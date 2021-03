VIDEO INTERVIU Cum se face contabilitate în timpul pandemiei? Gabriel Sincu, country director, TMF România: Ne-am dat seama că lucrul de la distanță merge foarte bine/ Cea mai mare provocare pe care o avem este lipsa unei baze de profesioniști din care să putem recruta

Articol susținut de TMF România

Sunt multe. Așa cum spuneați, suntem unii dintre liderii pieței de contabilitate. CECAR ne-a recunoscut ca fiind cei mai buni în ultimii 2 ani de zile. Să ne menținem acolo e și asta o provocare în sine, din punct de vedere comercial. Din punct de vedere al profesiei, aș zice că sunt două categorii de provocări pe care le le vedem în momentul de față: una care nu ține neapărat de noi, de România, e o situație globală la nivelul întregii planete. Aici vorbim în principal de globalizare, vorbim de automatizare și standardizare. Ca peste tot în lume, profesia noastră... a devenit ceva global. Standardele internaționale de contabilitate sunt din ce în ce mai mult folosite și acceptate de către guvernele lumii și atunci nu mai e o mare diferență între a fi un contabil la București sau unul la Kuala Lumpur sau la New York. Până la urmă meseria e aceeași, regulile încep să fie aceleași, specificul local din ce în ce mai mult dispare pentru că așa cere piața: ai nevoie ca unui investitor de pe cealaltă parte a lumii să ii fie ușor să citească niște situații financiare al unei companii din România. Deci vrând-nevrând, suntem forțați să mergem în direcția asta și aici îmi aduc aminte de o replică a unui profesor din facultate care ne spunea prin anii ’90 “dragilor, dacă nu intrăm noi în Europa, o să dea Europa peste noi”, ceea ce după cum am văzut s-a și întâmplat. Așa și în domeniul nostru.Avem, în momentul de față, situația pe care o avem, lumea se schimbă și noi trebuie să tinem pasul cu ea, inclusiv în domeniul contabilității. Asta ce înseamnă pentru noi? Înseamnă că e clar că nu vom mai putea fi acea locație low cost care am fost până de ceva vreme. Vedem cu toții că salariul minim în România merge în sus, ceea ce e foarte bine, dar asta înseamnă că noi nu vom mai putea concura cu acele shared service Centers, acele unități de outsourcing din Asia, să spunem, unde oamenii sunt mult mai prost plătiți decât decât aici și care, așa cum spuneam, fac mai mult sau mai puțin același lucru. Trebuie să ne diferențiem prin calitatea serviciilor pe care le oferim și prin cunoaștere cât mai bună a ceea ce mai rămâne din specificul local și aici vorbesc în principal de zona de fiscalitate. Deci asta ar fi o o problemă. O a doua la nivel global o reprezintă automatizarea. Stim cu toții că toată lumea în momentul de față vorbește de cuvinte și formulări care câteodată par să ne sperie. In direcția asta se se îndreaptă lumea.Nu vom mai avea contabilul. De fapt a dispărut de mult contabilul cu mânecile cârpite, dar o să dispară în curând și contabilul înconjurat de dosare, îngropat în hârtii pentru că toată lumea trece pe format electronic. Si, sigur, în locul lui din ce în ce mai mult vom vedea pentru aceste procese repetitive și câteodată plictisitoare tehnologia făcând treaba în locul oamenilor. Ne uităm că lucrurile astea vor dispărea, se vor muta poate în altă parte a lumii, pentru noi rămânând practic taskurile, responsabilitățile, care cer mult mai mare analiză, capacitate de sinteză și dacă vreți “profesional judgment”, lucru care încă nu poate fi preluat de mașini în momentul de față. Deci cam astea sunt sunt provocările. Încercăm să le facem față. În ceea ce privește specificul nostru local, cea mai mare provocare pe care o avem și care e împartășită și de colegii și de competitorii nostri din piață o reprezintă lipsa unei baze de profesioniști din care să putem recruta. În contextul actual, România și țările din estul Europei au în acest moment o problemă demografică: foarte puțin