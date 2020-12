[P] INTERVIU "Cel mai de preț produs Carrefour este SIGURANȚA", Cătălin Samara, Director Operațional Carrefour România

Se vorbește mult în discursul public despre cum pandemia a schimbat felul în care românii își fac cumpărăturile. Ce ați observat din experiența ultimului an?

Consumatorul tinde să aleagă într-un mod firesc dintr-o varietate de opțiuni, fie că vorbim despre cumpărăturile online, din magazinele fizice sau prin aplicații, pentru a găsi soluțiile cele mai convenabile și practice pentru el, confortabile, dar și diferite, în funcție de preferințe. La Carrefour, ascultăm atent vocea clientului, astfel că am luat nevoile sale și le-am transformat în oportunități pentru el. Prin serviciile pe care le oferim, aducem consumatorului o experiență completă de cumpărături, interconectată prin serviciile offline și online, totul în deplină siguranță.

Drept dovadă, compania a primit Certificarea internațională de Conformitate - SAFE Asset Group care atestă rigurozitatea și corectitudinea măsurilor anti Coronavirus implementate și le recunoaște ca fiind în conformitate cu recomandările actuale comunicate de Organizația Mondială a Sănătății, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și cu bunele practici internaționale din retail. SAFE Asset Group recunoaște Carrefour România ca fiind o companie "COVID-19 Compliant", în același timp confirmă certificarea "COVID-19 Compliant" pentru toată rețeaua de hipermarketuri Carrefour din România și pentru sediul central al companiei.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul consumatorilor, acolo unde programul magazinelor a fost modificat în baza regulilor impuse de autorități, cumpărăturile prin BRINGO vor putea fi comandate și livrate în intervalul 07:00 - 23:00, pe întreaga durată a stării de alertă.





La ce se referă demersul de tranziție spre o alimentație sănătoasă pe care îl susțineți?

Pentru noi, tranziția alimentară înseamnă calitate accesibilă la preț rezonabil. Consolidarea gamei de produse proaspete, aprovizionarea locală, dezvoltarea produselor bio, controlul calității prin intermediul produselor proprii Carrefour din rețetele cărora au fost eliminați peste 100 de aditivi controversați, formarea treptată a angajaților în aceste aspecte, păstrarea biodiversității prin încurajarea practicilor responsabile. Reprezintă crearea și susținerea de proiecte și programe strategice în agricultură care să genereze schimbare în micro ecosistemele locale și în economie.





Acestea sunt angajamentele noastre ferme și ele întăresc Siguranța pentru consumator, pentru că acționează pentru un mâine mai sănătos și mai curat pentru noi toți.





Cine joacă un rol în susținerea acestei tranziții și cât de importante sunt programele originale Carrefour în acest demers?





Toți participanții sunt egal implicați. Producătorii, furnizorii, angajații, liderii din organizație, asociațiile, ONG-urile, autoritățile și consumatorii, cu toții participăm la tranziția alimentară. Toți, împreună, putem oferi consumatorilor produse de foarte bună calitate obținute local și putem contribui la tranziția către o alimentație sigură.





Consolidarea unui lanț de aprovizionare puternic, preponderent local, accesibil și de calitate este esențială pentru a ne putea adapta la momente dificile, pentru a evita potențialele crize alimentare, pentru a crea valoare în economie, pentru a proteja mediul și pentru a ne îndeplini promisiunea: alimente de calitate produse local, la prețuri accesibile, cu impact limitat asupra naturii.

