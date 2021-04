Urban Pairs - Art Flairs Irina Maria Iliescu: Este o perioadă dificilă și nesigură pentru toată lumea, dar aș dori să transmit un dram de optimism / Blogu’ lu’ Otravă: Răbdare că o sa fie bine. Chiar cred treaba asta. O să fie bine și o să fim bine

Articol susținut de glo​​

glo a lansat Urban Pairs & Art Flairs, un art manifesto creat printr-o desfășurare spectaculoasă de forțe creative. Proiectul are loc în colaborare cu Art Safari și Sneaker Industry și ia forma unor opere de artă contemporană unicat. Urban Pairs & Art Flairs aduce laolaltă 6 artiști și 6 creatori de conținut cu backgrounduri diferite, în încercarea de a defini noul an pe cele mai cool pânze urbane. Cei 6 creatori de conținut au ales perechi de cuvinte #breakbinary pe care artiștii le-au transformat în designuri digitale originale.

Când ți-ai descoperit latura artistică și când ai decis că asta vrei să faci full-time?

Blogu’ lu’ Otravă: Era acolo în mine mereu. Nu a fost nicio descoperire. Am trăit cu ea mereu. Nu știu dacă la un moment dat am decis eu să devină o treabă full-time sau pur și simplu s-a întâmplat așa. Cert e că întâmplările fericite sau mai puțin fericite au dus la asta. Și a fost perfect. Auzeam asta des de la oamenii din jurul meu: cât de important e să faci ce îți place. Mi se părea un truism. Dar nu e deloc așa. Când faci o treabă pentru că îți place în proporție de 80% - 90% abia atunci e bine. Cel mai bine din lumea asta.

Cât de greu e să îți găsești inspirația pentru a veni cu ceva mereu original și interesant? Există vreo rețetă, ritual, orice lucru care să te ajute în acest sens?

Irina Maria Iliescu: Mi-aș dori să am o rețetă dar nu cred că ar funcționa - rețeta implică niște pași riguroși de urmat, cantități clare din anumite elemente. Inspirația este fluidă, vine când nu te aștepți, tot ce poți face este să îi pregătești terenul - să cercetezi artiști și alte domenii care te atrag, să experimentezi cu multe tehnici și forme de exprimare vizuală. De obicei pentru un proiect mă ajută mult să am o perioadă de documentație după care mă așez la masa de lucru și fac schițe multe până când simt că am găsit soluția. Senzația e un pic că atunci când deodată te prinzi cum se rezolvă o problemă de matematică, doar că problema și formulele ți le creezi singur.

Ce te-a inspirat în alegerea creativă?

Blogu’ lu’ Otravă: Anul 2020, toate lucrurile pe care le-am făcut sau nu le-am făcut în 2020. Cred că avem mare nevoie de încredere pentru necunoscutul care urmează. Și care nu e neapărat de rău. Poate sa fie bun. Și eu chiar cred că așa o sa fie.

Ce ai lua cu tine din anul 2020?

Irina Maria Iliescu: Lucratul de acasă. Cred că mare parte din timp mi l-am petrecut în ateliere și studiouri cu mai mulți oameni, și astfel că mi s-a părut foarte nenatural să lucrez singură, fără agitație în jur. Dar încet-încet a devenit plăcut să nu îmi mai întrerupă cineva flow-ul de lucru și gândire tot timpul, și cred că mă concentrez mai bine.

Ce înseamnă #breakbinary pentru tine personal în contextul încredere & necunoscut?

Blogu’ lu’ Otravă: Liniște. Liniștea aia de care poate unii dintre noi aveam nevoie.

Cum a fost această provocare, Urban Pairs & Art Flairs, pentru tine?

Irina Maria Iliescu: Mi-a plăcut mult perechea de cuvinte propusă de Otravă pentru că mi se pare că a găsit un concept foarte generos că și posibilități de ilustrare. Mă bucură oricând proiectele și colaborările care oferă așa libertate creativă.

Urmează să vedem anul 2021 prin pensulele digitale dintr-o perspectivă creativă și pozitivă. Ce vrei să transmiți publicului?





