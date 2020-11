VIDEO INTERVIU Eugen Tomac: Vom condiționa intrarea noastră la guvernare de crearea a 1.000 de creșe/ PMP nu va susține niciun guvern dacă nu va exista consens pentru reducerea numărului de parlamentari la 300

Articol susținut de PMP

La ora actuală, prioritățile Partidului Mișcarea Populară sunt setate pe prioritățile țării. Considerăm că este important ca în această perioadă de criză de sănătate publică, din nefericire suprapusă cu o criză economică fără precedent dar și cu o criză din ce în ce mai evidentă politică, considerăm că este esențial să ne concentrăm atenția pe câteva priorități importante și aici aș vrea să vă spun că, plecând de la criza din sănătate, noi am redepus în Parlament noua lege a sănătății.

Pensiile speciale sunt un furt iar noi considerăm că este o prioritate să eliminăm pensiile speciale în primul rând pentru politicieni.

Din păcate, inegalitățile în ceea ce privește piața forței de muncă cu privire la relația între părinți și copii încă există. Există și în mediul privat, și în sistemul public pentru că, din păcate, în comparație cu alte state din Uniunea Europeană unde politica față de familie este foarte bine gândită în așa fel încât părinții să poată să petreacă cât mai mult timp cu copiii, la noi lucrurile încă sunt doar în faza de recomandări și aici e nevoie de acțiune concretă.

Sunt multe priorități pe care le avem: internet în fiecare școală, gaze - rețeaua de gaze extinsă către cetățeni este un obiectiv pe care PMP l-a impus în discuțiile cu PNL atunci când am dat votul pentru investirea Guvernului Orban.

Indiferent de coaliția din care vom face parte dar fiind partid de dreapta nedorim o guvernare de dreapta, vom condiționa intrarea noastră la guvernare de crearea, cel puțin în primii doi ani de guvernare, a 1.000 de creșe în întreaga țară.

Un guvern din care vom face parte va trebui să țină cont de câteva priorități esențiale pe care le avem: legea sănătății, reducerea numărului de parlamentari la 300 și aici nu este o chestiune de moft politic, ci pur și simplu este o chestiune de loialitate față de democrație.

Considerăm că este absolut necesar să adoptăm o lege a transparenței totale în administrație.

Eu sunt absolut convins că în maximum 10 ani de zile, Republica Moldova va fi parte a Uniunii Europene prin România.

Avem nevoie de gazele din Marea Neagră și am spus la începutul interviului că noi am votat guvernul Orban cu această condiție, să acordăm o prioritate majoră proiectului de extindere a rețelei de gaze către gospodăriile din România.

Consider că, din nefericire, au existat foarte multe dificultăți în ceea ce privește comunicarea legată de deciziile pe care le-a luat statul în perioada pandemiei. Sunt absolut convins că atât corpul tehnic de specialiști, cât și guvernul au fost de bună credință, însă nu este suficient în vreme de criză de sănătate publică să fii de bună credință. Aici aveam nevoie de măsuri extrem de ferme.

ÎI rog pe români să vină la vot chiar dacă le este foarte greu să accepte că în această perioadă extrem de dură să mai poată face ceva. Fără votul dumneavoastră și fară implicarea oamenilor onești vom avea, din păcate, aceiași reprezentare parlamentară.

