act legal crește într-un jucător puternic pe piața juridică europeană

Pe parcursul ultimilor ani act legal a crescut de la 5 la 10 birouri situate în unele dintre cele mai importante piețe ale Europei, cu un obiectiv clar - acela de a dezvolta o prezență transfrontalieră puternică și standarde comune, asigurând aceleași servicii juridice de top, oriunde în Europa. Ca parte a acestei strategii, act legal integrează acum toate birourile sub un singur brand.

Dr. Sven Tischendorf, MBA, Managing Partner al biroului act din Germania: "În ultimii ani act legal s-a remarcat ca o alternativă viabilă la marile firme de avocatură internaționale, atât la nivel local, cât și în proiecte internaționale. Combinația dintre profilul de performanță al unei mari firme de avocatură internaționale și structurile eficiente ale unei firme locale este unică în Europa. Cu act legal, cea mai exigentă clientelă corporativă beneficiază de asistență juridică de top, în condiții de preț atractive."

Cu un brand și o identitate corporativă uniforme pentru toate cele 10 firme de avocatură, precum și un website modern comun, acest rebranding reprezintă pasul natural în evoluția act legal. Această aliniere dovedește strânsă colaborare a birourilor act legal și contribuie la consolidarea poziției act legal în Europa.

Aceasta vine ca un pas natural ce reflectă dorința act legal de a oferi clienților, companii internaționale care activează pe piața europeană, expertiză internațională și capacități transfrontaliere integrate prin echipe multidisciplinare transnaționale, asigurând în același timp un excelent know-how local."În ianuarie 2020, când biroul nostru s-a alăturat act legal, am spus că suntem bucuroși să punem România pe harta act legal. Un an mai târziu, nu numai ca am reușit să asigurăm clienților noștri capacități transfrontaliere integrate și același nivel de asistență juridică de top, pragmatică, cu plusvaloare palpabilă și reală, adaptată nevoilor de business ale clienților, dar am și contribuit la crearea unei echipe act legal integrate, mult mai mare decât simpla sumă a părților sale componente."Cu birouri poziționate strategic în Austria, Cehia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Spania și Ungaria, și beneficiind de experiența și know-how-ul local a aproximativ 400 de avocați, consultanți fiscali și experți în afaceri, act legal este deja implicată activ în extinderea și în alte piețe din Europa continentală.​