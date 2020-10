Modernizarea și extinderea rețelei de distribuție și îmbunătățirea experienței de client, priorități pentru Distrigaz Sud Rețele

Articol susținut de Engie

Bugetul de investiții al companiei a fost alocat, prioritar, către două axe:, respectiv înlocuirea conductelor din oțel cu cele din polietilenă, care au parametri tehnici superiori și o durată de viață mai mare, și, prin racordarea de noi clienți din zonele aflate în dezvoltare. Astfel, de la privatizarea companiei până în prezent, au fost înlocuițide conducte și branșamente din oțel și extinsă rețeaua de distribuție cu circa(aproximativ echivalentul distanței aeriene București - New York) atât în zona concesionată, cât și în alte 200 de noi localități.Aceste investiții, realizate în ultimii 15 ani, în valoare de circa, au condus la îmbunătățirea securității în exploatare, la scăderea semnificativă a întreruperilor neplanificate în alimentarea cu gaze naturale și la creșterea calității serviciilor oferite clienților noștri.În plus, numărul de clienți racordați la sistemul de distribuție s-a dublat în cei 15 ani de la privatizare, ajungând astăzi la 1.952.000 de clienți, cu o medie anuală de creștere înregistrată în ultimii ani de aproximativ 65.000 de noi clienți.Compania este preocupată constant de dezvoltarea sistemului său de distribuție atât prin derularea de lucrări de extindere și de racordare a clienților aflați în zona de operare, cât și de extinderea ariei de concesiune prin participarea la licitațiile ce au ca obiect concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale. Astfel, în perioada septembrie 2019 - septembrie 2020, Distrigaz Sud Rețele a derulat un număr de aproximativ 24.000 de lucrări de execuție de branșamente, aflate în stadii diferite de implementare, pentru alimentarea cu gaze naturale a solicitanților din aria de concesiune a Distrigaz Sud Rețele. În paralel, în ultimul an, au fost semnate contracte de concesiune pentru 36 de noi localități, însumând 250 km de rețea. Trendul acestor planuri de investiții este menținut până la finalul acestui an, fiind alocat un buget de 360 milioane lei, din care un procent important este dedicat modernizării a 130 km de rețea de distribuție.O altă axă importantă de dezvoltare o reprezintăAcesta este disponibil la adresa https://racordaresd.distrigazsud-retele.ro/ și permite clienților și mandatarilor acestora gestionarea integrală, online, a procesului de racordare prin realizarea următoarelor operațiuni:- depunerea online a cererilor de racordare pentru realizarea unui branșament, realizarea unui branșament cu extindere de conductă, redimensionarea postului de reglare măsurare sau reamplasarea branșamentului.- anexarea documentelor necesare procesului de racordare la sistemul de distribuție direct în Portal, introducerea de informații legate de datele personale, locul de consum și detaliile tehnice ale receptorilor.- primirea de notificări prin e-mail privind confirmarea înregistrării cererii de racordare depuse, solicitarea de documente suplimentare sau la emiterea documentelor generate aferente cererii de racordare.Preferința pentru acest serviciu digital este evidențiat de numărul de cereri depuse online prin intermediul Portalului în decursul ultimelor luni: 60% dintre cererile de racordare pentru branșamente și extinderi, 85% dintre cererile depuse pentru instalațiile de utilizare și 93% dintre cererile de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare.De asemenea, și operatorii economici autorizați, cu care Distrigaz Sud Rețele colaborează, beneficiază de serviciile online oferite în cadrul Portalului, aceștia putând depune solicitările de Punere în Funcțiune a Instalațiilor de Utilizare a gazelor naturale accesând adresa: https://firmeautorizate.distrigazsud-retele.ro/ Complementar dezvoltării instrumentelor online, compania și-a concentrat atenția și pe îmbunătățirea experienței clienților noștri în cadrul Birourilor Recepție Clienți, prin derularea următoarelor acțiuni:în orașele București, Constanța, Ploiești, Craiova, Brașov, Galați și Pitești cu sopul de a diminua timpul de așteptare și a gestiona eficient solicitările acestora;, datele fiind colectate și monitorizate printr-un soft integrat acestei soluții cu scopul de a îmbunățăți serviciile oferite acestora;pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților noștri care doresc să achite în numerar oricare dintre serviciile oferite de către Distrigaz Sud Rețele, fără a mai fi necesară deplasarea acestora la partenerii bancari;, cu scopul de a fi cât mai aproape de clienții Distrigaz Sud Rețele în acele zone în care nu există Birouri Recepție Clienți și de a le furniza acestora, în cel mai scurt timp posibil, toate informațiile necesare procesului de racordare la sistemul de distribuție.