Sunt șase priorități pe care se axează această lege și pentru noi reprezintă o prioritate. Am redepus-o din nou în Parlament și ne-am dori o dezbatere deschisă pe argumente pentru a putea avea o nouă lege care să-i permită sistemului de sănătate să devină un sistem din ce în ce mai sigur, inclusiv pentru personalul medical.În mod obligatoriu, pentru noi reprezintă o prioritate reducerea numărului de parlamentari la 300. Suntem singurul partid politic care de două ori a depus în Parlament acest proiect de lege. Legea a fost adoptată de Senat. Mai avem nevoie de un vot doar în Camera Deputaților pentru ca în 2024 să avem de ales maxim 300 de parlamentari, nu aproape 500 cât sunt acum. Ei sunt oameni care au avut de suferit din cauza măsurilor pe care statul la un moment dat le-a luat împotriva lor.Sunt multe priorități pe care le avem: internet în fiecare școală, gaze - rețeaua de gaze extinsă către cetățeni este un obiectiv pe care PMP l-a impus în discuțiile cu PNL atunci când am dat votul pentru investirea Guvernului Orban. O prioritate importantă pentru PMP este să mergem în Parlament cu o lege americană. La ora actuală, după zece ani activi de luptă împotriva corupției, statul a abandonat un alt obiectiv important și anume siguranța cetățenilor. Trebuie să combatem traficul de ființe umane, trebuie să combatem cerșetoria organizată, trebuie să combatem criminalitatea organizată, trebuie să combatem traficul de ființe umane, așa cum am mai spus, și alte infracțiuni extrem de grave pentru că oamenii trebuie să se simtă din ce în ce mai mult în siguranță și aici noi venim cu un pachet de legi pe care fostul ministru Cristian Diaconescu, care deschide lista noastră la Senat, l-a elaborat - un pachet de legi foarte complet pe această tema și noi l-am intitulată "Legea anti clan". Cam acestea sunt câteva priorități ale Partidului Mișcarea Populară în această campanie electorală.Cred că în actuala criză, ținând cont de posibilitatea pe care ne-o oferă Uniunea Europeană prin sprijinul fără precedent pe care îl acordă statelor membre, mi-aș axa activitatea pe patru mari priorități. Prima, construcția de autostrăzi. România nu poate să se dezvolte atât timp cât nu avem infrastructura mare bine pusă la punct. Cred că este un obiectiv extrem de important. Al doilea - vedem în aceste zile cât de vulnerabil este sistemul nostru de sănătate și este vital să construim spitale regionale. Voi acorda toată atenția, cu atât mai mult cu cât există resurse de la Uniunea Europeană pentru aceste obiective. În mod clar, trebuie să acordăm o prioritate aparte dezvoltării programului național de irigații pentru că nu avem voie să nu utilizăm la capacitate maximă resursele pe care le avem la ora actuală.Sunt doar trei priorități pe care mi-aș fi concentrat toată atenția pentru că de aici dezvoltăm ramuri conexe extrem de importante din economia națională. Bineînțeles că pentru mine, și o spun în calitate de om care a vizitat peste 200 de școli din mediul rural în activități pe care le-am desfășurat împreună cu Ambasada Statelor Unite, dotarea școlilor românești cu tot ce este necesar pentru a le oferi copiilor șanse reale de dezvoltare cu tehnologii de ultimă generație sunt priorități care obligă orice guvern să nu rămână doar la stadiul de analiză și intenție, ci să acționeze imediat. Sunt doar câteva măsuri pe care le-aș implementa fără niciun fel de reținere și ar transforma din aceste priorități drept obiective strategice imediate care trebuie implementate fără niciun fel de reținere și toate resursele le-aș concentra către aceste proiectÎn primul rând, cred că statul are obligația să ia câteva măsuri fundamentale. La ora actuală, una dintre piedici este birocrația excesivă. Pe lângă această chestiune care ține de birocrație este în mod clar că trebuie să creăm facilități familiilor care își doresc să aibă mai mulți copii. Nimeni n-a crezut că acest referendum va trece, dar odată votul dat, nimeni nu l-a pus sub semnul întrebării și, deși este dureros și pentru Uniunea Europeană și cu costuri uriașe pentru Marea Britanie, rezultatul referendumului a fost respectat și, din păcate, Marea Britanie a plecat din Uniunea Europeană. La noi, toate partidele s-au așezat împotriva voinței exprimate liber și din convingere de către aproape 9 milioane de cetățeni români și nu s-a redus numărul de parlamentari. Din loialitate pentru democrație, am făcut acest demers de două ori în Parlament. Am fost în toate comisiile parlamentare și niciun partid nu a dorit să susțină acest obiectiv. Sunt realități pe care trebuie să le spunem și vom milita pentru acest lucru, nu