nevoia unei comunicări directe și cât mai transparente cu furnizorul său de gaze și energie.Dincolo de aspectele tehnice, Grupul AIK Energy propune o strategie bazată pe dezvoltare și investiții directe, ceea ce plasează compania în poziția unui jucător strategic al sectorului energetic și per ansamblu, un sustinator activ al economiei românești. Într-un context economic deloc favorabil, Grupul AIK este totodată un furnizor important de locuri de muncă, asigurând în prezent peste 100 de locuri de muncă pentru specialiștii din industrie. Mai mult, până la sfârșitul anului, managementul companiei estimează o dublare a acestora.AIK Energy a făcut in Romania primele tranzacții cu gaze la finele lui 2018, iar în 2019 a intrat și pe piața de furnizare de energie electrică. Începând cu anul trecut, AIK Energy a devenit unul dintre cei mai activi importatori de gaze, câștigând o cotă de piață de 35%, iar în acest an atingând 50%, conform ultimului raport din luna mai al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei. Pe locurile ulterioare, după Grupul AIK Energy, se situează Engie, cu 19,6% din piață, OMV Petrom, cu 7,76%, Chemgas Holding Corporation, cu 6,19% si Wiee România, cu 5,92%.Până la finalul anului 2019 AIK Energy LTD a reușit, în pofida concurenței jucătorilor tradiționali, să vândă pe piața angro de gaze naturale din România o cantitate de 12,5 milioane MWh. În 2019, cifra de afaceri la nivelul Grupului AIK Energy a fost de peste 550.000.000 euro. Astfel, AIK Energy Group a devenit în aprilie 2020 cel mai mare furnizor angro de gaze din România, având o cotă de piață de 42,27%, adițional poziționării prin rapoartele ANRE drept cel mai mare importator de gaze naturale în România.Deși inițial s-a axat pe activitatea de trading, odată cu consolidarea filialei din Romania, Grupul AIK Energy a pătruns și pe piața de furnizare de gaze naturale și energie electrică către consumatorii finali începând din luna iulie 2020. AIK Energy are ca principală prioritate acoperirea nevoilor consumatorilor finali, așa că, în luna martie a inceput o campanie de conștientizare cu privire la liberalizarea pieței de gaze naturale, astfel încât toți clienții să aibă acces la toate informațiile relevante care i-ar putea determina să facă alegerea corectă, aducand in atenția tuturor consumatorilor posibilitatea de a alege cel mai bun preț. Prețurile gazelor naturale și ale energiei electrice furnizate de AIK Energy sunt cu aproximativ 17% mai mici față de cele ale furnizorilor consacrați.La nivel european, Grupul AIK Energy estimează în 2020 o cifră de afaceri de peste 1 miliard EURO și un volum al tranzacțiilor de 25 de milioane MWh, cumulat din sectoarele de gaz și electricitate. Pentru anul următor își propune să mențină același ritm de creștere accelerat în baza strategiei de dezvoltare a afacerii la nivel European ce implică deschiderea de subsidiare in alte 10 țări: Germania, Italia, Slovacia, Grecia, Olanda, Franța, Spania, Belgia, Bulgaria și Polonia.Într-un interviu acordat recent, directorul Harald Kraft, a vorbit despre modul cum compania pe care o conduce și a informat clienții, în perioada de dinaintea liberalizării complete a pieței de gaze de la 1 iulie, cu privire la noile tarife și avantajele pe care le oferă AIK Energy. ”Prezența ofertei AIK Energy în comparatorul de oferte al ANRE a adus un beneficiu enorm în prima fază. Faptul că propunerea noastră pentru clienții casnici este printre cele mai atractive din piață, fără costuri ascunse și cu garantarea unui preț fix la gaze și energie pentru 12 luni, a creat un interes foarte mare. Ulterior, prin site-ul companiei, www.aikenergy.ro , și o campanie de marketing foarte bine pusă la punct, am reușit să menținem ritmul de creștere al primelor zile și să deservim din ce în ce mai mult un portofoliu cât mai vast”, a spus Harald Kraft. Conform acestuia, segmentul autohton de furnizare către clienții casnici este unul dominat de doi mari jucători (E.ON și Engie), iar până la liberalizarea pieței consumatorul nu avea o plajă de opțiuni reale în privința furnizorului de gaze naturale. ”Dorim să aducem un suflu nou în piață, să prezentăm o alternativă celor care își doresc o schimbare în acest domeniu. Dorim să oferim un preț corect la utilități clienților noștri, fără condiții ascunse și clauze dubioase”, a mai spus Harald Kraft în interviul acordat.În 2019, companiile din Grupul AIK Energy au vândut sau furnizat aproximativ 12,5 milioane de MWh de gaze naturale, în valoare de 300 milioane de euro și 150.000 MWh de energie electrică, în valoare de 7,6 milioane de euro. În primul semestru din 2020, companiile din Grupul AIK Energy au livrat aproximativ 8,5 milioane MWh de gaze naturale și 240.000 MWh de energie electrică. Conform raportului de monitorizare ANRE din luna aprilie a acestui an, AIK Energy a devenit cel mai mare furnizor angro din Romania.Printre partenerii companiilor din Grupul AIK Energy se evidențiază: ENGIE, OMV, GAZPROM Export, MFGK, NAFTOGAZ, MOL Commodity Trading, Socar, Vitol, Axpo, Ezpada, MVM, HIDROELECTRICA, DTEK etc.Strategia de dezvoltare pe piața românească prevede crearea unor capacități de producere sau transport a energiei electrice. Astfel, AIK Energy urmareste sa dezvolte linia de curent electric care să permită importul de curent electric direct, fără intermediari, din sistemul energetic al Ucrainei în sistemul energetic al României.Totodată, AIK Energy are in vedere construcția unui parc eolian cu facilitate de stocare de 62 MW în zona Dobrogei și o facilitate de cogenerare de înaltă eficiență în ciclu combinat cu posibilitatea de dezvoltare trigenerare de 44-46 MW. AIK Energy vizează și zona de stocare CO2.La nivel de grup, AIK furnizează gaze naturale, energie electrică și produse petroliere, fiind activă în principal în partea de Centru, Sud și Est a Europei – Austria, Slovacia, Ungaria, România, Ucraina, Moldova, Bulgaria și Grecia. Planurile de dezvoltare includ deschiderea a 6 noi piețe europene până la sfârșitul anului 2020 – Germania, Belgia, Olanda, Italia, Cehia și Spania – pe segmentul de gaze naturale.