VIDEO INTERVIU Horia Gustă (AAF): 70% din studenții care încep să muncească nu aleg un administrator pentru Pilonul II, iar asta înseamnă că școala nu și-a atins rolul/ Daniel Apostol (ASF): 70% este gradul de analfabetism economic și financiar

Gradul de educație financiară este precar în România, iar asta se vede inclusiv prin faptul că multe persoane care intră în câmpul muncii nu optează către ce administrator de pensii Pilon II să se îndrepte, conform declarațiilor lui Horia Gustă, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF) și ale lui Daniel Apostol, director al Departamentului Comunicare și Relații Interinstituționale al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). "Școala, din păcate, azi nu te ajută aproape deloc. Atunci ne trezim în situația în care pe lângă faptul că avem un număr de analfabeți funcționali spre 40%, conform unor studii publicate anul acesta, constatăm că educația financiară este și mai precară", a spus Horia Gustă. La rândul său, Daniel Apostol spune că spre 70% este gradul de analfabetism economic și financiar.





Cum se vede educația financiară la români, în opinia dvs?





Horia Gustă: Fără educație financiară nu o să putem face nimic. Școala, din păcate, azi nu te ajută aproape deloc. Atunci ne trezim în situația pe lângă faptul că avem un număr de analfabeți funcționali spre 40%, conform unor studii publicate anul acesta, constatăm că educația financiară este și mai precară. Atunci nouă ne revine acest deziderat al educării populației, educație care trebuie să atingă nevoia și responsabilitatea financiară a fiecărui individ.





În martie 2020, odată cu pandemia, lucrurile au arătat pentru unele familii în modul următor. Dintr-o dată economiliile în care lucrau s-au închis complet. Acel șomaj tehnic, care era limitat la anumite sume, putea să te destabilizeze ca familie destul de rău. Puteai să te trezești, dintr-o dată, că veniturile pe care le ai sunt mai mici și cu jumătate decât câștigai înainte. Singura modalitate de a trece peste era să ai economii puse deoparte.





Momentul septembrie 2008 a fost iarăși unul complicat în măsura în care aveai rate la bănci și leasing și nu aveai bani puși deoparte. 2009 a însemnat un an complicat dar pentru cei care aveau leasing și rate pentru că au fost domenii întregi care s-au diminuat ca volume, a fost o creștere a șomajului destul de însemnată, iar cine avea bani puși deoparte avea oportunități extrem de interesante putându-și achiziționa diverse lucruri la valori cu discount poate și de 50%.





Condiția era să ai bani puși deoparte, să ai bani economisiți. Iată de ce noi, Asociația Administratorilor de Fonduri, venim să explicăm de ce-i importantă educația, economisirea, pentru că aceste lebede negre pot apărea. Trebuie să te gândești serios la bugetul familiei și la ceea ce faci mai departe.





Responsabilitatea pensiei este iarăși un aspect important pe care trebuie să-l luăm în calcul. Se tot vorbește că decrețeii vor avea o problemă reală când vom ajunge la vârsta de pensionare, că Pilonul II n-ar fi nici el suficient. Pilonul III vine și el ca o completare a nivelului de pensie, fiind benevol, nu are încă o adâncime foarte mare în rândul oamenilor.





Noi am venit să explicăm în detaliu ce face un fond de investiții, cu funcționează, ce randamente poate să aibă, la ce să se uite oamenii când aleg această modalitate de economisire inteligentă.





Daniel Apostol: Educația financiară este una dintre direcțiile fundamentale de acțiune ale Autorității de Supraveghere Financiară. Această educație invită la responsabilizare socială și la o acțiune individuală în cunoaștere amănunțită a contextului economic și financiar în materie de asumare a riscurilor, de țintire a unor beneficii. Vorbea Horia Gustă de statisticile care ne plasează la nivel european. 40% grad de analfabetism funcțional. Încă și mai mare, spre 70% este gradul de analfabetism economic și financiar.





Ne propunem ca prin educația financiară să reușim să asigurăm o corectă înțelegere a modului în care funcționează în general piețele: piețele financiare, instrumentele și serviciile pe care le utilizăm noi toți, în calitate de consumatori, astfel încât să reducem cât e mult posibil impactul unor evenimente, riscurile la care suntem expuși în calitate de actori în aceste piețe financiare.





Doar crescând gradul de alfabetizare financiară putem să asigurăm o incluziune financiară la nivel individual, să-i facem pe fiecare individ luat în parte să devină parte a lumii economice și a lumii financiare. Pe de altă parte să contribuim și la o dezvoltare în privința piețelor financiare. Oamenii mari, educați, înseamnă oameni mai protejați financiar, mai dispuși la a utiliza instrumente financiare din piețe, oameni care să contribuie la un effort investițional, oameni care până la urmă contribuie la dezvoltarea societății în care tot ei se vor regăsi ca beneficieri ai unor societăți mai dezvoltate.









Și ASF și AAF au lansat programe de educație financiară. Acest obiectiv comun are și un public comun?





Horia Gustă: Nu cred că e o diferență. Noi nu cred că am țintit să ne ducem către o anumită categorie de oameni și nu cred că a făcut asta Autoritatea de Supraveghere Financiară. Scopul nostru a fost să ne ducem către marea masă de oameni și să explicăm foarte în detaliu, să dărâmăm niște mituri dar să explicăm și ce face un fond de investiții.