pentru că nu avem idei, ci pentru că e o chestiune corectă să respectăm decizia cetățenilor, să reducem numărul de parlamentari la 300. Să se facă toate cheltuielile la vedere, absolut toate contractele semnate de entități publice (Guvern, Parlament, Consilii Județene, Casa de Sănătate), toate instituțiile să își desfășoare activitatea la vedere, adică să își publice contractele în ziua în care le semnează și nu doar contractele și actele adiționale. Și nu ne oprim doar la publicarea acestor contracte pe site-ul fiecărei instituții, ci cerem ca și facturile să fie făcute publice. La ora actuală există o neîncredere uriașă în instituții din partea cetățenilor, exact în ceea ce privește cheltuirea resurselor publice. Prin urmare, noi credem că este absolut esențial să adoptăm această lege a transparenței totale în administrație și odată adoptată această lege se va opri risipa banului public. Sunt absolut sigur de această chestiune. Bineînțeles că pentru noi este important să responsabilizăm aleșii locali din administrația publică locală.Avem foarte multe situații în care primari noi aleși, cum este cazul celor care pentru prima dată ajung acum în administrația publică locală, și observăm cum anunță zeci sute de milioane de euro datorii pe care le au administrațiile publice locale și nimeni nu a știut, atunci când și-a asumat acest rol de a deveni edil într-o comunitate, gradul de îndatorare exact pe care îl are o comunitate. Și noi propunem, de exemplu, să creăm, să amendăm Legea Referendumului astfel încât orice împrumut ce depășește 5% din bugetul unei comunități să fie validat de către cetățeni printr-un referendum, un referendum care trebuie făcut online pentru că ne îndreptăm spre epoca digitalizării totale și cred că ăsta este un exercițiu pe care trebuie să îl facem, pentru că el ține foarte mult de voința cetățenilor și de nevoia de a implica și mai mult cetățenii în deciziile pe care le ia o comunitate. Bineînțeles că pentru noi reprezintă o prioritate ca primarii să fie aleși în două tururi. Avem o lege în Parlament, de altfel singura lege adoptată de Senat și care se află la ora actuală pe ordinea de zi a Camerei Deputaților de mai bine de un an de zile și nimeni nu a dorit să facă front comun împreună cu noi pentru a trece această lege. Au existat doar declarații politice, dar angajamente ferme nu am avut pe marginea acestor priorități. Deci sunt câteva elemente, care sunt extrem de importante, ce vizează reforma statului până la urmă și, sigur, nu mai repet ceea ce am spus legat de reducerea numărului de parlamentari la 300 și eliminarea pensiilor speciale, sunt prioritățile pe care le va promova în viitorul Parlament.Da, este un subiect drag mie pentru că sunt unul dintre cei care a insistat ca România să își asume o agendă mult mai îndrăzneață în relația cu Republica Moldova. Plecând de la o realitate pe care o știm cu toții, în Republica Moldova peste 85% din populație vorbește limba română. Identitatea noastră este comună, clădită de-a lungul vremurilor pe baza aceleiași valori comune, precum identitatea de limbă și spiritualitate. Prin urmare, pentru că am fost despărțit de doi tirani Hitler și Stalin, avem obligația să facem tot ce ne stă în putință pentru a corecta această nedreptate creată de un regim criminal stalinist și celălalt nazist și aici nu mai există niciun fel de dubiu. Toate cancelariile occidentale cunosc această realitate, că Republica Moldova este un stat creat artificial care nu are niciun fel de perspectivă pentru că din ziua în care Republica Moldova și-a declarat independența, Federația Rusă a ocupat regiunea transnistreană și de atunci se împlinesc în curând 30 de ani. Nu a mai plecat niciodată prezența militară ilegală a Federației Ruse din Republica Moldova. Prin urmare, ceea ce am putut face noi, ceea ce a putut face statul român a fost să creeze punți prin care să scoată Republica Moldova atât cât se poate de sub influența Moscovei, iar faptul că la ora actuală la est de Prut avem peste un milion de cetățeni români care sunt și cetățeni ai Uniunii Europene, iar acest proces de repunere în drepturi a foștilor cetățeni români, prin acordarea cetățeniei române, este un pas extrem de important, iar eu sunt convins că atunci când vom avea încă 500 de mii de cetățeni români în plus față de ceea ce există acum în Republica Moldova, Uniunea Europeană va fi obligată să constate că la est de Uniunea Europeană există un stat unde majoritatea cetățenilor ei sunt și cetățeni ai Uniunii Europene și va trebui să avem o nouă abordare. Toate aceste lucruri le explic la Bruxelles și astăzi și le spunem că