[P] Huawei P Smart 2021 va fi disponibil la vânzare în România începând cu data de 9 octombrie la un preț special

Huawei lansează un nou telefon pe piața din România, Huawei P Smart 2021, și va fi disponibil la vânzare începând cu data de 9 octombrie. Având un preț recomandat de 1.299 lei, se anunță a fi un best buy. Smartphone-ul este special conceput pentru a răspunde diverselor cerințe ale tinerilor consumatori, fiind un mix reușit între design modern și tehnologii de ultimă oră. Echipat cu un ecran Full HD de 6.67 inci, noul telefon Huawei oferă o experiență de vizionare captivantă, fără margini.





Mică introducere a noului P Smart 2021





HUAWEI P smart 2021 asigură calitatea unui vârf de gamă, garantează o durată de viață excelentă a bateriei, precum și o cameră inteligentă, care le permite utilizatorilor să se bucure de fiecare moment al vieții și să îl surprindă așa cum se cuvine.









Cadou cu ocazia lansării în România





Până pe 8 octombrie, vă puteți înscrie aici , pentru a beneficia de numeroase avantaje disponibile la oferta exclusivă de lansare a smartphone-ului. Astfel, primele 1.000 de persoane înscrise, care își vor achiziționa un HUAWEI P smart 2021, începând cu data de 9 octombrie, vor primi atât o reducere de 200 lei, cât și un HUAWEI WATCH FIT cadou.





Tom Tom GO Navigation și Bolt disponibile în AppGallery





În total, AppGallery conține peste 1.000 de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale. Printre cele mai noi aplicații care s-au alăturat AppGallery se numără platforma Beez, Yoxo by Orange, Underline, Jerry’s Pizza, Food Panda, MyEnel, MyEdenred, Neo BT, EuropaFM, Bolt, Raiffeisen Smart Mobile și George România.





Un concurs și pentru utilizatorii Huawei





Nici cei care au deja dispozitive Huawei nu au fost uitați. Etapa de toamnă a campaniei Festival of Apps are loc în această perioadă și le oferă utilizatorilor premii importante în momentul în care își personalizează dispozitivele cu aplicații din magazinul virtual. Concursul are loc în perioada 25 septembrie - 18 octombrie și se va desfășura în patru etape de concurs.





În prima categorie se înscriu trei dispozitive de top din portofoliul companiei, printre care HUAWEI P40 Pro, HUAWEI FreeBuds 3i și HUAWEI Band 4, iar premiile digitale vor fi oferite de parteneri importanți ai HUAWEI AppGallery: Jerry’s Pizza, Bolt, Tidal și Tinder.





Utilizatorii care nu s-au înscris deja mai au timp să se înscrie. Ultimele două etape de concurs vor avea loc în perioada 08 - 11 octombrie, respectiv 15 - 18 octombrie.





Fanii jocurilor mobile se vor bucura, cu siguranță, de funcțiile noului smartphone HUAWEI și de design-ul elegant. HUAWEI P smart 2021 oferă o experiență de vizionare captivantă, atât în cazul jocurilor, cât și în cazul videoclipurilor, datorită ecranului generos de 6.67 inci Full HD și rezoluției de 2400 x 1080. Ecranul smartphone-ului asigură o filtrare eficientă a luminii albastre cu ajutorul TÜV Rheinland - modul certificat Eye Comfort pentru protejarea vederii.De asemenea, pentru a le permite utilizatorilor să deblocheze telefonul într-un mod mai rapid și mai sigur, butonul de alimentare cu