tineri comparativ cu noi cei din vârsta a doua, trecuți de 40 de ani.Deci e clar că avem o problemă numerică și din start baza de selecție este redusă. După care avem și problema emigrației. Foarte mulți oameni buni hotărâsc să plece. Vedem cu toții: sunt foarte mulți tineri care acum merg să studieze la licee, chiar la facultăți din ce în ce mai mulți în afara României, dintre care o mică parte, din păcate, decide să se mai întoarcă și să se lucreze aici. Pentru noi face foarte dificilă selecția, să găsim și oameni buni și disponibili. Bătălia pe talente e foarte, foarte puternică în momentul de față. Încercăm să îi facem față sigur fiecare angajator are plusurile și minusurile sale, fiecare încearcă să își maximizeze ceea ce are mai bun, astfel încât să poată să atragă cei mai buni oameni din piață la momentul de față. Sigur, e și meseria pe care o avem. În momentul de față poate că sunt unele zone care par mai atractive pentru tineri. Știm cu toții domeniu IT, care are o foarte puternică dezvoltare în România, au și niște facilități fiscale pe care noi nu le putem oferi oamenilor noștri și care, iată, atrage o mare parte din tinerii buni. Dar totuși, cu eforturi reușim și noi an de an să angajăm Juniori care să să crească, să se dezvolte și suntem mândri că avem în momentul de față foarte mulți profesioniști în piața din România care au trecut pe la noi si au învățat meserie în birourile noastre.Până la urmă trebuie să încercăm să transformăm orice amenințare în oportunitate. Automatizarea făcută pe procesele contabile ale clienților noștri ia, de multe ori, din munca pe care noi o făceam aici și o trimite în altă parte. Nu mai suntem atât de ieftini încăt să fim atractivi din perspectiva prețului. Roboții ăștia informatici care lucrează vor prelua munca asta repetitivă pe care oamenii o făceau înainte. Pe de altă parte, e o oportunitate pentru ca aceiași oameni eliberați de povara debit-credit și de lucruri plictisitoare, acest oameni au posibilitatea să facă un pas înainte și să primească niște responsabilități mult mai interesante: să facă niște analize, să poată să se uite pe niște cifre, să vină în mod practic către client și să îi propună niște soluții prin care businessul respectiv să se dezvolte, să aibă un avantaj competitiv față de clienți. Avem și noi în vedere aceste tehnologii, nu întotdeauna le putem implementa. De exemplu, în cazul clienților mici, cu puține tranzacții și care se pot face mult mai ușor folosind metodele tradiționale de contabilizare, acolo ar fi ineficient să mergem către o automatizare. Pentru că ne costă mult mai mult să dezvoltăm, să programăm și să implementăm un astfel de robot informatic decât munca unui Junior care vine și înregistrează o mână de documente contabile. Și automatizarea asta are limitele ei și trebuie făcută cu măsură pentru că, desigur, automatizarea cu orice preț... iarăși ajungem în capătul celălalt al problemei și devenim din nou ineficienți.Dar da, ăsta e viitorul, e clar. Vedem cu toții că și autoritățile încep din ce în ce mai mult să înțeleagă nevoia automatizării și eficientizării muncii. Chiar am avut o surpriză plăcută anul trecut când foarte multe inspecții fiscale s-au desfășurat de la distanță așa cum facem și discuția noastră de astăzi, cu documentele scanate și trimise inspectorilor spre analiză, răspuns pe email, comunicare pe diverse mijloace de comunicare audio video, și zic eu că ne-am descurcat foarte bine. Sigur, așteptăm următoarea etapă când autoritățile fiscale, ANAF-ul în speță, va putea să ne pună la dispoziție posibilitatea de a emite și a primi facturile în formă electronică direct prin portalul acestei instituții, ceea ce ar însemna o foarte mare ușurare atât pentru noi, cât și pentru dumnealor, pentru că, desigur, ei vor avea la momentul respectiv toate informațiile și nici nu va mai fi nevoie să știm noi contribuabilii că suntem verificați. Fiscul o să facă verificări, o să aibă posibilitatea