Republica Moldova nu poate rămâne într-o zonă gri atât timp cât România are și capacitatea și voința de a o aduce mult mai aproape și bineînțeles că soluția cea mai sigură este ca Parlamentele celor două state să decidă unirea Republicii Moldova cu România.Vreau să vă spun că în 2018, la inițiativa PMP, Parlamentul României, pe 27 martie atunci când s-au împlinit 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, a adoptat o declarație cu o largă majoritate - doar UDMR s a abținut, dar nici un vot nu a fost împotrivă - prin care statul român și-a asumat că atunci când Republica Moldova va dori să se unească cu România, Statul Român este pregătit de negocieri și deschis pentru a începe acest proces. Deci noi am făcut primul pas. Nu am discutat mult despre acest lucru, dar aceste aspecte sunt cunoscute la Bruxelles. Nu mai ia pe nimeni prin surprindere abordarea noastră, cu atât mai mult cu cât, subliniez încă o dată, un milion din cei 3,5 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova sunt deja cetățeni ai Uniunii Europene. E o chestiune de timp și ceea ce facem este bine, pentru că noi nu bruscăm lucrurile, îi lăsăm pe cetățenii Republicii Moldova să decidă când va veni momentul să accelereze acest proces și sunt absolut sigur că nimeni din Uniunea Europeană nu se va opune, așa cum nu s-a opus nimeni să îi repunem în drepturi pe cei care doresc să redevină cetățeni ai Uniunii Europene. Eu sunt absolut convins că în maximum 10 ani de zile, Republica Moldova va fi parte a Uniunii Europene prin România.Da, este un semnal încurajator. Maia Sandu rămâne de departe liderul politic care poate aduce o nouă perspectivă pentru Republica Moldova. Subliniez aici doar pentru că este un aspect important din punctul meu de vedere. De ce este important ca Maia Sandu să câștige aceste alegeri? Pentru că este un lider politic care l-a înfruntat pe Dodon de fiecare dată și a făcut ceea ce trebuie pentru Republica Moldova și în calitate de prim ministru și, dacă în urmă cu patru ani de zile nu a reușit să-l învingă în turul doi, sunt sigur că așa cum a reușit (și o felicit pentru asta) să mobilizeze marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova să o voteze într-un număr spectaculos de mare (pentru că ea a fost prima clasată în primul tur al alegerilor prezidențiale), sunt convins că, chiar dacă va fi o bătălie foarte strânsă, are energie și resurse pentru a mobiliza partea sănătoasă a Republicii Moldova, cetățenilor Republicii Moldova să o aducă în fruntea acestui stat fragil, plin de corupție, instabil și cu o populație extrem de derutată.Împreună cu Guvernul de la București, cu un suport fără precedent din partea Comisiei Europene, Republica Moldova poate ieși din zona gri în care se află astăzi, într-o zonă plină de incertitudini exact așa cum o lasă în urmă Dodon după patru ani în care a încercat doar să demonstreze că este o slugă fără nici un fel de idei în fața Kremlinului, un lider impus de Federația Rusă în fruntea Republicii Moldova. Și aici vom avea parte, ne place sau nu, de un vot geopolitic. Republica Moldova se bate între est și vest exact așa cum s-a bătut de fiecare dată atunci când au existat alegeri cu mize atât de mari.În primul rând, este necesar să ne gândim la următorul aspect: munca nu trebuie privită că o chestiune în care unii profită de alții. Există foarte multă inegalitate pe piața forței de muncă din România. Există, în continuare, abuzuri. Avem, în continuare, foarte multă muncă nedeclarată. Pentru a avea un stat așezat, în care oamenii să aibă din ce în ce mai multă încredere, trebuie să luăm câteva măsuri ferme pe această direcție. Doi, avem nevoie de așezarea sistemelor de învățământ pe nevoile pieței, pentru că inteligența artificială, tot ceea ce se întâmplă la ora actuală pe plan global, digitalizarea administrațiilor obligă statul să se gândească pentru a pregăti meseriile de viitor. Tocmai de aceea, cred cu tărie că despre muncă, despre valoarea muncii și despre nevoia de a transforma întreg sistemul pieței forței de muncă din România trebuie să luăm măsuri radicale, începând de la chestiuni ce țin de taxare. Pentru că este de neînțeles de ce anumite activități sau activități similare realizate de un cetățean în nume propriu, pe o persoană fizică autorizată, costă un anumit preț, iar în numele unei entități prețul aceluiași serviciu crește de foarte multe ori. Sunt foarte multe inegalități în sistemul pieței forței de muncă din România și tocmai de aceea noi vom lupta pe acest segment pentru că vrem ca munca și cultura muncii să prindă un nou contur în România, oamenii să înțeleagă că doar