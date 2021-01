CUMPĂRĂ FABRICAT ÎN ROMÂNIA.

Să lucrăm împreună.2021 va fi un an foarte greu, o știm cu toții.Pandemia a făcut ravagii în sistemul sanitar și în economie, și va trece mai mult decât un an ca să ne revenim, și nici nu se pune problema revenirii la normalitatea pe care o știam.Încă stau închise multe magazine, hoteluri, restaurante, transporturi.Multe fabrici sunt și vor rămâne închise, poate se vor închide și altele.Sunt oameni care vor rămâne pe drumuri.Sunt oameni care se vor întoarce din străinătate pentru că nu mai au unde lucra, și vor fi la rândul lor pe drumuri.Vor fi mai puțini bani pentru școli, spitale sau străzi.Dar lucrurile nu trebuie să se întâmple așa. Stă în puterea ta să schimbi acest scenariu. Stă în puterea noastră să lucrăm împreună ca să întoarcem din drum pierderile de locuri de muncă, să deschidem fabricile, magazinele, hotelurile, restaurantele, transporturile.Fă-ți un obicei. Cumpără Fabricat în România, în fiecare zi, oricât de mărunt ar fi acel lucru. Un kilogram de mere. O conservă de murături. O masă pentru casa ta, o cutie de vopsea pentru casa ta. Măștile și produsele dezinfectante de care ai nevoie. O cămașă, o pereche de pantofi. O carte. Orice.Asta este solidaritatea de care noi, românii, vom da dovadă dacă lucrăm împreună. Cu banii noștri susținem producția în România și locurile de muncă din România. Cu banii noștri susținem viitorul nostru și mai ales, cel al copiilor noștri.Uită-te pe etichetă și asigură-te că este Fabricat în România. Chiar și dacă este mai scump, Cumpără Fabricat în România. Nu contează că este fabricat de o firmă din România sau de una din Europa, care a investit la noi in țară - important este sa fie fabricat de mâini românești. Fii sigur că se declanșează o reacție în lanț la capătul căreia unul sau mai multe locuri de muncă sunt salvate. Mai mult, cu fiecare lucru cumpărat din nou și din nou, se vor crea locuri de muncă. Poate chiar pentru un membru din familia ta, pentru un prieten, pentru o cunoștință. Și banii care circulă vor rămâne în România pentru școli, spitale și străzi.Poate nu îți vine să crezi, dar chiar este așa de simplu, daca lucrăm împreună. Încearcă începând de mâine, și fă-o în fiecare zi, Cumpără Fabricat în România în fiecare zi. Ai de acum încolo în fiecare zi șansa să dai României un alt scenariu, o altă direcție, un alt viitor.Să lucrăm împreună.Îți mulțumesc.Dr Dragoș Damian