de a face analize pe datele pe care le are și mult mai ușor va putea să combată problema pe care o avem în momentul de față cu evaziunea fiscală. Toată lumea merge în această direcție și cu siguranță că peste 10 ani imaginea contabilului pe care o avem acum va fi fundamental schimbată.Așa este, aveți perfectp dreptate: problema clienților captivi. Se mai întamplă ca furnizorii să nu îi trateze cu atenția pe care ar trebui să o arate. Noi incercăm și reușim de cele mai multe ori să nu jucăm în această ligă. Clienții noștri ne plac, zic eu. Avem clienți cu care suntem de peste 10 ani. TMF în România a împlinit 21 de ani anul trecut. Avem clienți cu care colaborăm de foarte multă vreme și sunt mulțumiți de serviciile noastre, ba mai mult au decis să extindă colaborarea cu noi, atât aici în România pe alte domenii, cât și în afară. Este, într-adevar, o problemă și e legată de acea globalizare de care spuneam mai devreme. Atunci cand la nivel central, acolo unde se află echipa de decizie a unei companii naționale, cineva spune “da, lucrăm cu furnizorul x sau y” și cei din țări nu prea puteau să negocieze ceva sau să schimbe lucrurile.Majoritatea clienților noștri sunt unii pe care noi i-am câștigat aici, local, nu sunt din categoria celor globali. Pentru ei, cu siguranță, a trebuit tot timpul să oferim servicii de cea mai bună calitate pentru că pleacă imediat. Oamenii au înțeles că ăsta este standardul, asta e ștacheta de calitate pe care TMF o ridică, nu facem nicio diferențiere și toată lumea, toți clienții noștri primesc un tratament similar și incercăm să fim la nivelul așteptărilor lor. Desigur, lumea se schimbă, lucrurile devin din ce în ce mai complicate, iar România știm cu toții că nu este un model în ceea ce privește stabilitatea legislativă. Avem modificări în zona fiscală care intră tot în responsabilitatea noastră. Avem modificări substanțiale de la an la an. Stiți cu toții că era o vreme când noi, contabilii și consultanții fiscali, glumeam că între Crăciun și Revelion noi ne delectăm citind noile modificări de cod fiscal. Nu a mai fost cazul anul ăsta, deși am avut și acum ceva modificări. România este o piață specifică. Încercăm să fim la cel mai înalt nivel, noi zicem că reușim de cele mai multe ori și sigur incercăm să ne îmbunătățim, să mergem înainte și să ținem steagul sus.Noi suntem într-o categorie undeva la mijloc: nu am fost nici norocoșii care am reușit să spargem recordurile de vânzări anul trecut din cauza condițiilor respective, așa cum au fost firmele de tehnologie de exemplu. Am văzut cu toții ce raliuri au fost pe bursă la companiile mari de tehnologie, cum au crescut acțiunile. Dar, din fericire, nu suntem nici în categoria celor afectați puternic, cum au fost cei din retail sau horeca, unde într-adevăr noua situație s-a simțit foarte tare. Noi suntem undeva la mijloc, au demonstrat-o și rezultatele de la finalul anului care au fost cam la același nivel cu cele din 2019. Ne-am bucurat că nu a fost nevoie să renunțăm la oameni din echipa noastră. Ba dimpotrivă, a trebuit să mai angajăm. Cum a fost viața noastră? Sigur, ne-a luat și pe noi prin surprindere: două săptămâni au fost la început foarte, foarte dificile când trebuia să ne organizăm, să ne planificăm cine se leagă la server de la distanță de acasă pentru că serverele noastre nu erau la momentul respectiv dimensionate să facă față la un așa de mare număr de oameni lucrând din afara biroului. Am lucrat pe rând și dimineața, și noaptea, și în timpul zilei.Până la urmă cu eforturi, câteodată supraomenești din partea IT-istilor noștri, am reușit să rezolvăm problemele. Acum ne-am așezat foarte bine. Am reușit să stabilim și cu clienții un mod de lucru prin care documentele vin la noi în format electronic. Dacă mai vin în format fizic, avem câțiva colegi la birou care ne ajută cu scanarea și încărcarea lor în sistem. Toată lumea are un laptop, lucrează la el, suntem conectați aproape