prin muncă putem reuși.Din nefericire, clasa politică de 30 de ani încoace, în cea mai mare parte a ei, n-a dorit să discute acest subiect în termenii cei mai onești. Am încurajat nemunca în medii vulnerabile din întreaga țară și este foarte greu să-i convingi la ora actuală pe oamenii care 15-20 de ani au așteptat doar acel suport, sprijin din partea statului și n-au încercat să găsească soluții pentru a se încadra pe piața forței de muncă, fie în instituțiile publice, acolo unde este nevoie sau în piața privată. Pur și simplu au așteptat continuu acel sprijin pe care comunitățile locale l-au oferit celor aflați în dificultate sau încurajați să nu intre pe piața forței de muncă. Avem, în continuare, foarte mult de lucru pe această dimensiune, cu atât mai mult cu cât, pe lângă generațiile tinere care se încadrează foarte greu pe piața forței de muncă, mai avem peste 4 milioane de cetățeni români în diferite state la UE. Or, criza această sanitară ne arată foarte clar că va fi urmată de o criză economică fără precedent. Mulți dintre români se vor întoarce acasă și tocmai de aceea întregul sistem public trebuie gândit în ceea ce privește încadrarea pe piața forței de muncă și noi vom încerca să venim cu măsuri prin care să regândim întregul sistem, pentru că e nevoie de mai multă deschidere și de măsuri extrem de ferme prin care să nu mai existe atât de multe inegalități.E neschimbată. Avem nevoie de gazele din Marea Neagră și am spus la începutul interviului că noi am votat guvernul Orban cu această condiție, să acordăm o prioritate majoră proiectului de extindere a rețelei de gaze către gospodăriile din România. Noi avem capacitatea aceasta de a asigura întreaga populație a României cu gaze, cu resurse de gaze românești. Totul este să avem și voință, și capacitatea de a implementa inclusiv oportunitatea pe care ne-o oferă gazele din Marea Neagră. Vă aduc aminte că PMP a fost primul partid care a cerut instituirea stării de urgență pentru a combate virusul. Noi am cerut implicarea armatei pentru a putea implementa menținerea ordinii în perioada stării de urgență, însă relaxările au fost nejustificat de rapid luate sub presiune politică. Vă amintesc că PSD și partidul lui Ponta au insistat în Parlament în cursul verii trecute ca legislația în ceea ce privește combaterea pandemiei să fie puternic schimbată, astfel încât statul să nu aibă pârghii suficiente pentru a combate pandemia.Mai mult decât atât, consider că este absolut vital atunci când se iau decizii și măsuri prin care obligăm populația să respecte toate regulile impuse legate de combaterea pandemiei trebuiesc prezentate cu analize solide și cu studii bine fundamentate. Pentru că a fost greu să înțelegem de ce în anumite state din Uniunea Europeană, deși afectate puternic de coronavirus, elevii au mers la școală, la noi elevii nu merg la școală. La fel de complicat este să le explicam cetățenilor de ce trebuie să închidem piețele atunci când sunt deschise marile magazine. Sunt multe decizii care au fost extrem de puțin explicate. Bine că piețele nu mai sunt închise pentru că 50% din populația României locuiește în mediul rural și din acest punct de vedere este evident că acest lucru a afectat puternic o categorie sensibilă din societatea românească. Din punctul meu de vedere, puteau fi luate decizii mult mai bune. Mai ales că noi am avut o oportunitate extraordinară, având în vedere că toate regulile europene în ceea ce privește finanțele publice au fost suspendate pe întregul parcurs al acestui an. Puteam atrage mult mai mulți bani, atrage mult mai multe investiții în domenii cheie tocmai pentru a compensa șocul economic prin care trecem și care va avea efecte mult mai dure începând de anul viitor. Din acest punct de vedere, mi-aș fi dorit să existe o comunicare mult mai fermă și decizii mult mai clare în ceea ce privește combaterea pandemiei. Ori, sub presiunea politicului, având în vedere că am avut alegeri locale și acum, peste câteva săptămâni, urmează alegeri parlamentare, unele masuri care trebuiau luate statul nu le-a luat din rațiuni politice.ÎI rog pe români să vină la vot chiar dacă le este foarte greu să accepte că în această perioadă extrem de dură să mai poată face ceva. Fără votul dumneavoastră și fară implicarea oamenilor onești vom avea, din păcate, aceiași reprezentare parlamentară. Ați putut observa, în plină criză, care le sunt limitele politicienilor. Dacă vreți să reducem numărul de parlamentari la 300 veniți și susțineți PMP. Dacă doriți un nou sistem de sănătate mult mai bun, avem o lege a sănătății, vă invitam să o consultați și veniți și votați PMP. 