Miturile pe care am încercat să le desființăm au fost acelea legate de faptul că mulți gândesc că poți să faci investiții doar cu sume mari. Eu și mai mulți colegi din asociație am arătat că se pot face economii și cu sume mici. Mulți dintre colegii mei au arătat ce înseamnă economisirea recurentă timp de 10-20 sau 40 de ani.





Nu ne-am țintit decât să dărâmăm acest mit al faptului că fondurile nu sunt doar pentru oameni bogați, ci și pentru cei care își permit sume mici să economisească. Să nu uităm că multe statistici ne spun că peste 50% din populație nu poate să economisească și atunci noi în cadrul industriei ne-am orientat către comparații cu sume de 100-200 lei care pot fi la îndemână pentru investitori în sensul economisirii.





Am încercat să explicăm că se pot face economii pe termen lung cu sume reduse de bani, că dacă au o recurență vor aduce cu siguranță beneficii după o perioadă îndelungată. Ne-am dori ca la final oamenii să înțeleagă cum funcționează un fond de investiții, ce reguli are. Poate una dintre cele mai importante caracteristici ale unui fond este cea a diversificării pe care el o are în politica de investiții.





Daniel Apostol: În decursul ultimilor ani, ASF a îmbunătățit nivelul de programe de educație financiară la nivel național ca prioritate a autorității. Avem foarte multe programe pe care le dezvoltăm în colaborare cu cu licee, universități din toată țara. Am dezvoltat programe de pregătire pentru peste 2.000 de profesori și lectori voluntari pentru școli și licee. Au beneficiat în învățământul preuniversitar peste 150.000 de elevi de programele dezvoltate de ASF împreună cu Institutul de Studii Financiare. Peste 12.000 de studenți din centrele universitare din toată țara au asistat la diverse forme de livrare de educație financiară: conferințe, seminarii sau lecții deschise gândite special pentru ei.





Ne gândim că educația economico-financiară trebuie să fie un subiect de maximă importanță la nivel național care să țintească un public din fragedă pruncie, de la grădiniță sau de la ciclul primar prin jocuri facile, prietenoase și care să crească până la un public de vârsta a treia.





Avem la îndemână cu toții Pilonul II sau Pilonul III. Din nefericire datele arată că avem un grad mare de repartizare spre spre fondurile de pensii mai curând întâmplătoare decât în deplină cunoaștere și alegere voluntară.





Printr-o corectă informare și printr-un program de educare financiară la nivel național, am putea să-i facem pe concetățenii noștri să aleagă contribuția spre un anume fond de pensii în deplină cunoaștere a riscurilor, benficiilor, a fondului care urmeză să administreze această economisire personală pe termen lung.





Horia Gustă: La momentul la care studenții intră în câmpul muncii s-a constatat că acea pensie Pilon II este stabilită aleatoriu de Casa Națională de Asigurare pentru 70% din populație. Acea populație nu face acea opțiune clasică către ce administrator de Pilon II să se îndrepte pensia lui obligatorie. Dacă la momentul în care termini școala nu ai această opțiune, înseamnă că școala nu și-a atins rolul și probabil că singura soluție certă pe care eu o văd este aceea ca educația financiară să existe ca materie obligatorie în liceu și facultate.





În Japonia, la admiterea la facultate îi obligă pe mulți să aibă un cont deschis la bursa de valori. Poate că asta ar putea să fie o soluție suplimentară pe lângă cea de a avea o materie de educație financiară.





Domnule Apostol, ați avut anul acesta Proiectul Wellness financiar la ASF, mai continuă?





Este în curs de desfășurare și va avea continuitate. Wellness financiar sau despre bani pe termen lung este un program de educație financiară lansat în septembrie. Este dedicat angajatorilor, managerilor sau reprezentanților angajatorilor. Se adresează atât angajaților din companii, cât și persoanelor care realizează venituri asimilate salariilor.





Programul este gratuit. Sunt 18 teme prezentate în cadrul unui catalog. Din acest pachet, fiecare anajator poate alege în funcție de nevoile de dezvoltare. Sunt în curs de adăugare în acest catalog încă două teme.





În septembrie am avut 615 participanți, în octombrie 586, în noiembrie 988.





Seminariile sunt online.





Domnule Horia Gustă, care sunt principiile unui plan pentru bunăstare financiară?





Noi recomandăm să înceapă cu sume mici. În momentul în care sumele disponibile pentru economisire devin mai mari poate interveni diversificarea mai mare. Există mai multe tipuri de fonduri, cu venit fix, cu expunere pe acțiuni. Sunt peste 100 de fonduri de investiții pe care Asociația Administratorilor de Fonduri le are.





Dacă vrei să prinzi doar acțiunea care mâine îți dă randament 100% sau să iei nu știu ce altă monedă virtuală care să facă același lucru, s-ar putea să nu se întâmple așa. Ori, economisirea prin produse autorizate și reglementate de un cadru legal românesc și internațional foarte bine definit, cred că este o soluție la îndemână, facilă și care aduce randamente bune pe termen lung.





Prima condiție este să economisim. Aceasta se poate face prin bani puși deoparte fiind la îndemână pentru nevoi curente dar și prin economisirea inteligentă, prin fonduri de investiții pe termen lung sau foarte lung. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, putem avea momente de oprire a economisirii. Soluția este economisirea recurentă.Ce fac aceste fonduri? Diversifică investițiile. Acesta este un alt principiu important: diversificarea.