toată ziua pe sistemele moderne de comunicare și reușim să facem față. Nu a fost deloc ușor nici pentru noi, am avut clienți care au suferit, a trebuit să fim alaturi de ei, dar, până la urmă, eu zic că am trecut cu bine și am reușit să supraviețuim. Să vedem ce va fi mai departe.Da, într-adevăr și acolo au fost multe probleme, cele mai importante legate de COVID pentru ca au fost modificari legislative, au fost facilități acordate unor industrii, facilități pe care nu prea am știut cum să le interpretăm, a trebuit să solicităm ajutor autorităților. Autoritățile de multe ori nici nu știau cum să ne răspundă. A fost dificil mai ales în condițiile în care noi, echipa noastră de HR și salarizare, se ocupă cam de 40.000 de oameni în fiecare lună. Deci vă dați seama că nu e deloc ușor. Dar am reușit să trecem peste toate astea, am reușit să-i ajutăm pe oameni să își primească salariile la timp, ceea ce e cel mai important. Acum ce provocări sunt în zona asta: desigur că și în partea de contabilitate vorbim de globalizare, de automatizare, dar aici avem specificul local mult mai puternic. Tot ce înseamnă impozitare, impozite, contribuții sociale, obligații declarative care sunt din fericire în momentul de față majoritatea în format electronic, ceea ce ne-a ajutat foarte mult.Sigur o problemă de foarte mare importanță pentru noi o reprezintă această nouă legislație. Nu mai e chiar nouă, are deja aproape doi ani de zile referitoare la Protecția datelor cu caracter personal. Vă dați seama, noi având a face cu peste 40.000 de oameni în fiecare lună, nu e deloc simplu să gestionezi toate aceste informații și sistemele noastre trebuie să funcționeze practic perfect ca să nu avem niciun fel de scăpări pentru că știm cu toții că orice astfel de scăpare costă și doare foarte tare. Autoritățile nu glumesc când e vorba de datele cu caracter personal. Am reușit în anul care a trecut să implementăm niște soluții informatice care să ne ușureze munca, să ne ajute la o comunicare mai bună cu clienții și, zicem noi, suntem ți în domeniul ăsta între liderii din piață, mai ales că avem o certificare care ne confirmă faptul că procesele noastre funcționează așa cum ar trebui și că suntem un furnizor de încredere.Viitorul e acolo, nimeni nu știe cu siguranță cum va fi. Noi nu putem decât să ne pregătim. E clar că până la urmă și situația asta va trece. A trebuit să renegociem contractul de chirie pentru unul din birourile pe care le avem și am renunțat cam la 30% din spațiul pe care îl aveam acolo.Ne-am dat seama că lucrul de la distanță merge foarte bine, ne-am dat seama ca oamenii sunt multumiți, deși unii dintre ei încă suferă de lipsa socializării. Deja ne gândim foarte serios să începem sa angajăm oameni în afara Bucureștiului, chiar dacă lucrurile vor reveni și vom putea să fim cât mai mulți la la birou, de ce nu? Am învățat că se poate și un contabil bun din Baia Mare sau din Suceava ne poate fi de ajutor în egală măsură ca unul pe care îl avem aici în București. Deci clar că în direcția asta ne vom îndrepta, ăsta e un mare avantaj pentru noi. Dintr-odată avem o arie mult mai largă de unde putem să ne alegem specialiștii, viitorii colegi.Am spus la început despre automatizare, despre robotizare. Până la urmă, trăim în țara de unde a pornit UiPAth, unul dintre liderii mondiali in RPA și trebuie să facem pași in direcția asta. E clar că trebuie să fim acolo, așa cum spuneam, trebuie să ținem steagul sus, trebuie să încercăm să fim în continuare lideri în domeniul nostru și să avem în vedere aceste noi tehnologii și provocări. Va fi greu pentru companiile mici de contabilitate care nu au neapărat un factor care să îi diferențieze în momentul de față, dar și ei își vor găsi până la urmă nișa lor de piață și sunt convins că pentru profesioniștii de valoare va exista întotdeauna un loc și lucrurile vor merge în direcția în care sperăm cu toții, adica spre mai bine.Articol susținut de TMF România